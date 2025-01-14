РУС
19 202 38

Россиянин с порванной рожей после попытки штурма украинских позиций на Курщине: "Группе п#зда. Один выбрался". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин сообщает о полном уничтожении штурмовой группы армии РФ при попытке атаковать украинские позиции на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянину разорвало рожу и ранило в ногу.

Внимание! Ненормативная лексика!

армия РФ (20316) уничтожение (7674) Курск (1178)
Топ комментарии
+48
Це називається - взяв за щоку
14.01.2025 10:50 Ответить
+32
А то не можна було порвати писок вдома? Треба було пертися за тисячі кілометрів?
14.01.2025 10:51 Ответить
+24
На одну дірку для кадирівця більше 😁
14.01.2025 10:51 Ответить
Це називається - взяв за щоку
14.01.2025 10:50 Ответить
На одну дірку для кадирівця більше 😁
14.01.2025 10:51 Ответить
А то не можна було порвати писок вдома? Треба було пертися за тисячі кілометрів?
14.01.2025 10:51 Ответить
Остальних що, пристрелив, набирайте нових і починай все з початки. Допоможи сім'ям отримати біли лади
14.01.2025 10:52 Ответить
Я й не знав,що в кацапів два рота!
14.01.2025 10:52 Ответить
Нажаль, вибрався, *******.
14.01.2025 10:56 Ответить
Чому нажаль, після його інтерв'ю скільки москалів обісралось
14.01.2025 10:58 Ответить
Тому шо гарний росіянин - дохлий росіянин.
14.01.2025 10:59 Ответить
ні, треба щоб з 10-ти один повертався і бажано без рук і ніг
14.01.2025 21:39 Ответить
САМОВАР!?
14.01.2025 21:41 Ответить
Треба щоб поверталось багатододому. поранених
щоб показували свї огизки рук, ніг, порвані морди та за місяць здихали
15.01.2025 00:04 Ответить
Одні чурбани узькіє. Чисті слов'яни,-нащадки Юрія Долгорукого і Андрія Боголюбського, хай вони перевернуться 100000 разів у домовині!!
14.01.2025 10:57 Ответить
Нє факт! Там з ходулями щось - Есмарха накручено))))
14.01.2025 10:59 Ответить
Будєт обкаківаца? То ти і так вже обісрався
14.01.2025 10:59 Ответить
тепер пика стала слов'янською скрєпною
14.01.2025 11:05 Ответить
ЗНОВУ КАДИРІВЦІ ЗА ЩЕКУ СОВАЛИ?? КУЛІ....ДВІЖУХА...ЯКИЙ КУРВОСЛАВНИЙ НЕ ЛЮБЕ ДВІЖУХІ
14.01.2025 11:06 Ответить
А чому не дякує бункерному ***** за двіжуху? Йому ж капець як повеселішало! І посмішка стала значно ширше...
14.01.2025 11:12 Ответить
оце пососав)
14.01.2025 11:25 Ответить
Adin "haroshi "ruski bloger nazval eta , pacelui ***** ....🤣
14.01.2025 11:28 Ответить
Зашибісь - тепер у рускоєзичного є два рота на є@балі.
14.01.2025 11:39 Ответить
жаль не добили гниду
14.01.2025 11:55 Ответить
Буде розносити тепер серед москалів як вони можуть отримувати пзд
14.01.2025 12:08 Ответить
Движуха йде нормально. СИдіти дома було скушно. Тепер буде веселіше.
14.01.2025 12:25 Ответить
Шо б ти, ****, згнив від сепсису!
14.01.2025 13:05 Ответить
откатываться он будет.. на респ побежит, возобновить ХП, и залечить раны, а также запасы Маны... а то всю ее на Ульту и Бафы потратил...
14.01.2025 13:26 Ответить
пачему жівой - где граната за щекой?
14.01.2025 13:37 Ответить
взяв за щоку, але не по розміру
14.01.2025 13:56 Ответить
***** собі чихнув!
14.01.2025 14:34 Ответить
Вам усім писда... Ось ти щось умнічаєш на камеру, щось писдиш, а не знаєш що мертвий вже..
14.01.2025 15:26 Ответить
клей ПВА и снова на штурм
14.01.2025 16:12 Ответить
Взщял за щеку - "За пацанов!"
14.01.2025 17:19 Ответить
Картина називається: " Що з їбалом у кацап'я?"
14.01.2025 18:01 Ответить
Прийшлось віддуватись та брати за щоку за все відділення, бо інші одразу здохли
14.01.2025 19:13 Ответить
