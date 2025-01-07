Оккупант полз на четвереньках по полю и, увидев дрон, принял неизбежную смерть и повернулся к нему спиной. ВИДЕО
Воины 4-й отдельной танковой бригады дроном-камикадзе ликвидировали российского захватчика.
Россиянин передвигался по полю ползком и, заметив беспилотник, не пытался убежать. Солдат повернулся спиной, оставшись неподвижным и принял удар, сообщает Цензор.НЕТ.
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