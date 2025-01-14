Россиянин с порванной рожей после попытки штурма украинских позиций на Курщине: "Группе п#зда. Один выбрался". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин сообщает о полном уничтожении штурмовой группы армии РФ при попытке атаковать украинские позиции на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянину разорвало рожу и ранило в ногу.

Внимание! Ненормативная лексика!

