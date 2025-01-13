Начались "Steadfast Dart 2025" - обучение НАТО с реальным развертыванием формирований. ВИДЕО

13 января начались "Steadfast Dart 2025" (STDT25) - крупнейшие учения НАТО за 2025 год с реальным развертыванием формирований Объединенных сил реагирования (ARF), которые пройдут на территории Болгарии, Греции и Румынии в первом квартале 2025 года"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Как отмечается, 10 тыс. военнослужащих из 9 стран-союзниц - Болгарии, Франции, Греции, Италии, Румынии, Словении, Испании, Турции и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Приближаясь к третьей годовщине незаконного полномасштабного вторжения России в Украину, мы должны вместе продолжать укреплять нашу коллективную оборону, чтобы эффективно сдерживать Путина. Учения Steadfast Dart демонстрируют нашу непоколебимую преданность НАТО и подчеркивают ключевую лидерскую роль Соединенного Королевства в Альянсе." - отметил министр Вооруженных Сил Великобритании Люк Поллард.

Учения планирует Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)) и проводит Командование объединенных сил НАТО в Неаполе (Allied Joint Force Command Naples - JFCNP). "Steadfast Dart 2025" являются основными учениями в течение периода дежурства Объединенных сил реагирования НАТО - стратегических сил высокой степени готовности, способных действовать в различных сферах в сжатые сроки.

Целью учений является проверка возможностей и процедур для развертывания Объединенных сил реагирования (ARF), совместимости между участниками и принимающими странами.

Какие виды сил будут участвовать в учениях?

В учениях принимают участие воздушные, сухопутные, военно-морские силы и силы специальных операций:

17 кораблей;

более 20 самолетов и вертолетов, в том числе истребители EF2000, F16, AV 8B HARRIER и транспортные самолеты A400;

более 1,5 тыс. единиц военной техники, в частности танки, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР).

"Steadfast Dart 2025" демонстрирует единство, решимость и силу НАТО защищать свободу и территориальную целостность государств-членов, общие ценности и международный правопорядок. Это соответствует политике НАТО по проведению оборонных учений с соблюдением принципов прозрачности и полного уважения к международным соглашениям.

Когда будут продолжаться учения

Развертывание Объединенных сил реагирования (ARF) из Франции, Италии, Испании, Словении, Турции и Великобритании в рамках учений состоится с начала января до начала февраля 2025 года на территории Болгарии, Греции и Румынии.

Важным компонентом планов НАТО, направленных на защиту одного миллиарда жителей евроатлантического региона, является наличие сил высокой готовности во всех сферах для быстрого реагирования на любую новую или известную угрозу. В центре этой концепции - новые мощные и маневренные Объединенные силы реагирования НАТО.

В течение января и февраля 2025 года НАТО будет проводить учения Steadfast Dart, чтобы проверить и тренировать оперативное развертывание Объединенных сил реагирования и быстрого усиления сил НАТО, расположенных вдоль ее восточного фланга.

Что такое Steadfast Dart 25?

Steadfast Dart 25 - это учения по оповещению и развертыванию и впервые Объединенные силы реагирования осуществят оперативное развертывание с момента создания организации 1 июля 2024 года. Учения продемонстрируют способность НАТО активизировать Объединенные силы реагирования и координировать их быстрое действенное перемещение туда, где они могут обеспечить стратегический эффект сдерживания путем усиления сил, которые уже находятся на месте.

Steadfast Dart 25 продемонстрирует Объединенные силы реагирования Альянса как стратегическую многопрофильную и многонациональную способность высокой готовности, которую можно быстро развернуть и применить для усиления сдерживания в мирное время и кризис, а также поддержки обороны Альянса во время конфликта.

