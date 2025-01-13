РУС
3 460 23

Начались "Steadfast Dart 2025" - обучение НАТО с реальным развертыванием формирований. ВИДЕО

13 января начались "Steadfast Dart 2025" (STDT25) - крупнейшие учения НАТО за 2025 год с реальным развертыванием формирований Объединенных сил реагирования (ARF), которые пройдут на территории Болгарии, Греции и Румынии в первом квартале 2025 года"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Как отмечается, 10 тыс. военнослужащих из 9 стран-союзниц - Болгарии, Франции, Греции, Италии, Румынии, Словении, Испании, Турции и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Приближаясь к третьей годовщине незаконного полномасштабного вторжения России в Украину, мы должны вместе продолжать укреплять нашу коллективную оборону, чтобы эффективно сдерживать Путина. Учения Steadfast Dart демонстрируют нашу непоколебимую преданность НАТО и подчеркивают ключевую лидерскую роль Соединенного Королевства в Альянсе." - отметил министр Вооруженных Сил Великобритании Люк Поллард.

Учения планирует Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)) и проводит Командование объединенных сил НАТО в Неаполе (Allied Joint Force Command Naples - JFCNP). "Steadfast Dart 2025" являются основными учениями в течение периода дежурства Объединенных сил реагирования НАТО - стратегических сил высокой степени готовности, способных действовать в различных сферах в сжатые сроки.

Целью учений является проверка возможностей и процедур для развертывания Объединенных сил реагирования (ARF), совместимости между участниками и принимающими странами.

Какие виды сил будут участвовать в учениях?

В учениях принимают участие воздушные, сухопутные, военно-морские силы и силы специальных операций:

  • 17 кораблей;
  • более 20 самолетов и вертолетов, в том числе истребители EF2000, F16, AV 8B HARRIER и транспортные самолеты A400;
  • более 1,5 тыс. единиц военной техники, в частности танки, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР).

"Steadfast Dart 2025" демонстрирует единство, решимость и силу НАТО защищать свободу и территориальную целостность государств-членов, общие ценности и международный правопорядок. Это соответствует политике НАТО по проведению оборонных учений с соблюдением принципов прозрачности и полного уважения к международным соглашениям.

Когда будут продолжаться учения

Развертывание Объединенных сил реагирования (ARF) из Франции, Италии, Испании, Словении, Турции и Великобритании в рамках учений состоится с начала января до начала февраля 2025 года на территории Болгарии, Греции и Румынии.

Важным компонентом планов НАТО, направленных на защиту одного миллиарда жителей евроатлантического региона, является наличие сил высокой готовности во всех сферах для быстрого реагирования на любую новую или известную угрозу. В центре этой концепции - новые мощные и маневренные Объединенные силы реагирования НАТО.

В течение января и февраля 2025 года НАТО будет проводить учения Steadfast Dart, чтобы проверить и тренировать оперативное развертывание Объединенных сил реагирования и быстрого усиления сил НАТО, расположенных вдоль ее восточного фланга.

Что такое Steadfast Dart 25?

Steadfast Dart 25 - это учения по оповещению и развертыванию и впервые Объединенные силы реагирования осуществят оперативное развертывание с момента создания организации 1 июля 2024 года. Учения продемонстрируют способность НАТО активизировать Объединенные силы реагирования и координировать их быстрое действенное перемещение туда, где они могут обеспечить стратегический эффект сдерживания путем усиления сил, которые уже находятся на месте.

Steadfast Dart 25 продемонстрирует Объединенные силы реагирования Альянса как стратегическую многопрофильную и многонациональную способность высокой готовности, которую можно быстро развернуть и применить для усиления сдерживания в мирное время и кризис, а также поддержки обороны Альянса во время конфликта.

