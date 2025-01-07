Вражеский беспилотник взрывается в воздухе после атаки украинского дрона-сеткомета. ВИДЕО
Оператор дрона-ситкомета из подразделения "Ptashka Systems" уничтожил вражеский беспилотник точно атаковав цель.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после атаки российский БПЛА взорвался в воздухе.
"В сотрудничестве с батальоном К-2 плотно работаем в противодействии вражеским сбросам. Не Голливуд", - говорится в комментарии к видео.
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«Осы», как окрестил их Марсель Камаре, одна за другой пролетали над группой бандитов, не обращавших на них никакого внимания. Вдруг одна из машин выстрелила, и картечь усыпала землю на пространстве радиусом пятьдесят метров. При звуке выстрела нападающие подняли головы. Они еще не поняли, в чем дело, когда раздался выстрел из второй машины, и снова вылетела туча картечи. На этот раз смертоносное пространство приблизилось к ним. Несколько человек упали, задетые пулями. Остальные недолго раздумывали: бросив таран, они подхватили раненых и убежали. Наблюдавшие эту сцену не верили своим глазам».
«После выстрела каждая «оса» послушно возвращалась в свою ячейку у подножия башни, а минуту спустя, снабженная новым зарядом, вылетала, чтобы занять место в общем хороводе машин».