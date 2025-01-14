РУС
Свиной выводок ест остатки оккупантов в противотанковой траншее на покровском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Соколы Фокса" 47-й окружной артиллерийской бригады сняли свиной выводок, который доедает остатки оккупантов в противотанковой траншее на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно по меньшей мере четыре свиньи - одна взрослая и трое подсвинков.

Также смотрите: Оккупант ползет в укрытие среди тел своих ликвидированных соратников: "Чья-то рука, вот голова, ещё чья-то голова, а вот Денчик отдыхает спокойным сном". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20316) война (1437) животные (939) Донецкая область (10506)
Топ комментарии
+13
Свинячий виводок займається канібалізмом 🤣🤣🤣
14.01.2025 12:23 Ответить
+12
И гринпис не трясется за здоровье животинушек? Куда Тумба Гремберг смотрит?? А
14.01.2025 12:23 Ответить
+6
А поросятка нічо такі, товстенькі.
14.01.2025 12:35 Ответить
И гринпис не трясется за здоровье животинушек? Куда Тумба Гремберг смотрит?? А
14.01.2025 12:23 Ответить
На вигляд - свинки задоволені, бо вгодовані і аж масні від великої кількості їжі. Тож не дуже зрозуміло, які в Тумби Дебілінг можуть бути претензії. А головне - до кого?

Ні, можна придумати претензії до України щодо "свинки переїдають", але цей хавчик постачається не Україною, а засрашкою. А з претензіями до засрашки у більшості правозахисних тощо організацій якось не складають - нахєр їх там надсилають і годуватись не дають.
14.01.2025 13:04 Ответить
Свинячий виводок займається канібалізмом 🤣🤣🤣
14.01.2025 12:23 Ответить
"Запаску" у білої лади уже відгризли - продовжують далі "розбирати на запчастини"...
14.01.2025 12:25 Ответить
А поросятка нічо такі, товстенькі.
14.01.2025 12:35 Ответить
А чомби й ні - є шо їсти, є ким срати...
Ще й гівно після чмоскалів таке святкове, триКАЛорноє...)))
14.01.2025 12:54 Ответить
Для доброї свині все на користь!
14.01.2025 13:56 Ответить
Щось напутано!!!! Має бути "Гарнюсенькі українськи тваринки утилізують свинячі залишки"!
14.01.2025 14:03 Ответить
щось з музикою не тейво... треба рамамбахару
14.01.2025 14:54 Ответить
Звідки на Покровському напрямку взялась протитанкова траншея, в якій валяється свіжа несвіжа русня? Невже то... наша траншея?
14.01.2025 16:06 Ответить
Кабанчики знищюють свинячих мутантів, це круто, ніхто не любить вонючих чужинців, які зайшли на чужу територію...
18.01.2025 14:33 Ответить
 
 