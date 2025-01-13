РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5727 посетителей онлайн
Новости Видео
21 685 173

В Киеве ресторан отказался обслуживать военного из-за "приказа руководства": полиция открыла производство. ВИДЕО

В ресторане Noice в Оболонском районе столицы персонал отказался обслуживать украинского военнослужащего якобы из-за распоряжения администрации.

Об этом военный рассказал изданию OBOZ.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о конфликте?

По его словам, 12 января в 21:30 он зашел в ресторан выпить кофе, но на входе его остановила охрана, которая сообщила, что владелец заведения запрещает пускать военных.

В видео, которое распространило издание, слышно, как на уточняющий вопрос работник заведения подтверждает, что не будет обслуживать военного.

"К сожалению, при всем уважении, я не могу. Мне запретили обслуживать", - сказал работник ресторана, добавив, что это приказ руководства Noice.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты двух горсоветов на Львовщине организовали схему откатов на тендерах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Совладелец ресторана

Украинский защитник рассказал, что в ресторан также приезжали правоохранители, которые подтвердили, что военный трезв и не совершает никаких правонарушений, а после этого они уехали.

По словам военного, владельцы ресторана, среди которых - гражданин Турции Айхан Оздемир, не впервые проявляют пренебрежение к украинским военным.

Оздемир якобы всегда вызывает полицию при появлении людей в военной форме, при этом постоянно общаясь на русском.

Военный не уточнил, откуда у него такая информация.

Читайте также: На войне погиб военный фотограф и военнослужащий ВСУ Руслан Ганущак. ФОТО

Полиция начала уголовное производство

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

"Предварительно установлено, что вчера вечером работник заведения, общаясь с посетителем, действующим военнослужащим, отказал последнему в обслуживании. Видео по данному поводу в дальнейшем было распространено в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

Представители ресторана пока не прокомментировали инцидент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда: "Пакет раненого" будет содержать 30 позиций, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25994) Нацполиция (16700) военнослужащие (6256)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+79
Ресторан спалити, Айхана посадити на пляшку і на розміновування.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:35 Ответить
+74
Цей ресторан і його турецькя свиня оздемір, не мають права надалі перебувати в Україні і заробляти на українцях!
показать весь комментарий
13.01.2025 22:36 Ответить
+59
На вході в ресторан потрібно облаштувати пункт незламності ТЦК.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так в Киеве таких навалом. И никто их не наказывает. Война как параллельно в другом мире идёт. А многим плевать - уклонисты.

Чем это заведение отличается от критиков ТЦК и уклонистов?
показать весь комментарий
13.01.2025 23:10 Ответить
Турку зроблять зауваження та і все. Тому що Єрдоган - ліпший друг зеленої бидлоти
і може биконуть.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:11 Ответить
І ще мені цікаво, хто ходить в пів десятої в військовій формі попити кави в ресторан?
показать весь комментарий
13.01.2025 23:13 Ответить
Та скрізь , і каву попити , і в супермаркет , і за тістечками в кав'ярню . Дивно що ви про таке питаєте .
показать весь комментарий
13.01.2025 23:25 Ответить
Звісно, люди є різні. Одні весь день сплять а всю ніч гуляють та п'ють каву в ресторані.
Інші навпаки - цілий день гулять та п'ють каву в ресторані а цілу ніч сплять.

показать весь комментарий
13.01.2025 23:30 Ответить
Васю , ти на фронті був , чи може хтось з родини на фронті ? Відчепися від військових , най дома коли хочуть тоді і п'ють каву , коли хочуть тоді і сплять -ок ?
показать весь комментарий
13.01.2025 23:39 Ответить
Що ти мелєш? Який дурень при здоровому розумі попреться пити каву в ресторан в пів десятої ночі? При чому тут військові? Людина вирішила спровокувати і наказати власника закладу.

"За словами військового, власники ресторану, серед яких - громадянин Туреччини Айхан Оздемір, не вперше проявляють зневагу до українських військових.

Оздемір нібито завжди викликає поліцію під час появи людей у військовій формі, при цьому постійно спілкуючись російською.

