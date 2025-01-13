Бойцы Ингулецкой бригады сбили в небе вражеский беспилотник "Supercam". ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады сбили в небе вражеский беспилотник "Supercam".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

"Российские дроны "Supercam" представляют серьезную угрозу на поле боя благодаря их универсальности и техническим характеристикам. Они могут выполнять разведку на больших расстояниях, корректировать артиллерийский огонь. Сбивать такие беспилотники - задача номер один, чтобы облегчить работу всем нашим подразделениям", - сообщили бойцы.

