Российский солдат тщетно просит пощады у украинского дрона в поле на Курщине. ВИДЕО
Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко в Курской области ликвидировали около тридцати оккупантов точными сбросами боеприпасов.
Россияне активно используют квадроциклы с прицепами, которые наши бойцы успешно атаковали. На опубликованном видео можно увидеть также уничтоженную и брошенную в поле бронетехнику захватчиков, информирует Цензор.НЕТ.
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+22 Григорий Бондаренко #527937
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+19 Олег Мандрівник #582578
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Через какое время тот же микроавтобус, только осталось 3 или 4 орка и один орк, только теперь в соплях "укропы, чтож вы делаете? Вы людей убиваете"
А можно ссылочку, и ключевые слова, как найти ролик
Слава Захисникам України та їх Родинам!