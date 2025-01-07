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Воины 5 ОШБр уничтожают в небе два вражеских беспилотника, а в поле на Краматорском направлении атакуют танк. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Краматорском направлении уничтожили вражеский грузовик, танк. Воины также обезвредили два беспилотника оккупантов, и ликвидировали пехоту противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

Смотрите: У раненого оккупанта пылает зад от меткого сброса боеприпаса. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) беспилотник (3637) война (1380) танк (2260) уничтожение (7001) 5 ОШБр (99)


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Кияни - Супер!!!
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07.01.2025 18:48 Ответить
 
 