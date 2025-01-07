Воины 5 ОШБр уничтожают в небе два вражеских беспилотника, а в поле на Краматорском направлении атакуют танк. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Краматорском направлении уничтожили вражеский грузовик, танк. Воины также обезвредили два беспилотника оккупантов, и ликвидировали пехоту противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий07.01.2025 18:48 Ответить Мне нравится 1
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