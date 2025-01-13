Пленный россиянин не хочет возвращаться домой: "Давайте я у вас останусь? Пригожусь тут, бл#дь, не надо меня туда". ВИДЕО

Пограничники бригады "Шквал" во время одной из операций взяли в плен российского военного, которому дали в России выбор: или сесть за решетку, или поехать на войну. За свою жизнь он имеет три судимости и в целом отсидел около восьми лет, поэтому на этот раз из зала суда он направился в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, теперь оккупант пополнит обменный фонд.

"Нет-нет, давайте я у вас останусь? Я не знаю, понадоблюсь здесь, бл#дь, не надо меня туда", - категорически отказывается россиянин возвращаться на родину.

