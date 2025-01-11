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Воины ГУР ликвидировали снайперским огнем группу российских захватчиков под Покровском. ВИДЕО

Спецназовцы военной разведки в результате успешной засады в районе Покровска ликвидировали группу российских захватчиков снайперским огнем.

Об этом сообщает ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Воины ГУР действуют эффективно и слаженно во вражеском тылу. На видео - результаты успешной засады на российских оккупантов в районе Покровска Донецкой области: спецназовцы военной разведки ликвидировали группу московитов снайперским огнем", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что боевая работа направлена на уничтожение захватчиков и перерезание их логистических путей в тылу врага продолжается.

"Претендуешь? Отвечай!" - добавили разведчики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Темнокожий наемник армии РФ пытается потушить огонь, охвативший его. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3608) Донецкая область (9784) ГУР (443) Покровский район (606) война в Украине (4173)


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Наші Вони тихо прийшли і тихо пішли
неушкодженими ,
так тримати 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.01.2025 14:41 Ответить
ну не зовсім тихо.... - трохи шороху наробили))))
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11.01.2025 15:07 Ответить
До пекла, потвори!
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11.01.2025 14:45 Ответить
До кобздона,підари,в ********** рай..
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11.01.2025 15:03 Ответить
Так это снайперская винтовка или пулемет? Очередями стрелять
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11.01.2025 16:38 Ответить
снайперська кацапокрошилка.Знаєш таке?
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11.01.2025 18:32 Ответить
Контр Страйк -відпочиває!
КРАСАВИ!
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11.01.2025 18:33 Ответить
Чудова засідка. І все летить у голову. Це не сдв доісторічне. Зброя та снайпери боги.
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11.01.2025 20:00 Ответить
😍👍
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11.01.2025 22:43 Ответить
 
 