У раненого оккупанта пылает зад от точного сброса боеприпаса. ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали немало одиночных российских захватчиков, атаковав их точными сбросами боеприпасов с дрона. Один из россиян горел заживо - огонь охватил большую часть его тела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

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