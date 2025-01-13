РУС
Оккупант попытался бросить гранату в сторону наших позиций, но поймал пулю в голову, уронил гранату и взорвался. ВИДЕО

Бойцы 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода загнали в тупик оккупантов и уничтожили штурмовиков на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Оккупанты все больше пытаются применять новую тактику - когда сначала заходит малая штурмовая группа, прячется как можно ближе к нашим позициям и ждет подкрепления", - сообщили бойцы.

На рассвете наши пилоты заметили, как оккупанты пытались как можно быстрее добежать до позиций. Часть из них экипажи подразделения "Kurt&Company" и Батальона беспилотных систем уничтожили сразу. А остальных захватчиков загнали тяжелыми дронами в блиндажи и "лисьи норы", взяв их под прицел. Тогда же на зачистку отправились пехотинцы 2-го механизированного батальона.

С помощью гранат, стрелкового оружия, воины очистили каждый окоп. Только в последнем окопе вражеский штурмовик попытался бросить в наших бойцов гранату, но поймал пулю в голову, уронил гранату и подорвался.

Смотрите: Бойцы Ингулецкой бригады сбили в небе вражеский беспилотник "Supercam". ВИДЕО

армия РФ (20316) война (1437) ликвидация (3965) 28 отдельная механизированная бригада (194)
просто жах. як вони, в два-триорка, в притул підлазять до окопів?
13.01.2025 21:05 Ответить
наркота + им говорят что там никого нет, или что там сидят два слепых деда
14.01.2025 00:51 Ответить
Это лаптю вместо обезболивающего граната.
13.01.2025 21:09 Ответить
Небезпечна робота у хлопців - за таку роботу молоко потрібно давати "за шкідливість здоров"ю" ....
13.01.2025 21:10 Ответить
Хлопці роблять таку страшну роботу, а молоко і до молока випивають слуги Найвєлічайшого і слугориги з ОПи.
13.01.2025 21:40 Ответить
мівіна в ОПі не йде насухо
13.01.2025 21:42 Ответить
13.01.2025 21:43 Ответить
Трамп скоро зупинить "кравапралiтiе" (з нашого боку).
14.01.2025 03:14 Ответить
 
 