Россиянин с порванной рожей после попытки штурма украинских позиций на Курщине: "Группе п#зда. Один выбрался". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин сообщает о полном уничтожении штурмовой группы армии РФ при попытке атаковать украинские позиции на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянину разорвало рожу и ранило в ногу.
Внимание! Ненормативная лексика!
Ol Ol
Oresta Bartka
Artmind
щоб показували свї огизки рук, ніг, порвані морди та за місяць здихали