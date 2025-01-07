Оккупант на поле боя наступает на противопехотную мину. ВИДЕО
Во время попытки штурма на покровском направлении оккупант наступил на противопехотную мину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента снял украинский беспилотник.
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мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус..
Россіянє - нація деградантів та нелюдей. Нормальні люди вже б зупинились.....
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