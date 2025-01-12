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Новости Видео Война
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В Курской области зафиксировано 20 тел военных КНДР в поле вблизи села Кругленькое. ВIДЕО

Украинские защитники, выполняющие боевые задания на территории Курщины, передали международному разведывательному сообществу InformNapalm новые доказательства присутствия северокорейских военных в зоне боевых действий. На переданных видео видны последствия боя в районе села Кругленькое, на котором бойцы КНДР потерпели очередное поражение и понесли значительные потери.

Снятые с помощью дрона кадры демонстрируют около 20 тел северокорейских солдат, выложенных в ряд, вероятно, для последующей эвакуации, сообщает Цензор.НЕТ.

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армия РФ (19400) война (1387) КНДР (1212) ликвидация (3608)


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Топ комментарии
+7
Черга на концерт "кабздона" зібралася
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12.01.2025 17:09
+7
Шалений темп і динаміка при штурмах, коли 2-3 корейця здатні вибити з оборони і захопити позицію з 4-5 військовослужбовців в поєднанні з елементами раптовості, створюють досить велику загрозу.

Окремо хочеться виділити їхніх спецпризначенців , щось типу корейського ССО. Там по всім ключовим показникам можна говорити про те, що це зовсім окрема каста людей в яких вкладають надзвичайно багато за роки підготовки.

А тепер підсумовуючи все це потрібно задатись наступними питаннями:

- недооцінка ворога - це найбільша загроза, яка призводить до поразки

- скасування строкової служби, відкинула нас в підготовці кадрового резерву вже на дуже довгий час і чи зможемо ми надолужити це , я навіть не певен.
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12.01.2025 17:21
+6
упакуйте і відправте Трампу на Інаугура́цію
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12.01.2025 17:06
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упакуйте і відправте Трампу на Інаугура́цію
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12.01.2025 17:06 Ответить
навіщо? краще скинути кон чен ину
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12.01.2025 21:03 Ответить
Черга на концерт "кабздона" зібралася
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12.01.2025 17:09 Ответить
"чучхе" для курськіх собак
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12.01.2025 17:11 Ответить
а в КНДР щас вечеря , собаку дають
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12.01.2025 17:12 Ответить
Овцеебы( кадыровцы) уже были. Теперь Собакожеры( корейцы ) присутсвуют. Так ведь весь зоопарк пожрут и перетрахают
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12.01.2025 17:16 Ответить
москалопітек, тебе вже трахнули )
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12.01.2025 22:31 Ответить
.Юрій Бондар

«Не такий страшний чорт, як його малюють? !».

Все що треба знати про війська КНДР на війні в Україні.

Багато інформації гуляло в медійному просторі про те, що РФ підписала угоду з КНДР і почалось перекидання живої сили військ північної Кореї на курський напрямок. Слідом за цим перекиданням в медіа зʼявилось досить багато матеріалу, який повинен був «заспокоїти» читачів та глядачів, але чи все ж так «добре» і «не становить загрози» як розповідають?!

Першим підрозділом , який зустрів особовий склад на полі бою, стали наші «Галицькі Леви» 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ.
І ось які висновки можна зробити .

Противник надзвичайно витривалий, має надзвичайно хорошу фізичну підготовку, морально стійкі.
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12.01.2025 17:17 Ответить
Здійснюючи наступальні дії малими групами , абсолютно нехтує своїми пораненими та вбитими, простою мовою переступає через тих, хто «покинув чат» і продовжує виконувати завдання.

В полон противник не здається, чи це проінструктовано чи це закладається ще під час їхнього навчання, наразі не відомо.
Ліквідовують себе по одній і тій же схемі, граната біля голови і вперед. Тих хто залишився на полі бою, обливають легкозаймистою рідиною (можливо бензином) і просто спалюють, особливо приділяється увага обличчю.

Рівень володіння стрілецьким озброєнням надзвичайно високий, десять років строкової служби дають результати. Кількість дронів сил оборони, яку вдалось збити противнику з простого стрілецького озброєння дивує не на жарт.
Психологічна стійкість, уявіть собі, що вони на живця беруть наші ударні дрони. Тобто один бігає і привертає увагу, а інший з засідки знімає прицільним вогнем дрон, уявіть рівень стресостійкості.
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12.01.2025 17:19 Ответить
Шалений темп і динаміка при штурмах, коли 2-3 корейця здатні вибити з оборони і захопити позицію з 4-5 військовослужбовців в поєднанні з елементами раптовості, створюють досить велику загрозу.

Окремо хочеться виділити їхніх спецпризначенців , щось типу корейського ССО. Там по всім ключовим показникам можна говорити про те, що це зовсім окрема каста людей в яких вкладають надзвичайно багато за роки підготовки.

А тепер підсумовуючи все це потрібно задатись наступними питаннями:

- недооцінка ворога - це найбільша загроза, яка призводить до поразки

- скасування строкової служби, відкинула нас в підготовці кадрового резерву вже на дуже довгий час і чи зможемо ми надолужити це , я навіть не певен.
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12.01.2025 17:21 Ответить
Ю́рій Володи́мирович Бо́ндар (https://uk.wikipedia.org/wiki/1960 1960, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Мовчанівка, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ружинський район, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Житомирська область) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C видавець, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3 педагог, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82 доцент, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидат політичних наук. Директор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Заслужений працівник культури Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1].

