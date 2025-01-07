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Новости Видео Война
12 077 25

Оккупант смотрит с кустов на российскую горящую машину и ругает украинцев: "От суки! У#бки бл#дь! Там еще че то разрывается". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает из кустов горящую российскую машину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышны взрывы, вероятно, боеприпасов. Россиянин нецензурно ругается, созерцая результат успешной боевой работы украинских воинов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша готова поддержать Украину электроэнергией в случае прекращения поставок из Словакии

Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) уничтожение (7001)


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Топ комментарии
+33
Мразь кацапська ніяк не в змозі збагнути , що вони самі Є уй@бками
і мразотою ,
яка лізе на українську територію щоби збагатитися і захопити
наші землі 😡
Здохніть виродки ...)
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07.01.2025 13:28
+27
так беги тушить!!!!)
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07.01.2025 13:10
+18
Так, то - "хлеб с солью". Ви, ж цього чекали?
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07.01.2025 13:13
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так беги тушить!!!!)
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07.01.2025 13:10 Ответить
Чого иого так плющить? - шо згорить - те не зогниє
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07.01.2025 13:10 Ответить
Так, то - "хлеб с солью". Ви, ж цього чекали?
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07.01.2025 13:13 Ответить
А міг згоріти на роботі - але не довго залишилося йому чекати!
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07.01.2025 13:24 Ответить
Ще не відомо,хто "уе..ки,бл.дь"! Кацап - лишня істота в природі та цивілізації !
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07.01.2025 13:26 Ответить
Чому не відомо?
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07.01.2025 13:46 Ответить
Воно таке дурне, що не здатне навіть це збагнути. ***** повезло мати таку худобу
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07.01.2025 13:49 Ответить
Мразь кацапська ніяк не в змозі збагнути , що вони самі Є уй@бками
і мразотою ,
яка лізе на українську територію щоби збагатитися і захопити
наші землі 😡
Здохніть виродки ...)
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07.01.2025 13:28 Ответить
Хай подякують, краще, що самі живими залишилися...
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07.01.2025 13:30 Ответить
певно, то і була дяка, кацапською... (
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07.01.2025 13:40 Ответить
паскуда ще не знає, що уйобкі доберуться до його смердючої тушки... невдовзі... а може щось і відуває, дивлячись на такий пейзаж?
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07.01.2025 16:12 Ответить
Там взагалі незрозуміло чия машина горить, хто фільмує - ясно тільки хто "уй'обок"...
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07.01.2025 13:33 Ответить
Ну кацапи, звикли воювати з слабими та беззбройними, тому і дивуються. А кацапу в голову ніколи не прийде, якого юха вони роблять на чужій землі?
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07.01.2025 13:37 Ответить
На сьогодні,ситуація в Україні вкрай важка, це нажаль реальність... Але ж вочевидь рашисти,як і нацисти ( не кожен знає що "нацисти", це більше аббверіатура,ніж слово: націонал-соціалісти), потерплять історичну поразку . Справа в ціні для світової цивілізації та в кількості людей,яких вспіють вбити...
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07.01.2025 13:38 Ответить
на українській землі "уйобки" лише ви, тварюки.
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07.01.2025 13:58 Ответить
а ты думал ???((( это тебе не овцейо.....в по горам гонять ,,вертушками,, !!!(((
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07.01.2025 13:58 Ответить
Нахабство кацапське меж не має.
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07.01.2025 14:05 Ответить
Вот суки ,*****,мы пришли их грабить, убивать,насиловать,разрушать ихние города и села,а они ещё сопротивляются,смеют по нам стрелять,никуя я не пойму их логику??
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07.01.2025 14:08 Ответить
Серущий в чагарниках.
Срака в цей раз врятувала, другого разу вже не буде або діарея тільки від наближення до машини.
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07.01.2025 14:51 Ответить
Пламєнная встрєча!
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07.01.2025 15:41 Ответить
Він бо хотів приїхати і щоб у нього нічого нє разривалось а тільки навкруги були червоні какошніки. А укропи стиляють, рєдіски.
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07.01.2025 17:59 Ответить
Тужится, гад...
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07.01.2025 18:52 Ответить
Йому машінку жалько(((
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07.01.2025 19:11 Ответить
Как-то он без уважения отзывается о сгоревшиъ кацапах!
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08.01.2025 13:10 Ответить
 
 