Автор: 

НАТО (10255) военные учения (3475)
Топ комментарии
+8
Звичайно НАТО захищає країни НАТО. Хто заважав Україні вступити в цей блок разом з країнами Балтії, поляками, болгарами, чехами та іншими? Відповідь просьта - український народ, який вибирав постійно комуністів, потім рингів, а майже шість років нарад вибрав молодших ригів, їх одні називають "зелені", інші "слугами" у 73%.
13.01.2025 20:21 Ответить
+2
13.01.2025 19:59 Ответить
+2
Требе ще з навчанням ядерних сил та засобів,
13.01.2025 20:01 Ответить
13.01.2025 19:59 Ответить
Требе ще з навчанням ядерних сил та засобів,
13.01.2025 20:01 Ответить
Тільки не втих країнах вони розпочались,у Фінляндії і балтійських країнах треба тренуватись.
13.01.2025 20:13 Ответить
Це не стосуєтся захисту України. НАТО печеться за свою шкуру. Повторю, в епоху права сильного, Україна без власної ядерки, буде стерта з карти світу.
13.01.2025 20:13 Ответить
Звичайно НАТО захищає країни НАТО. Хто заважав Україні вступити в цей блок разом з країнами Балтії, поляками, болгарами, чехами та іншими? Відповідь просьта - український народ, який вибирав постійно комуністів, потім рингів, а майже шість років нарад вибрав молодших ригів, їх одні називають "зелені", інші "слугами" у 73%.
13.01.2025 20:21 Ответить
Так і є. Українці ще в нульових підписали собі смертний вирок, коли не проголосували за Чорновола, не хотіли ні в ЄС ні в НАТО і дуже любили Росію. А зараз це вже агонія. Діти розплачуються за тупість батьків.
13.01.2025 20:28 Ответить
До двухтысячного года, до ***** Россия так же как и Украина строила у себя капитализм. И с НАТО и ЕС она сотрудничала поболее. Профессии наших президентов. Секретарь ЦК, директор крупнейшего завода, видный экономист, бывший министр иностранных дел. Губернатор и хозяйственник, на худой конец. Ещё клоун. Назовите профессию Чорновола. Кто бы управлял "красными директорами"?
13.01.2025 20:46 Ответить
Погоджусь, Чорновіл був ідеалістом в вишиванці, вічна пам'ять, на той час в нього не було шансів. Достатньо пригадати партію Рух, в яку кучмісти закинули копійчину і вони одразу перегризлися на ДВА Рухи. Вже навіть ніхто не пам'ятає їх імен, але вони зрадили Чорновола, виставляли його речі з його ж кабінету. От і вся ідея... Бо ніхто не знав, що росія то ворог з одвічним каменем за пазухой.
13.01.2025 20:55 Ответить
+++
13.01.2025 21:08 Ответить
це дуже поверхнева думка. в 2008р. Меркель відмовиа Україні навіть в дорожній карті вступу. Бо вона вже була на зарплаті у путіна. Простими словами - від українців нічого не залежало, ніколи.
13.01.2025 20:33 Ответить
США и Германия как и сейчас так и тогда были против и это не считая таких путинских пуделей как орбан или фицо внутри нато
13.01.2025 20:43 Ответить
РОзгорнутися і не "здавати назад".... А чекати!
13.01.2025 20:22 Ответить
10 тисяч ні о чем...20 кораблів де будуть? В Чорному морі? Чекайте провокацій...
13.01.2025 20:23 Ответить
10 тис. військовослужбовців з 9 країн-союзниць. Потужно.
13.01.2025 20:28 Ответить
на жаль так. якщо орда попре на НАТО, ті необстріляні 10 тис протримаються 2-3 години.
13.01.2025 21:16 Ответить
Тренуються захищати "Турєцкій паток" від "бєндєравцов"?
13.01.2025 20:29 Ответить
Не зможуть. У Європі все показуха. Навіть по відосику видно.
13.01.2025 20:31 Ответить
Ну, а так шоб з дрончика у відкритий люк танка - то треба українських операторів, не безкоштовно - за тіж дрони, брати інструкторами.
13.01.2025 20:31 Ответить
Шоб з дрончика у відкритий люк - це ж замість стройової підготовки і вправ із карабіном потрібні тренування з "весільними літачками". А жодна армія світу "на ето пайтіть нє магьот"!
13.01.2025 20:59 Ответить
За 500 баксів знищити 3-4 мілона баксів - то підуть. Наші будуть вчити як.
13.01.2025 21:04 Ответить
Дитячі забавки, та самозаспокоєння - гра в натівских солдатиків.
13.01.2025 20:42 Ответить
Тоб то для підняття рівня боьоздатьності треба розв'язати маленьку войнушку.
13.01.2025 21:05 Ответить
НАТО потрібно оголосити війну Україні, і захопити її територію. Причина? Наприклад, що їм не подобається, коли членом грають на клавішах, і говорять про Україну, як проститутку.
13.01.2025 21:09 Ответить
 
 