Військовий не уточнив, звідки в нього така інформація." Джерело: https://censor.net/ua/v3530069
показать весь комментарий
13.01.2025 23:46 Ответить
Ви пане Васю , написали вище --- " І ще мені цікаво, хто ходить в пів десятої в військовій формі попити кави в ресторан? " Я вам відповіла , що купа військових ходить і каву пити , і в супермаркет . і скрізь , бо це ще не пізня година .
показать весь комментарий
13.01.2025 23:56 Ответить
Васю биколог, тебе о пів на десяту ночі вже бик в ліжку чекає, а ти тут про каву патякаєш
показать весь комментарий
14.01.2025 01:40 Ответить
Значить там вже були такі випадки. Військовий зайшов перевірити та переконатися, що таки так - не обслуговують.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:26 Ответить
Це ближче до істини.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:32 Ответить
"І ще мені цікаво, хто ходить в пів десятої в військовій формі попити кави в ресторан?" Той кому кави закортіло випити . У чому проблема -військовим каву заборонено пити ?
показать весь комментарий
14.01.2025 01:52 Ответить
З Тищенко досі нічого зробити не можуть....А тут цілий підданий Ердогана...А якщо образиться....міжнародний скандал...Зараз ще виявиться,що володар прокурор - інвалід чи хазяїн онлайн - казино....Ось про мажорів - ссикунів вже ні гу-гу у ЗМІ.....
показать весь комментарий
13.01.2025 23:18 Ответить
Тищенко підор, погуділи забули і все.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:23 Ответить
А що ж це сталось, ще рік тому всі поважали людей у формі...
Але це не відміняє того факту що гості з малої азії та кавказу вкрай знахабніли.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:21 Ответить
Нарід втомився від війни і до профузної діареї боїться бути мобілізованим.
показать весь комментарий
14.01.2025 06:37 Ответить
Заборонити туркам проживати в Україні і вести бізнес🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
13.01.2025 23:23 Ответить
Вже уявляю, як військові помстяться за цю зневагу. Хто це дозволив якомусь турчаному мудаку, який відчув себе господарем життям у чужій країні так принижувати українця та ще й військового. Сподіваюсь, що помста буде.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:23 Ответить
йой помстяться, он недавно на дніпровщині ветерана інваліда мусорня(доречі у одного з мусорів було прізвище не дуже українське) заламуючи руки ноги затримувала і що.... а нічого.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:26 Ответить
Людям, які не поважають наших військових, не місце в нашому суспільстві…вали туда, откуда приперся и все… щоб так зневажливо ставитись до військових, це треба мати дуже велике нахабство…, яка ще бляха толерантність- кожен день виливати помиї на цей заклад поки не звалить в свою Туреччину, свиня невдячна…
показать весь комментарий
13.01.2025 23:28 Ответить
Де закони воєнного часу? Депутати, мля, де закони? Війна - гарна нагода навести порядок в середині, якщо ні, то цей безлад буде вічно!
показать весь комментарий
13.01.2025 23:34 Ответить
"закони воєнного часу", це москальска вигадка, за допомогою якої вони виправдовували свої військові злочини під час війни.
показать весь комментарий
14.01.2025 07:44 Ответить
Гнати цю мразоту із Украіни і негайно ,
які не поважають наших найдорожчих
людей , це наших воінів 😡
показать весь комментарий
13.01.2025 23:40 Ответить
За таке ресторан має бути спалений.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:42 Ответить
Ставите патруль перед рестораном і з чоловіків пускаєте туди тільки військових. А всіх цивільних - на уточнення даних в ТЦК. За місяць - другий він навчиться обслуговувати військових, або закриє бізнес.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:52 Ответить
Тоді виникне питання - навіщо він, ресторан, не простіше відкрити там їдальню. Інакше там буде приймальня ТЦК і рота охорони в драбадан п'яні в креветках і борщі цілодобово.
І при військовому стані потрібні бари ресторани та нічні клуби? Тим більш що комендантська година є.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:59 Ответить
розумнішаєш на очах !

