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От удара дрона-камикадзе по вражеской машине столб огня охватил поле на Покровском направлении. ВИДЕО

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады нанесли удары по технике и позициям российских захватчиков на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Уничтожен автомобиль, перевозивший взрывоопасный груз, и БМП с вражеской пехотой внутри. Один из дронов попал прямо в люк российской БМП-1, еще несколько ударных беспилотников атаковали здания, где скрывались оккупанты.

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Автор: 

армия РФ (19307) война (1379) ликвидация (3563) 59 отдельная мотопехотная бригада (124) БМП (403)


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Я маю лише два бажання зрання-це кава і дохла русня!
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05.01.2025 10:49 Ответить
Поміняйте місцями, вірніше буде
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06.01.2025 10:24 Ответить
З машиною москалям швидше повезло, замість однієї кожна родина окрім труни, ще по білої ладі отримує. А от з БМП, самі себе звинувачувати повинні, мати з дитинства казала, що двері треба зачиняти
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05.01.2025 10:49 Ответить
 
 