Пограничники уничтожили вражескую БМП точным ударом дрона-камикадзе на Северном направлении. ВИДЕО

Пограничники уничтожили вражескую боевую машину пехоты точным ударом дрона-камикадзе на Северном направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

армия РФ (20316) война (1437) Госпогранслужба (6758) уничтожение (7674) БМП (407)
Глибоко дрончик влетів)
13.01.2025 18:13 Ответить
👌
13.01.2025 19:03 Ответить
 
 