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Новости Война
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Воины 109 ОГШБ уничтожили БМ-21 "Град" - от взрыва поднялся огромный огненный "гриб". ВИДЕО

Бойцы 109-го отдельного горно-штурмового батальона уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" - от взрыва в воздух поднялся огромный огненный "гриб".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский захватчик стреляет себе в голову и самоликвидируется. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) война (1387) уничтожение (7040)


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Топ комментарии
+15
Ідеальна смерть для орків.
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12.01.2025 16:10
+14
Надіюсь орківська складова цієї машини в цей час перекусувала в кабіні.
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12.01.2025 16:15
+6
Гарна палайка!
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12.01.2025 16:15
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Ідеальна смерть для орків.
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12.01.2025 16:10 Ответить
Скоріше всього авто порожнє ві кідарів.
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12.01.2025 17:29 Ответить
Потім їх призвища будуть носити північні корейці
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13.01.2025 01:34 Ответить
А накінець вибух втягнувся назад!
Ух ти!
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12.01.2025 16:14 Ответить
Гарна палайка!
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12.01.2025 16:15 Ответить
Надіюсь орківська складова цієї машини в цей час перекусувала в кабіні.
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12.01.2025 16:15 Ответить
швидкісний ліфт на концерт кобдзона
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12.01.2025 16:21 Ответить
Погляну на зорі, помашу водієві ручкой!
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12.01.2025 16:31 Ответить
Оце повний фарш!
Єкіпаж атомами пішов на концерт!
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12.01.2025 17:03 Ответить
Пекельне полум'я душу гріє.
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12.01.2025 17:05 Ответить
а де знаходиться екіпаж при запуску ракет ?
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12.01.2025 17:23 Ответить
Вона стояла ще в походному стані.
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12.01.2025 17:30 Ответить
втекли значить, засікли мабуть дрон
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12.01.2025 17:47 Ответить
Вже були історії про те, що часто кацапи спеціально кидають техніку незамаскованою. Типу - "хахлі спалили, надсилайте нас в тил, отримувати нову техніку". Але останній 2 роки це призводить тільки до переведення цих довбоящєрів в штурмовики...
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12.01.2025 19:14 Ответить
Джага-джага... давно такого феєрверку не бачив. Екіпажу вдалося врятуватися?)
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12.01.2025 20:13 Ответить
 
 