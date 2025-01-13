В Киеве ресторан отказался обслуживать военного из-за "приказа руководства": полиция открыла производство. ВИДЕО
В ресторане Noice в Оболонском районе столицы персонал отказался обслуживать украинского военнослужащего якобы из-за распоряжения администрации.
Об этом военный рассказал изданию OBOZ.UA, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о конфликте?
По его словам, 12 января в 21:30 он зашел в ресторан выпить кофе, но на входе его остановила охрана, которая сообщила, что владелец заведения запрещает пускать военных.
В видео, которое распространило издание, слышно, как на уточняющий вопрос работник заведения подтверждает, что не будет обслуживать военного.
"К сожалению, при всем уважении, я не могу. Мне запретили обслуживать", - сказал работник ресторана, добавив, что это приказ руководства Noice.
Совладелец ресторана
Украинский защитник рассказал, что в ресторан также приезжали правоохранители, которые подтвердили, что военный трезв и не совершает никаких правонарушений, а после этого они уехали.
По словам военного, владельцы ресторана, среди которых - гражданин Турции Айхан Оздемир, не впервые проявляют пренебрежение к украинским военным.
Оздемир якобы всегда вызывает полицию при появлении людей в военной форме, при этом постоянно общаясь на русском.
Военный не уточнил, откуда у него такая информация.
Полиция начала уголовное производство
Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.
"Предварительно установлено, что вчера вечером работник заведения, общаясь с посетителем, действующим военнослужащим, отказал последнему в обслуживании. Видео по данному поводу в дальнейшем было распространено в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.
Представители ресторана пока не прокомментировали инцидент.
Чем это заведение отличается от критиков ТЦК и уклонистов?
і може биконуть.
Інші навпаки - цілий день гулять та п'ють каву в ресторані а цілу ніч сплять.
"За словами військового, власники ресторану, серед яких - громадянин Туреччини Айхан Оздемір, не вперше проявляють зневагу до українських військових.
Оздемір нібито завжди викликає поліцію під час появи людей у військовій формі, при цьому постійно спілкуючись російською.
Військовий не уточнив, звідки в нього така інформація." Джерело: https://censor.net/ua/v3530069
Але це не відміняє того факту що гості з малої азії та кавказу вкрай знахабніли.
які не поважають наших найдорожчих
людей , це наших воінів 😡
І при військовому стані потрібні бари ресторани та нічні клуби? Тим більш що комендантська година є.
в військовий час потрібні їдальні для військових, а не генделики для "отдиха" ухилянтів.
Як мінімум, ресторан має припинити роботу.
Це не порушення громадського порядку-це підрив національної безпеки
Щось там забагато "п'ятірочок". Я поставив "1".
