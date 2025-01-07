РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3615 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 775 21

Вражеский беспилотник взрывается в воздухе после атаки украинского дрона-сеткомета. ВИДЕО

Оператор дрона-ситкомета из подразделения "Ptashka Systems" уничтожил вражеский беспилотник точно атаковав цель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после атаки российский БПЛА взорвался в воздухе.

"В сотрудничестве с батальоном К-2 плотно работаем в противодействии вражеским сбросам. Не Голливуд", - говорится в комментарии к видео.

Также читайте: Старт украинского дрона-камикадзе из материнского беспилотника. ВИДЕО

Автор: 

война (1380) технологии (673) уничтожение (7001) дроны (3969) Силы беспилотных систем (94)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Щоб хтось про таке розповів років 20 тому. Фантастика.
показать весь комментарий
07.01.2025 11:42
+9
Ловися рибка велика и мала!
показать весь комментарий
07.01.2025 11:42
+8
Ще пару років тому навіть видатним кінорежисерам - фантастам таке в голову не могло прийти!
показать весь комментарий
07.01.2025 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб хтось про таке розповів років 20 тому. Фантастика.
показать весь комментарий
07.01.2025 11:42 Ответить
Ловися рибка велика и мала!
показать весь комментарий
07.01.2025 11:42 Ответить
Ще пару років тому навіть видатним кінорежисерам - фантастам таке в голову не могло прийти!
показать весь комментарий
07.01.2025 11:45 Ответить
БПЛА стали широко використовуватись ще з початку 60х років минулого сторіччя.
показать весь комментарий
07.01.2025 12:29 Ответить
Бойові дрони, це ще у Дуля Верна було. Не смішіть.
показать весь комментарий
07.01.2025 12:29 Ответить
Та ви спізнились - на египетських пірамідах вони вже є.
показать весь комментарий
07.01.2025 16:38 Ответить
Я серйозно.
показать весь комментарий
07.01.2025 17:13 Ответить
У фантастиці усе дуже серьозно.
показать весь комментарий
07.01.2025 17:51 Ответить
У "Дуля" - можливо... У "Жюля" - не пам"ятаю... Може нагадаєш, у якому саме його романі говориться про бойові безпілотники?
показать весь комментарий
07.01.2025 17:26 Ответить
«Необыкновенные приключения экспедиции Барсака».
«Осы», как окрестил их Марсель Камаре, одна за другой пролетали над группой бандитов, не обращавших на них никакого внимания. Вдруг одна из машин выстрелила, и картечь усыпала землю на пространстве радиусом пятьдесят метров. При звуке выстрела нападающие подняли головы. Они еще не поняли, в чем дело, когда раздался выстрел из второй машины, и снова вылетела туча картечи. На этот раз смертоносное пространство приблизилось к ним. Несколько человек упали, задетые пулями. Остальные недолго раздумывали: бросив таран, они подхватили раненых и убежали. Наблюдавшие эту сцену не верили своим глазам».

«После выстрела каждая «оса» послушно возвращалась в свою ячейку у подножия башни, а минуту спустя, снабженная новым зарядом, вылетала, чтобы занять место в общем хороводе машин».
показать весь комментарий
07.01.2025 18:40 Ответить
Такого не читав. Буду знать... Взагалі-то, учені підрахували, що на даний час близько 80 % фантастичних проектів Жюля Верна знайшли своє втілення на практиці...
показать весь комментарий
07.01.2025 18:49 Ответить
сітка попала на вентилятор? на 4 -и вентилятора....
показать весь комментарий
07.01.2025 11:54 Ответить
я думав вибухаюча сітка є тільки в компютерних іграх
показать весь комментарий
07.01.2025 12:06 Ответить
Дуже цікаво. Атакований коптер це мавік. Переважно розвідники, але є і бомбери. Тобто імовірно сіткомет підстеріг мавік на нашими позиціями під час скидання гранати, вже з зірваною чекою, або там просто був саморобний вибуховий заряд з активованим контактним підривником
показать весь комментарий
07.01.2025 12:14 Ответить
Або взагалі дрон скинув міну прямо перед тим, як піймати сітку, і та вибухнула вже на землі. З цього відео нічого не зрозуміло, але центр вибуху зовсім не співпадає з розташуванням дрона, який начебто вибухує, але після цього падає цілим ще секунди дві.
показать весь комментарий
07.01.2025 12:55 Ответить
І ще - про наш мілтех. Пташка Дронз довела до робочого екземпляра технологію про яку всі говорили але ніхто не зміг. А вони змогли. Проте досить недавно їхнього провідного інженера ... мобілізували. Ще раз - розробник унікального і ефективного озброєння не може оформити бронь на ключових працівників
показать весь комментарий
07.01.2025 12:19 Ответить
наскільки я зрозумів, ворожий коптер скинув ********* на склад нашого БК, чи щось інше, що й вибухнуло, а потім упав у вогонь разом із сіткою (на фоні вибуху видно коптер)
показать весь комментарий
07.01.2025 14:26 Ответить
Схоже на те що ще до сітки він скинув вибухівку яка здетонувала сама чи ще щось підірвала а кідарський дрон впав в полум"я.
показать весь комментарий
07.01.2025 14:59 Ответить
Дивно те, що пiсля такого вибуху там ще було видно контур падаючого безпiлотника. Вiн що, залишився цiлим пiсля вибуху?
показать весь комментарий
07.01.2025 16:16 Ответить
То мабуть вибух був на землi...
показать весь комментарий
07.01.2025 16:19 Ответить
Вдалої "рибалки" й надалі!!!
показать весь комментарий
07.01.2025 19:16 Ответить
 
 