Пограничники уничтожили вражескую БМП точным ударом дрона-камикадзе на Северном направлении. ВИДЕО
Пограничники уничтожили вражескую боевую машину пехоты точным ударом дрона-камикадзе на Северном направлении фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий13.01.2025 18:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий13.01.2025 19:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль