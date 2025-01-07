Оккупант на поле боя наступает на противопехотную мину. ВИДЕО

Во время попытки штурма на покровском направлении оккупант наступил на противопехотную мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента снял украинский беспилотник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский БТР-82, плотно набитый ликвидированными оккупантами, с оторванной башней лежит вверх ногами на полевой дороге. ВИДЕО 18+