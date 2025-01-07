РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3553 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 140 14

У раненого оккупанта пылает зад от точного сброса боеприпаса. ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали немало одиночных российских захватчиков, атаковав их точными сбросами боеприпасов с дрона. Один из россиян горел заживо - огонь охватил большую часть его тела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

Смотрите: Оккупант смотрит из кустов на российскую горящую машину и ругает украинцев: "От суки! У#бки бл#дь! Там еще че то разрывается". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) ликвидация (3581) 60 ОМБр (30)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Дякую, дуже сподобалося влучне музичне супроводження)
показать весь комментарий
07.01.2025 16:41
+6
Яким дебілом треба бути, щоб добровільно отримати такий кінець?
показать весь комментарий
07.01.2025 17:54
+5
смачно здихають свинособаки...
показать весь комментарий
07.01.2025 16:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую, дуже сподобалося влучне музичне супроводження)
показать весь комментарий
07.01.2025 16:41 Ответить
Цей саундтрек чудовий, справді! Xто це?
показать весь комментарий
07.01.2025 17:08 Ответить
***** search => колискова для кацапа
https://www.youtube.com/watch?v=uDAJAErzid0
показать весь комментарий
07.01.2025 17:27 Ответить
Thank you! Simply the best 😁 But it's stuck in my head now 🤣
показать весь комментарий
07.01.2025 17:36 Ответить
Та тут у пів країни зад палає від бракованих мін і некомпетентності зеленого гівна, а ви тут ще сраки кацапів виставляєте...
показать весь комментарий
07.01.2025 16:49 Ответить
віддай те Ви ті 60 000 бракованих мін до рот Сил безпілотних систем України. 60 підрозділів по 1 000 скидів/тиждень і вони Вам у пояс 10 разів поклоняться за такий подарунок. Їм вистачить на тиждень роботи.
показать весь комментарий
07.01.2025 18:14 Ответить
смачно здихають свинособаки...
показать весь комментарий
07.01.2025 16:51 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2025 17:04 Ответить
красівоє...
показать весь комментарий
07.01.2025 17:34 Ответить
Горіла срааака паалалааа...
показать весь комментарий
07.01.2025 17:34 Ответить
Яким дебілом треба бути, щоб добровільно отримати такий кінець?
показать весь комментарий
07.01.2025 17:54 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2025 19:32 Ответить
Навіщо ти ліг спати на шинель з сигаретою в пащі, ти міг згоріти, я вже лягав шинель горіла. Кацапська тварюка...
показать весь комментарий
07.01.2025 20:51 Ответить
не очко обычно губит,а к 11 туз
показать весь комментарий
07.01.2025 22:33 Ответить
 
 