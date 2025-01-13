Пленный россиянин не хочет возвращаться домой: "Давайте я у вас останусь? Пригожусь тут, бл#дь, не надо меня туда". ВИДЕО
Пограничники бригады "Шквал" во время одной из операций взяли в плен российского военного, которому дали в России выбор: или сесть за решетку, или поехать на войну. За свою жизнь он имеет три судимости и в целом отсидел около восьми лет, поэтому на этот раз из зала суда он направился в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, теперь оккупант пополнит обменный фонд.
"Нет-нет, давайте я у вас останусь? Я не знаю, понадоблюсь здесь, бл#дь, не надо меня туда", - категорически отказывается россиянин возвращаться на родину.
дрон використати
1. Перейти кордон у ТОТ.
2. Отримати кацапський пачпорт.
3. Перейти у "ісконні" кацапські території.
4. Мобілізуватися під 200 000 премії.
5. Потрапити на фронт.
6. Здатися в український полон.
7. Просидіти в українській тюрми до закінчення війни.
Объясняю популярно
для невежд.Тут как бог на душу положит. Кто для них Бог? Опер СБУ. Давно уже известно. Как опер запишет. Если кацап сдался добровольно - его желание при обмене будет учитываться. Если опер запишет что кацап не высказывал добровольного желания сдаться в плен - он поедет на обмен.
Риск для кацапа есть в любом случае. Кто знает у кого после войны окажутся протоколы его допросов
Україні не потрібні касапські злодії. Своїх вистачає.