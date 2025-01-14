Свиной выводок ест остатки оккупантов в противотанковой траншее на покровском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Соколы Фокса" 47-й окружной артиллерийской бригады сняли свиной выводок, который доедает остатки оккупантов в противотанковой траншее на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно по меньшей мере четыре свиньи - одна взрослая и трое подсвинков.

