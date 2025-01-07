Вражеский беспилотник взрывается в воздухе после атаки украинского дрона-сеткомета. ВИДЕО

Оператор дрона-ситкомета из подразделения "Ptashka Systems" уничтожил вражеский беспилотник точно атаковав цель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после атаки российский БПЛА взорвался в воздухе.

"В сотрудничестве с батальоном К-2 плотно работаем в противодействии вражеским сбросам. Не Голливуд", - говорится в комментарии к видео.

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