в військовий час потрібні їдальні для військових, а не генделики для "отдиха" ухилянтів.
показать весь комментарий
14.01.2025 01:45 Ответить
Ох, як же ти боїшся повістки!
показать весь комментарий
14.01.2025 06:39 Ответить
Аби щось перднуть.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:22 Ответить
ну взагалі-то потрібні всі бізнеси, які можуть працювати і сплачувати податки під час війни.
показать весь комментарий
14.01.2025 09:53 Ответить
Ресторан нах.. спалити, а власника відіслати на історичну батьківщину.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:53 Ответить
Це плювок в обличчя України від хазяїна ресторану.
Як мінімум, ресторан має припинити роботу.
показать весь комментарий
14.01.2025 00:37 Ответить
Ввєжлівий ссучьонок.. Броньований...
показать весь комментарий
14.01.2025 00:47 Ответить
А ти думав? Стратегічне підприємство...
показать весь комментарий
14.01.2025 08:48 Ответить
Гарсон N°2...
показать весь комментарий
14.01.2025 00:51 Ответить
керівництво і власників таких ресторанів - РОЗСТРІЛЮВАТИ на місці!!! Це неприкриті вороги України
показать весь комментарий
14.01.2025 00:51 Ответить
не факт що "турок" справжній турок бо спілкується язиком і поводиться нахабно
показать весь комментарий
14.01.2025 00:55 Ответить
Кальяна? Дєвачьку? Мальчішку-бешкетника? А тут - кави.... Це нє бізнес!!!
показать весь комментарий
14.01.2025 01:21 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 10:26 Ответить
Ресторан еще не разгромлен, турок не депортирован? Что происходит, вообще?
показать весь комментарий
14.01.2025 03:03 Ответить
Де наші радикали? До 19 р двіжуха постійні були а тепер тільки на телемарафону інтервю роздають. Де карась, Азов і т. д.?
показать весь комментарий
14.01.2025 09:36 Ответить
Азов зараз на Харківщині, киця, боронить твою диванну дупку від ворога.
показать весь комментарий
14.01.2025 09:54 Ответить
Дивно, Азов з 14 воює але його громадська організація мала час адміністрацію Президента свинка ми закидати
показать весь комментарий
14.01.2025 11:21 Ответить
Причина простая: приходят с ТЦК и вымогают деньги, чтобы не терроризировать посетителей. Если не платят, то ходят и всех гоняют, в ресторан больше никто не придет.
показать весь комментарий
14.01.2025 03:48 Ответить
Якщо це місце для збору ухилянтів то його терміново спалить а госпідаряна батьківщину
показать весь комментарий
14.01.2025 06:45 Ответить
Все рестораны спалить, ага.
показать весь комментарий
14.01.2025 09:10 Ответить
Найти того украинского чиновника, который после первого проявления дискриминации, должен был лишить лицензии и закрыть ресторан, и отправить его на фронт. Если негоден к военной службе, то выгнать его с государственной службы без права когда нибудь работать в государственной службе. Турка лишить пожизненно права работать в Украине, - пусть едет и открывает свой ресторан в сРашке.
показать весь комментарий
14.01.2025 06:46 Ответить
Ліцензію турчеку аналювати,охоронців та лакеїв під Покровськ.Та їх кацапи "обслужать" по-повній.
показать весь комментарий
14.01.2025 07:39 Ответить
Ну і що далі ? А далі усі забудуть про цю новину.
показать весь комментарий
14.01.2025 07:45 Ответить
Що ти мелеш?
показать весь комментарий
14.01.2025 07:57 Ответить
Схоже твій ресторан все таки прикриють
показать весь комментарий
14.01.2025 08:00 Ответить
В Україні з'явилася нова посада - військового омбудсмена, який має захищати саме права військових. І де його реакція? і взагалі хоч яксь реакція влади на дискримінацію військових?
показать весь комментарий
14.01.2025 07:53 Ответить
Офіціанти чоловіки,а не жінки, де це тцк? Це що,критична інфраструктура?
показать весь комментарий
14.01.2025 08:38 Ответить
тцк, це будівлі за конкретними адресами, які не співпадають з адресою цього ресторану.
показать весь комментарий
