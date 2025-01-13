Оккупант попытался бросить гранату в сторону наших позиций, но поймал пулю в голову, уронил гранату и взорвался. ВИДЕО

Бойцы 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода загнали в тупик оккупантов и уничтожили штурмовиков на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Оккупанты все больше пытаются применять новую тактику - когда сначала заходит малая штурмовая группа, прячется как можно ближе к нашим позициям и ждет подкрепления", - сообщили бойцы.

На рассвете наши пилоты заметили, как оккупанты пытались как можно быстрее добежать до позиций. Часть из них экипажи подразделения "Kurt&Company" и Батальона беспилотных систем уничтожили сразу. А остальных захватчиков загнали тяжелыми дронами в блиндажи и "лисьи норы", взяв их под прицел. Тогда же на зачистку отправились пехотинцы 2-го механизированного батальона.

С помощью гранат, стрелкового оружия, воины очистили каждый окоп. Только в последнем окопе вражеский штурмовик попытался бросить в наших бойцов гранату, но поймал пулю в голову, уронил гранату и подорвался.

