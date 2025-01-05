От удара дрона-камикадзе по вражеской машине столб огня охватил поле на Покровском направлении. ВИДЕО
Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады нанесли удары по технике и позициям российских захватчиков на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Уничтожен автомобиль, перевозивший взрывоопасный груз, и БМП с вражеской пехотой внутри. Один из дронов попал прямо в люк российской БМП-1, еще несколько ударных беспилотников атаковали здания, где скрывались оккупанты.
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Antony #586830
показать весь комментарий05.01.2025 10:49 Ответить Мне нравится 9
Маркиз
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Igor #591922
показать весь комментарий05.01.2025 10:49 Ответить Мне нравится 5
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