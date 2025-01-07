Оккупант смотрит с кустов на российскую горящую машину и ругает украинцев: "От суки! У#бки бл#дь! Там еще че то разрывается". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает из кустов горящую российскую машину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышны взрывы, вероятно, боеприпасов. Россиянин нецензурно ругается, созерцая результат успешной боевой работы украинских воинов.
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і мразотою ,
яка лізе на українську територію щоби збагатитися і захопити
наші землі 😡
Здохніть виродки ...)
Срака в цей раз врятувала, другого разу вже не буде або діарея тільки від наближення до машини.