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Новости Видео Война
18 288 26

Российский солдат тщетно просит пощады у украинского дрона в поле на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко в Курской области ликвидировали около тридцати оккупантов точными сбросами боеприпасов.

Россияне активно используют квадроциклы с прицепами, которые наши бойцы успешно атаковали. На опубликованном видео можно увидеть также уничтоженную и брошенную в поле бронетехнику захватчиков, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) ликвидация (3581) 92 отдельная штурмовая бригада (252) Курск (1116)


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Топ комментарии
+22
пункт перший, він же й останній. Вони прийшли нас вбивати. ЗА ГРОШІ.
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07.01.2025 20:50
+19
Наші полонені теж просили.....
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07.01.2025 20:50
+19
Помню ещё в 14г ролик был. Целый микроавтобус счастливых орков визжат "аааа, едем уропов мочить".
Через какое время тот же микроавтобус, только осталось 3 или 4 орка и один орк, только теперь в соплях "укропы, чтож вы делаете? Вы людей убиваете"
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07.01.2025 20:52
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Гуй табє, рузкій!
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07.01.2025 20:42 Ответить
Ви невірно зрозуміли. Йому нудо, він просить двіжухи!
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07.01.2025 20:49 Ответить
Наші полонені теж просили.....
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07.01.2025 20:50 Ответить
пункт перший, він же й останній. Вони прийшли нас вбивати. ЗА ГРОШІ.
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07.01.2025 20:50 Ответить
просьба запіздала.
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07.01.2025 20:51 Ответить
Помню ещё в 14г ролик был. Целый микроавтобус счастливых орков визжат "аааа, едем уропов мочить".
Через какое время тот же микроавтобус, только осталось 3 или 4 орка и один орк, только теперь в соплях "укропы, чтож вы делаете? Вы людей убиваете"
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07.01.2025 20:52 Ответить
О, лепота )))
А можно ссылочку, и ключевые слова, как найти ролик
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07.01.2025 21:33 Ответить
К сожалению не сохранил, а найти сейчас будет сложно
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07.01.2025 21:57 Ответить
я помню тот видос)
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07.01.2025 22:48 Ответить
"вбивайте московитів якомога більше" - ( а кадиров )
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07.01.2025 20:55 Ответить
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07.01.2025 21:00 Ответить
Позна піть баржомі 🤫
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07.01.2025 21:01 Ответить
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07.01.2025 21:04 Ответить
Похоже, подписывая контракт кацап рассчитывал на что то другое…
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07.01.2025 21:11 Ответить
Карма рашисту, прилетіла з України !
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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07.01.2025 21:51 Ответить
Мій рідний брат безвісти піхота Урожайне. Поки його не мобілізували, поки він + слав, - я теж із захватом ловився такі відоси... Люди , не радійте такому, хто від таких відео балдіє, ще не втратив рідного на війні. Схаменіться.Так ворога треба нищити, але не радійте від того
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07.01.2025 21:52 Ответить
Наша піхота так само, просто нам не показують. Не радійте від таких відосів.
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07.01.2025 21:54 Ответить
пілотам слава.. тільки піздюліну розуміють гандони...
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07.01.2025 22:46 Ответить
Дронщику - Респект!
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07.01.2025 22:47 Ответить
Так він молився на украинский дрон, а зрештою "пагіб"?
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07.01.2025 23:11 Ответить
Придурки . На них миллионы падают , а они не хотят.
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08.01.2025 09:07 Ответить
Всі гроші в сімью .Вот тільки хто на Берлін піде !!!
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08.01.2025 11:13 Ответить
👍
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08.01.2025 14:41 Ответить
Умолять надо запаребриком.
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08.01.2025 14:44 Ответить
Natura stała pieńkna!! Najlepsza praca w całym świecie!!
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08.01.2025 18:09 Ответить
 
 