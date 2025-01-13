РУС
Артиллеристы одним выстрелом разбили российскую штурмовую группу в районе села Новоалександровка Донецкой области. ВИДЕО

Артиллеристы 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады одним выстрелом разбили российскую штурмовую группу в районе села Новоалександровка в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на следующий день, после удара, наш дрон снял тела ликвидированных оккупантов.

Также смотрите: В Курской области зафиксировано 20 тел военных КНДР в поле вблизи села Кругленькое. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20316) война (1437) ликвидация (3965) Донецкая область (10506) Покровский район (893) Новоалександровка (5)
Точність неймовірна ! Респект і повага нашій професійній арті !!!
13.01.2025 16:25
Рука Бога. Ну не даремно кажуть шо артилеристи то Боги війни.
13.01.2025 16:20
"Хотєлі ощутіть плєчо таваріща.".. Йшли поряд!
13.01.2025 16:20
"Хотєлі ощутіть плєчо таваріща.".. Йшли поряд!
13.01.2025 16:20
Что же проізошло ?.....
13.01.2025 16:24
Мабуть вступили на какашку, в гімно....
13.01.2025 16:25
Рука Бога. Ну не даремно кажуть шо артилеристи то Боги війни.
13.01.2025 16:20
бантики, галстуки, звездочки в ряд - арта разбомбила отряд откябрят
13.01.2025 16:22
парковка белых "жигулей"
13.01.2025 16:23
Точність неймовірна ! Респект і повага нашій професійній арті !!!
13.01.2025 16:25
МОЛОДЦІ
13.01.2025 16:32
оце вишкіл у наших АРТистів)
13.01.2025 16:37
Красівоє
13.01.2025 16:40
Ібо нє)(уй. Та й бригада "важка".
13.01.2025 17:12
3-4 Гранти за раз ....Хоробрий швач
13.01.2025 17:15
Це вже "двіжуха" чи ще "гойда" ?
13.01.2025 17:34
Супер!!!Наступний постріл по кремлю!!!
13.01.2025 17:48
Пісдець.. Давно такого фаршу не бачив...
13.01.2025 18:05
Лєго якесь...
13.01.2025 18:23
13.01.2025 18:51
Смачно легло.
13.01.2025 19:40
Наводчик-оператор дрона просто красавчик! Профессионал высочайшего уровня, с такой точностью выдать координат на орудие! Артиллеристы, конечно же тоже молодцы, оперативно отработали.
13.01.2025 20:16
Бац-бац - и в точку! (с)
13.01.2025 20:18
ужє нікто, нікуда нє ідьот!!!!!!
так казав прикордонникам на стой, кто ідьот, єврей, який тікав з ссср
13.01.2025 21:33
Нічого кращого немає , як такі картинки . Слава Героям!
13.01.2025 23:17
Цивільні, не постраждали!
Слава Захисникам України та їх Родинам!,!
Смерть рашистам!
14.01.2025 08:16
 
 