Бойцы Ингулецкой бригады сбили в небе вражеский беспилотник "Supercam". ВИДЕО
Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады сбили в небе вражеский беспилотник "Supercam".
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.
"Российские дроны "Supercam" представляют серьезную угрозу на поле боя благодаря их универсальности и техническим характеристикам. Они могут выполнять разведку на больших расстояниях, корректировать артиллерийский огонь. Сбивать такие беспилотники - задача номер один, чтобы облегчить работу всем нашим подразделениям", - сообщили бойцы.
