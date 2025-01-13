РУС
11 721 30

Пленный россиянин не хочет возвращаться домой: "Давайте я у вас останусь? Пригожусь тут, бл#дь, не надо меня туда". ВИДЕО

Пограничники бригады "Шквал" во время одной из операций взяли в плен российского военного, которому дали в России выбор: или сесть за решетку, или поехать на войну. За свою жизнь он имеет три судимости и в целом отсидел около восьми лет, поэтому на этот раз из зала суда он направился в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, теперь оккупант пополнит обменный фонд.

"Нет-нет, давайте я у вас останусь? Я не знаю, понадоблюсь здесь, бл#дь, не надо меня туда", - категорически отказывается россиянин возвращаться на родину.

армия РФ (20316) война (1437) Госпогранслужба (6758) плен (2683)
Топ комментарии
+19
На.ер нам упало це одоробло. Тока справедливый суд, або при попытке к бегству и баста.
13.01.2025 18:10 Ответить
+17
навіть оркам хреново от своей матушкиросии….
13.01.2025 18:08 Ответить
+16
За своє життя він має три судимості та загалом відсидів близько восьми років -сьомий потужний манагер в ОПі.
13.01.2025 18:16 Ответить
Ціннии кадр - куди ж иого такого продвинутого?
13.01.2025 18:07 Ответить
За своє життя він має три судимості та загалом відсидів близько восьми років -сьомий потужний манагер в ОПі.
13.01.2025 18:16 Ответить
Так вроде есть куда - нехай едет копать окопы для ВСУ.
13.01.2025 20:34 Ответить
навіть оркам хреново от своей матушкиросии….
13.01.2025 18:08 Ответить
Соссия всегда на коленях стояла.
13.01.2025 19:34 Ответить
На.ер нам упало це одоробло. Тока справедливый суд, або при попытке к бегству и баста.
13.01.2025 18:10 Ответить
Завали розгребати, шахти..
13.01.2025 18:31 Ответить
Не маємо права "нарушение прав недочеловека"...толерасти засмердять
13.01.2025 18:36 Ответить
Ви про грету тумблєр?))
13.01.2025 18:38 Ответить
Шахты, типо, урановые?
13.01.2025 21:21 Ответить
Шахту "Юнком" (або ж "Обʼєкт "Кліваж"), яку русня в 18-му відключила від електрики, і яка тепер стоїть затопленою.
13.01.2025 21:40 Ответить
Типо уранові.
13.01.2025 22:36 Ответить
Дрова Алієву рубати...
13.01.2025 18:10 Ответить
Ні не чого- можна як приманку на
дрон використати
13.01.2025 18:10 Ответить
Лайно цапа, ти тут взагалі не потрібен. Ну тільки як шо на добрива тебе заритаю
13.01.2025 18:12 Ответить
Шахти, зава ли розгрібати..похєр..годувати і спати..а вдень - нехай гарує.
13.01.2025 18:32 Ответить
Самий хитро-вироблений варіант ухиляння:
1. Перейти кордон у ТОТ.
2. Отримати кацапський пачпорт.
3. Перейти у "ісконні" кацапські території.
4. Мобілізуватися під 200 000 премії.
5. Потрапити на фронт.
6. Здатися в український полон.
7. Просидіти в українській тюрми до закінчення війни.
13.01.2025 18:15 Ответить
Занадто складна схема, майже на кожному з семи перелічених етапів є ризик обнулитися.
13.01.2025 18:18 Ответить
а ви мою пропозицію (схему) сприйняли на повному серйозі?
13.01.2025 19:02 Ответить
Без російських матюків заборонено публікувати статті. Партнери не дозволяють.
13.01.2025 18:17 Ответить
навіть хробаки в дупу не бажають повертатися
13.01.2025 18:42 Ответить
цю шкуру треба обмінати на нашого захисника
13.01.2025 18:52 Ответить
Объясняю популярно для невежд. Тут как бог на душу положит. Кто для них Бог? Опер СБУ. Давно уже известно. Как опер запишет. Если кацап сдался добровольно - его желание при обмене будет учитываться. Если опер запишет что кацап не высказывал добровольного желания сдаться в плен - он поедет на обмен.
Риск для кацапа есть в любом случае. Кто знает у кого после войны окажутся протоколы его допросов
13.01.2025 18:53 Ответить
****** додому орк.
13.01.2025 18:54 Ответить
Та он, є вихід, для прикладу "Три дня побыл и повесился": російський окупант укоротив собі віку після наказу йти на війну
Україні не потрібні касапські злодії. Своїх вистачає.
13.01.2025 19:23 Ответить
***** Украине это уркаганское да ещё и кацапское дерьмо?!
13.01.2025 19:39 Ответить
Все що можна зробити не порушучи норм міжнародного права, це відправити його відбувати покарання згідно статей, що він заробив у кацапії...а там вже правила утримання полонених не діють.... В пресхату і відпетушити на замовлення
13.01.2025 20:08 Ответить
согласен с Вами
13.01.2025 20:40 Ответить
Він мало схожий на людину, нафік він тут потрібен.
13.01.2025 20:08 Ответить
Його можна взяти на роботу тільки в ОП.
13.01.2025 20:14 Ответить
 
 