ці висновки робить оцей Юрій Бондар?
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12.01.2025 17:30 Ответить
Не цей.
Автор посту про корейців військовий.

Це його сторінка у фейсбуку

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007071728288&locale=uk_UA
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12.01.2025 17:43 Ответить
Не знаю, хто це Бондар, але на вiдео зверху нi в жодного з косорилих обличчя не спалено.
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12.01.2025 17:46 Ответить
Завжди бувають випадки відходу від правил. Тим більше, в екстремальних умовах, коли немає можливості виконати інструкції.
Навіть той факт, що строкова служба у північних корейців триває 10 років, а у нас хапають на вулицях людей без жодного поняття про військову службу, нерідко вчать через пень-колоду місяць-два і кидають в саме пекло війни, достатній для того, щоб дивакувате населення України перестало бути масовим арестовичем зразка 2022 року.
Потрібно реально дивитись на життя.
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12.01.2025 18:01 Ответить
Снаряду калібра 155мм. якось похєру на витривалість корейських чіюда-бахатірєй, до речі як і снаряду калібра 122мм., 105мм., а гранаті Ф-1 взагалі похєр як намотувати корейські кишечкина гіллячки по кущиках чи по часовій стрілці, чи проти та й від кулі 7.62 собакоїд може отримати у грудях шпаківню з двома дзюрочками 🤔🧐😁😆😆😆😆😝
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12.01.2025 18:37 Ответить
Кількість переможних оптимістів зашкалює на форумах і в соцмережах, а в лавах ЗСУ їх незрівнянно менше. Особливо не оптимістичні ті, кому постачають міни, нафаршировані силіконом, не дають поповнення замість вбитих і поранених бійців, не дають багато чого іншого потрібного.
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12.01.2025 18:59 Ответить
Полоненим корейцям 25 і 20 років. Які 10 років строкової?
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12.01.2025 18:46 Ответить
Це не значить, що всім корейцям Ина, які воюють на Курщині, 20-25.
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12.01.2025 18:51 Ответить
Абсолюна більшість до 25 років, хіба що командири старші.
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12.01.2025 19:07 Ответить
І тут Аллу...заклинило.
Про це в методичці нічого не написали.
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12.01.2025 19:11 Ответить
Не всі пишуть коменти по методичках, як ти, Сірожа.
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12.01.2025 19:58 Ответить
В тому то і справа, що ТИ тут гониш чисто по методичці і розганяєш якусь фуйню аби тільки відвернути увагу та чимось "СПЕЦ..." налякати тут когось.
Ну і "тикати" комусь одразу, коли відповісти нічого - це ж відомий прийом ботоферм.
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12.01.2025 21:17 Ответить
Я показала допис військового, а ти, Сірожа, ліпиш істеричну фуйню.
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12.01.2025 21:36 Ответить
І вони мають по кілька років військової підготовки навіть в 20 чи в 25 років.
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12.01.2025 19:56 Ответить
На такій війні час підготовки не грає великої ролі, головне підтримувати постійний темп і масштаб.
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12.01.2025 20:18 Ответить
І у кого на даний момент кращі темп і масштаб?
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12.01.2025 20:41 Ответить
У росіян з тижневою підготовкою і у корейців з "10 річною" приблизно однаковий. Кількість дає результат.
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12.01.2025 23:03 Ответить
Ага, а тут ми бачим 20 випадкiв з правил?
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12.01.2025 21:56 Ответить
Їх насправді може бути і в рази більше. Але це не відміняє реальність, територія, яку контролюють ЗСУ, зменшується.
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12.01.2025 22:11 Ответить
Звьоздачкі, Звьоздачкі, Звьоздачкі в ряд
Трамваєм переїхало 😃
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12.01.2025 17:20 Ответить
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12.01.2025 17:32 Ответить
витривалий, має надзвичайно хорошу фізичну підготовку..... Вони просто молоді... Їм по 20-25 років... А ми воюємо 50+ літніми дідами...
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12.01.2025 17:47 Ответить
Розмін дідів на молодь це і є наша стратегія. В нас залишиться молодь а у них діди.
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12.01.2025 18:47 Ответить
Нахер нужна молодь, которая поет песню яруски?
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12.01.2025 21:57 Ответить
А на фронті вона для чого?
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12.01.2025 23:05 Ответить
Шо ви так носитеся з тими корейцями, ніяк вгомонитися не можете?
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12.01.2025 17:48 Ответить
Фень-Шуй, чухче! Вчить накабздонську!
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12.01.2025 18:00 Ответить
В чому інтрига?
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12.01.2025 18:34 Ответить
Нема людини,нема проблеми.
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12.01.2025 20:51 Ответить
А це не ті самі, що кілька тижнів тому лежали на снігу? Напівзгнилі мабуть.
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12.01.2025 21:10 Ответить
кажуть, що це в ряд лежать відбірні кндр-вські спецназери, яких накоцала 80 львівська бригада
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12.01.2025 22:35 Ответить
співає жіноча группа,улюбленці Кім Чен Ина--"Моранбон"
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12.01.2025 23:12 Ответить
В нас дуже добре " оцінював"арестович ворога,за 2-3 місяці закінчував війну.Не можемо його за дупу взяти за те що далі триндить,але вже з теплої Іспанії?
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13.01.2025 08:16 Ответить
 
 