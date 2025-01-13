Артиллеристы одним выстрелом разбили российскую штурмовую группу в районе села Новоалександровка Донецкой области. ВИДЕО
Артиллеристы 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады одним выстрелом разбили российскую штурмовую группу в районе села Новоалександровка в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на следующий день, после удара, наш дрон снял тела ликвидированных оккупантов.
так казав прикордонникам на стой, кто ідьот, єврей, який тікав з ссср
Слава Захисникам України та їх Родинам!,!
Смерть рашистам!