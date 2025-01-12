В Курской области зафиксировано 20 тел военных КНДР в поле вблизи села Кругленькое. ВIДЕО
Украинские защитники, выполняющие боевые задания на территории Курщины, передали международному разведывательному сообществу InformNapalm новые доказательства присутствия северокорейских военных в зоне боевых действий. На переданных видео видны последствия боя в районе села Кругленькое, на котором бойцы КНДР потерпели очередное поражение и понесли значительные потери.
Снятые с помощью дрона кадры демонстрируют около 20 тел северокорейских солдат, выложенных в ряд, вероятно, для последующей эвакуации, сообщает Цензор.НЕТ.
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+7 Дід Панас #596467
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+6 Yurii #596422
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«Не такий страшний чорт, як його малюють? !».
Все що треба знати про війська КНДР на війні в Україні.
Багато інформації гуляло в медійному просторі про те, що РФ підписала угоду з КНДР і почалось перекидання живої сили військ північної Кореї на курський напрямок. Слідом за цим перекиданням в медіа зʼявилось досить багато матеріалу, який повинен був «заспокоїти» читачів та глядачів, але чи все ж так «добре» і «не становить загрози» як розповідають?!
Першим підрозділом , який зустрів особовий склад на полі бою, стали наші «Галицькі Леви» 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ.
І ось які висновки можна зробити .
Противник надзвичайно витривалий, має надзвичайно хорошу фізичну підготовку, морально стійкі.
В полон противник не здається, чи це проінструктовано чи це закладається ще під час їхнього навчання, наразі не відомо.
Ліквідовують себе по одній і тій же схемі, граната біля голови і вперед. Тих хто залишився на полі бою, обливають легкозаймистою рідиною (можливо бензином) і просто спалюють, особливо приділяється увага обличчю.
Рівень володіння стрілецьким озброєнням надзвичайно високий, десять років строкової служби дають результати. Кількість дронів сил оборони, яку вдалось збити противнику з простого стрілецького озброєння дивує не на жарт.
Психологічна стійкість, уявіть собі, що вони на живця беруть наші ударні дрони. Тобто один бігає і привертає увагу, а інший з засідки знімає прицільним вогнем дрон, уявіть рівень стресостійкості.
Окремо хочеться виділити їхніх спецпризначенців , щось типу корейського ССО. Там по всім ключовим показникам можна говорити про те, що це зовсім окрема каста людей в яких вкладають надзвичайно багато за роки підготовки.
А тепер підсумовуючи все це потрібно задатись наступними питаннями:
- недооцінка ворога - це найбільша загроза, яка призводить до поразки
- скасування строкової служби, відкинула нас в підготовці кадрового резерву вже на дуже довгий час і чи зможемо ми надолужити це , я навіть не певен.
ці висновки робить оцей Юрій Бондар?
Автор посту про корейців військовий.
Це його сторінка у фейсбуку
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007071728288&locale=uk_UA
Навіть той факт, що строкова служба у північних корейців триває 10 років, а у нас хапають на вулицях людей без жодного поняття про військову службу, нерідко вчать через пень-колоду місяць-два і кидають в саме пекло війни, достатній для того, щоб дивакувате населення України перестало бути масовим арестовичем зразка 2022 року.
Потрібно реально дивитись на життя.
Про це в методичці нічого не написали.
Ну і "тикати" комусь одразу, коли відповісти нічого - це ж відомий прийом ботоферм.
Трамваєм переїхало 😃