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Оккупант на поле боя наступает на противопехотную мину. ВИДЕО

Во время попытки штурма на покровском направлении оккупант наступил на противопехотную мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента снял украинский беспилотник.

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армия РФ (19350) война (1380) уничтожение (7001) мина (292)


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Топ комментарии
+35
встал с колєн, і на тобі...
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07.01.2025 10:49
+22
Вже пітару не весело?!?
Скоти іпані...
Здохніть потвори...
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07.01.2025 10:50
+21
Вставай сопля тобі ще Берлін брати.
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07.01.2025 10:57
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добре....
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07.01.2025 10:48 Ответить
Ну, не совсем хорошо: где "одна нога здесь, другая - там"? Не доработал парень. Прошу повторить. Можно на бис.
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07.01.2025 17:48 Ответить
встал с колєн, і на тобі...
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07.01.2025 10:49 Ответить
НАдулі взялі і надулі дурачка на чєтирі кулачка.
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07.01.2025 12:02 Ответить
Вже пітару не весело?!?
Скоти іпані...
Здохніть потвори...
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07.01.2025 10:50 Ответить
Вставай сопля тобі ще Берлін брати.
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07.01.2025 10:57 Ответить
Куди по копаному!
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07.01.2025 11:02 Ответить
Можливо і на свій "ліпесток"наступив,пратівний..
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07.01.2025 11:03 Ответить
На Берлін прийдеться повзти - якщо, звичайно, встигне китайський турнікет накласти....
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07.01.2025 11:05 Ответить
Прильог перед взяттям Київа
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07.01.2025 11:05 Ответить

мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус..
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07.01.2025 11:05 Ответить
Не с той ноги встал
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07.01.2025 11:05 Ответить
красава
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07.01.2025 11:08 Ответить
Так здох підАр чи ні?
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07.01.2025 11:08 Ответить
Та то воно п'яне і "вихлоп" такий.
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07.01.2025 11:13 Ответить
тупі кассабські пітари ніяк не хочуть зрозуміти , що якщо вже один хер здихати -то ліпше сдохнути хероем світу та получити орден за повалення нацистського кремлядського режиму ,ніж так ні за що , як окупант ...
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07.01.2025 11:13 Ответить
сотні років селекціі зробили з цих істот ідеальне зомбі! Покірне, дурне, готове страждати і навчає стоаждати своє племя, нездатне до причино наслідкових звʼязків .
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07.01.2025 11:28 Ответить
танцор Діско
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07.01.2025 11:19 Ответить
Так і повинна здихати іашистська собака , в муках
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07.01.2025 11:24 Ответить
Нажаль, використовувати протипіхотні міни натискної дії українська армія розпочала тільки зараз, наприкінці третього року широкомасштабної війни. Ворог знищує нашу державу, громадян та їхнє майно, використовуючи всі наявні в нього вогневі засоби, а ми дотримуємося усіляких дебільних конвенцій. Хоча можливо на відео і не наші міни, а кацапські, бо Україна від Оттавської конвенції не відмовлялася.
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07.01.2025 11:28 Ответить
Третью попытку пропускает.
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07.01.2025 11:30 Ответить
Лєго...
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07.01.2025 11:32 Ответить
Краще б головою наступив !
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07.01.2025 12:10 Ответить
Хороший тамада и конкурсы интересные! (с)
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07.01.2025 12:34 Ответить
І тут це азійське чмо раптом зрозуміло, що квартира в Одесі була йому не дуже потрібна.
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07.01.2025 12:46 Ответить
Про що вони думають? Навіщо лізуть воювати й подихати у чужу країну?
Россіянє - нація деградантів та нелюдей. Нормальні люди вже б зупинились.....
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07.01.2025 12:48 Ответить
нормальні люди навіть не полізли б і царя свого повісили б
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07.01.2025 20:41 Ответить
Манька уже побежала оформлять гробовые...
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07.01.2025 12:56 Ответить
- Ванька-встанька!
- Что такое?
- Приготуй з ноги жаркоє!
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07.01.2025 14:16 Ответить
ванька, сбегай на Берлін, тока бистра, одна нога здесь - другая там)
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07.01.2025 20:38 Ответить
..павизло..)
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07.01.2025 21:20 Ответить
 
 