Российский солдат тщетно просит пощады у украинского дрона в поле на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко в Курской области ликвидировали около тридцати оккупантов точными сбросами боеприпасов.

Россияне активно используют квадроциклы с прицепами, которые наши бойцы успешно атаковали. На опубликованном видео можно увидеть также уничтоженную и брошенную в поле бронетехнику захватчиков, информирует Цензор.НЕТ.

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