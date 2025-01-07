Изуродованные и обгоревшие тела 11 российских захватчиков валяются в поле. ВИДЕО 18+

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ликвидировали одиннадцать российских захватчиков на одном из направлений фронта и позже сняли тела оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

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