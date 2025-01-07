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Новости Видео Война
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Изуродованные и обгоревшие тела 11 российских захватчиков валяются в поле. ВИДЕО 18+

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ликвидировали одиннадцать российских захватчиков на одном из направлений фронта и позже сняли тела оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Оккупант полз на четвереньках по полю и, увидев дрон, принял неизбежную смерть и повернулся к нему спиной. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) ликвидация (3581) 28 отдельная механизированная бригада (187)


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Топ комментарии
+15
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07.01.2025 19:58
+14
Смерть загострила косу, не встига за ЗСУ 😁
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07.01.2025 19:40
+11
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07.01.2025 19:42
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Смерть загострила косу, не встига за ЗСУ 😁
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07.01.2025 19:40 Ответить
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07.01.2025 19:42 Ответить
зато іпатєка закрилась.
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07.01.2025 19:45 Ответить
Может их лучше бы дома в банке растреливали. Так было бы удобнее всем.
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07.01.2025 19:51 Ответить
як по мені, то краще було би щоб гинули у перестрілці з охороною банків. З обох сторін.
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07.01.2025 19:54 Ответить
Слава ЗСУ ! Хвала Тим - Хто боронить наші життя !
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07.01.2025 19:46 Ответить
Разбудите мальчиков, они спят. Ще замерзнуть.
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07.01.2025 19:52 Ответить
Ніт! Позамерзали б тільки ті, що в трусіках!
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07.01.2025 22:21 Ответить
Ну, посмотрел. Психика после 3 ночных тревог и 1 утренней сразу и устоялась! А была, да, неустойчивая, пришлось валидол коньяком запивать.
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08.01.2025 15:12 Ответить
Як у великому холодильнику. Якшо тваринки не поснідають, то родичі можуть фотку інвестора намалювати на новій ладі.
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07.01.2025 19:52 Ответить
неподобство так валятись..при совку вже забралиб до подрайона..куди міліція дивиться?
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07.01.2025 19:53 Ответить
Аворам цього маленького дива велика подяка.
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07.01.2025 19:54 Ответить
Ні погано добриво.
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07.01.2025 19:55 Ответить
Гадаю, звірята не голодуватимуть.
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07.01.2025 22:23 Ответить
Орча орда
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07.01.2025 19:55 Ответить
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07.01.2025 19:58 Ответить
Нє Т75... Той би з першого заходу... Ще й би заорав...
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07.01.2025 20:18 Ответить
Ти, мабуть, за важелями Т-75-го не сидів... При таких маневрах він і "планетарку" розкришив, і "роззувся"...
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07.01.2025 22:19 Ответить
Мой газон 66 Владимирец вытащил, маленький и узкий. Т-150 не рискнул...
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08.01.2025 13:35 Ответить
Я не про "потужність"... А про "маневреність"... Він, моментом, гусениці погубить на поворотах... І шестерні "планетарки" "покришить"...
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08.01.2025 13:49 Ответить
Там таке витягнув... Тешка не схотіла... Думав кранты вахтовці...
Катався на колесеому китайцю... Кілька адреналіну було...
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08.01.2025 17:34 Ответить
Ост так би від калінінграду до чукотки !
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07.01.2025 20:07 Ответить
Де поневічено???? Мадєлі нах... Как лєжат, сволочи...
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07.01.2025 20:16 Ответить
Невинаватые мы ! .. Ани сами пришли!..
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07.01.2025 20:20 Ответить
Падаль..нах..
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07.01.2025 20:43 Ответить
Картін маслом! Дивися б і дивився...
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07.01.2025 20:54 Ответить
Ось рядочками лежать
запчастини білих Лад...
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07.01.2025 21:04 Ответить
А почему людям с психикой не рекомендуется? По моему наоборот, действует успокаивающе, дает надежду, поднимает настроение.
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07.01.2025 21:08 Ответить
ДВИЖУХА она такая.... Может и к обездвижеванию всего организма привести
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07.01.2025 22:09 Ответить
Новый вид миллионеров в Мордоре!
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07.01.2025 23:06 Ответить

Окрема подяка за саундтрек! Друзі, у вас гарне почуття гумору!
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08.01.2025 00:55 Ответить
Спасибо товарищу путину за нашу короткую жизнь.
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08.01.2025 08:57 Ответить
Усі орки, якісь здивовані, бігли убивать Українців, а воно, он, як неловко вийшло у них....
КАРМА за Україну, прийшла за ними!
На Банковій, та в Урядовому кварталів, діарея тратилась, у отих, "НЕЗЛАМНО/НАТУЖНИХ"..., крадіїв соціалістичної власності України!
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08.01.2025 09:25 Ответить
все 50+.... а могли бы играть в домино на скамейке и пить боярышник.
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08.01.2025 13:24 Ответить
 
 