От удара дрона-камикадзе по вражеской машине столб огня охватил поле на Покровском направлении. ВИДЕО

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады нанесли удары по технике и позициям российских захватчиков на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Уничтожен автомобиль, перевозивший взрывоопасный груз, и БМП с вражеской пехотой внутри. Один из дронов попал прямо в люк российской БМП-1, еще несколько ударных беспилотников атаковали здания, где скрывались оккупанты.

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