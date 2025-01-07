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Новости Видео Война
9 068 24

Оккупант полз на четвереньках по полю и, увидев дрон, принял неизбежную смерть и повернулся к нему спиной. ВИДЕО

Воины 4-й отдельной танковой бригады дроном-камикадзе ликвидировали российского захватчика.

Россиянин передвигался по полю ползком и, заметив беспилотник, не пытался убежать. Солдат повернулся спиной, оставшись неподвижным и принял удар, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 5 ОШБр уничтожают в небе два вражеских беспилотника, а в поле на Краматорском направлении атакуют танк. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) ликвидация (3581)


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Топ комментарии
+6
Цілі історіх про якогось кацапського придурка. Повз ..побачивши ..прийняв....А тим часом Курахове кацапи окуповали
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07.01.2025 18:41
+5
повз на Берлін
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07.01.2025 18:49
+4
От ,блін! Шукав ключі від квартири, а тут дрон завадив!
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07.01.2025 18:41
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От ,блін! Шукав ключі від квартири, а тут дрон завадив!
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07.01.2025 18:41 Ответить
шукав ключі від квартири на Печерске
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07.01.2025 18:51 Ответить
Цілі історіх про якогось кацапського придурка. Повз ..побачивши ..прийняв....А тим часом Курахове кацапи окуповали
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07.01.2025 18:41 Ответить
В моєму баті з серпня по грудень більшість 300 і 200 від FPV і скидів. І ті, хто коментує ці відео, сам не посидівши в посадках під хмарами дронів і не поїздивши по полю в пікапах, де РЕБ вже не перекриває діючий робочий діапазон (або його нема взагалі) - хай подумають про піхоту на 0, під...ри досі переважають нас в кількості дронів і вміння їм не позичати. і це не смішно
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07.01.2025 22:53 Ответить
Па встрєчке, гад... Меня на Дружбы за 74 взяли камерой... Я бы за штраф таких 5-6 проехал бы б... Ну
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07.01.2025 18:41 Ответить
Ванюші завше горять, бо добряче проспиртовані.
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07.01.2025 18:47 Ответить
повз на Берлін
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07.01.2025 18:49 Ответить
Через Берлін на Вашингтон!
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07.01.2025 19:46 Ответить
То не ясно! Може й на Кёнігсберг... Або Австралію брати хотіло... 4-та ОТБр не вкурила...
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08.01.2025 17:44 Ответить
Для кровавого гэбешного ублюдка цена человеч. жизни равна НУЛЮ. Причём любой жизни. Уголовники, инородцы, донеччане, крымчане, буряты, тувинцы, якуты, алкоголики, должники-ипотечники, алиментщики, корейцы, африканцы - без разницы. Даже, если бы все 800 тысяч были не выведены из строя, а реально убиты. Даже, если бы все они были образцовыми путиноидами без вредных привычек и долгов, и поголовно жили внутри мкад и моск. садового кольца - для х*йла это ничего бы не изменило. Эта тварь просто откровенно ненавидит ВСЕХ ВОКРУГ. Похоже, бедного тощего карлика слишком много били в детстве и теперь он мстит всем за детские обиды. Но почему его не добили тогда окончательно??? Ощущение, что оно было подонком, начиная где-то лет с трёх... Как можно было двигать наверх такую падаль? Вот чем должна заниматься будущая (не нынешняя) ООН. И это сейчас проблема всего мира...
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07.01.2025 18:52 Ответить
Не було-б Путіна - був-би якийсь "Иванов" чи "Сидоров"... У Росії запит на "диктаторів"... Вони без батога над головою, жить не можуть...
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07.01.2025 18:57 Ответить
Пілот Гаррі Потер залік здав...
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07.01.2025 18:54 Ответить
Сначала ему оторвало голову , а потом он догарал.
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07.01.2025 18:57 Ответить
Асвабадитель ****.
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07.01.2025 19:03 Ответить
шукав хрестик з ініціалами Путіна , не допоміг
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07.01.2025 19:06 Ответить
Шкода. Дрон шкода, гад сам би здох.
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07.01.2025 19:08 Ответить
И принял! Гордо!!! Ну трохи гойдо...
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07.01.2025 19:21 Ответить
чомусь тумберг не виступає на захист квадроберів. Мабуть нема бюджету.
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07.01.2025 19:27 Ответить
Рачки жив, рачки здох.
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07.01.2025 19:32 Ответить
Гранатку б кинуть, цей дрон може танк забаранити
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07.01.2025 20:06 Ответить
..ти диви,- яка неповага..- по срац1)
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07.01.2025 20:41 Ответить
І не треба моралізувати, що вам жалко дрона. Якби цю падаль не прикончили, воно б далі натискало на курок, і може влучила в когось з наших. А так все добре, нема гніди, нема проблеми.
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07.01.2025 21:47 Ответить
зачотно
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08.01.2025 06:30 Ответить
Дайте же с калєн встать!!! Ну унизительно ж!!!!
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08.01.2025 17:39 Ответить
 
 