Воины 109 ОГШБ уничтожили БМ-21 "Град" - от взрыва поднялся огромный огненный "гриб". ВИДЕО
Бойцы 109-го отдельного горно-штурмового батальона уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" - от взрыва в воздух поднялся огромный огненный "гриб".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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