14.01.2025 09:57 Ответить
Наслідки політики "какая разніца" і понаїхавших в Київ раніше кацапів та даунбасят( я не про всіх жителів Донецька і Луганська). Недавно якісь молоді ідіоти показали своє ставлення до України співанням пісень "я сруцкій" біля прапорців загиблих за Україну героїв. А вчора поліція повідомила, що вони не діти мажорів, а через місяць про них забудуть всі через інші такі події. Антимайдан Зе, єрмаків, татарових, коль котлет і бужанських за 6-ть років зробили свою справу, просто відверті кацапи у вишиванках і мілітарі. Якщо точніше - то ДРГ ворога в нашому одязі та мабуть скоро вже будуть бити за українську мову в столиці.
показать весь комментарий
14.01.2025 09:00 Ответить
В Сирії показали що треба було робити нам після Майдану. Вони всіх задоволених асадом досі розстрілюють на місці.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:35 Ответить
Нарід 73% так і зробив, вибрав до влади всіх антимайданівців, які послівдовно знищують майданівців різнирми заходами та закривають справи на злочинців, які їх розстрілювали.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:01 Ответить
За такі дії потрібно позбавити дозволу займатись підприємницькою діяльністю в Україні
Це не порушення громадського порядку-це підрив національної безпеки
показать весь комментарий
14.01.2025 09:08 Ответить
Військовослужбовцям надо частійши і масово відвідувати цей заклад, щоб це був не "штрафу або пробаційнийного нагляду", а був реальний п'ятірічний термін. Не треба давати поліції розвалити справу за "малу частку"!
показать весь комментарий
14.01.2025 09:31 Ответить
Нехай на дверях табличку повісить ''тільки для турків''!
показать весь комментарий
14.01.2025 09:36 Ответить
Я ДУМАЮ У КИЕВЛЯН ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО НАЙТИСЬ НЕСКОЛЬКО БУТЫЛОК С ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ СМЕСЬЮ . СЛАВА УКРАИНЕ !
показать весь комментарий
14.01.2025 10:02 Ответить
Цікаво, що б зробили з власником ресторану, українцем за походженням, в Туреччині, якби той заборонив обслуговувати турецьких військових, скажімо в ресторані Стамбула чи Анкари? Питання риторичне - ресторан би вже закрили, а керівника посадили. А ми терпіли будемо обсмоктувати це забалакувати, а потім через день забудемо. І так і всьому - від зради ЗЕленого скомороха, який вже привів країну до катастрофи, до бусифікації, яку ЗЕлідор використовує, як спосіб узурпації влади та засіб дискредитації мобілізації, яку вдада кремлівського скомороха свідомо та планомірно зірвала.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:57 Ответить
Гугл -- Noice -- Отзывы.
 Щось там забагато "п'ятірочок". Я поставив "1".
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LMsxzjLLyy4xYLRSNagwMUgxSTFOsTA3Tkm1MLA0tjKoSDI2sUhJSTI0SDZKSjNOSvJizcvPTE4FABikEc4&q=noice+%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqEAgAEC4YrwEYxwEYugIYgAQyEAgAEC4YrwEYxwEYugIYgAQyCggBEAAY4wIYgAQyBwgCEAAYgAQyBwgDEAAYgAQyCQgEEC4YChiABDIHCAUQABiABDIJCAYQABgKGIAEMgkIBxAAGAoYgAQyCQgIEAAYChiABDIJCAkQLhgKGIAEMgkIChAuGAoYgAQyCQgLEAAYChiABDIJCAwQABgKGIAEMgkIDRAAGAoYgAQyCQgOEAAYChiABNIBCTEwNjE2ajBqN6gCD7ACAQ&client=ms-android-samsung-gj-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&si=ACC90nwjPmqJHrCEt6ewASzksVFQDX8zco_7MgBaIawvaF4-7rm8yVLmqyDUoGD3Q2VVjwF7GwZruMrc5Sdlr2ccNdof-RtzIzSq0_bNOIJAeW7pk8W2tMcEUvOnH_kxrlKYRZhvybdZ&ictx=1&ved=2ahUKEwjt_Imi8PSKAxU_JhAIHXlWJ6UQrrQLegQIMhAA#***=0
показать весь комментарий
14.01.2025 11:22 Ответить
Дякую за орієнтир ! поставив і свою одиницю.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:25 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 12:46 Ответить
Ну так зробити їм рейтинг в Тріп едвайзері і Гугл мапс. Зазвичай це працює
показать весь комментарий
14.01.2025 19:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 