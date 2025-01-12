Украинские защитники, выполняющие боевые задания на территории Курщины, передали международному разведывательному сообществу InformNapalm новые доказательства присутствия северокорейских военных в зоне боевых действий. На переданных видео видны последствия боя в районе села Кругленькое, на котором бойцы КНДР потерпели очередное поражение и понесли значительные потери.

Снятые с помощью дрона кадры демонстрируют около 20 тел северокорейских солдат, выложенных в ряд, вероятно, для последующей эвакуации, сообщает Цензор.НЕТ.

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