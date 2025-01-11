Воины ГУР ликвидировали снайперским огнем группу российских захватчиков под Покровском. ВИДЕО
Спецназовцы военной разведки в результате успешной засады в районе Покровска ликвидировали группу российских захватчиков снайперским огнем.
Об этом сообщает ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"Воины ГУР действуют эффективно и слаженно во вражеском тылу. На видео - результаты успешной засады на российских оккупантов в районе Покровска Донецкой области: спецназовцы военной разведки ликвидировали группу московитов снайперским огнем", - говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что боевая работа направлена на уничтожение захватчиков и перерезание их логистических путей в тылу врага продолжается.
"Претендуешь? Отвечай!" - добавили разведчики.
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так тримати 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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