СБУ и Силы обороны устроили россиянам "горячую" ночь: взрывалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома "Энгельс". ВИДЕО

Прошедшая ночь выдалась взрывной для целого ряда вражеских объектов в разных регионах России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации источников, в результате совместной спецоперации СБУ и Сил Обороны были поражены:

- Алексинский химический комбинат (Тульская обл.). После работы дронов СБУ зафиксирован крупный пожар.
- Склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатых ракет) на аэродроме "Энгельс" (Саратовская обл.). Дроны СБУ достигли целей, "хлопок" пылает до сих пор.
- Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксирован масштабный пожар.
- Брянский химический завод. Зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями.

"СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по вражеским военным объектам и предприятиям, которые работают на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод - это болезненный удар по способности рф вести войну в Украине", - сообщил информированный источник в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем поразили Брянский химический завод: он производит порох и взрывчатку

взрыв (6875) война (1437) россия (96899) СБУ (20313)
+17
Хотіли двіжухи - тримайте.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:47 Ответить
+14
Яка ж краса!!! Отак читала б та читала такі новини!! СЛАВА УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКУ !
показать весь комментарий
14.01.2025 12:48 Ответить
+13
Хто раніше вийде зі складу московії - менше отримає томагавків
показать весь комментарий
14.01.2025 12:45 Ответить
Хороша Двіжуха. Все як ***** заказувало. Добре ще б в моцкві такої двіжухи наробити
показать весь комментарий
14.01.2025 12:50 Ответить
За чито?
показать весь комментарий
14.01.2025 13:15 Ответить
Ніч довгих ножів?
показать весь комментарий
14.01.2025 12:59 Ответить
я б навіть запустила такій збір - хочемо повторення ночі довгих ножів, донатимо на щось, я навіть не буду питати на що...
показать весь комментарий
14.01.2025 13:03 Ответить
Хорошо кроме одного. Надо всю массу дронов сосредотачивать на одной цели. А не распылять их. ПВО противника медленно но усиливается. Во время войны за Карабах российский Панцырь С1 не мог справиться с Байрактарами. Но они научились. Что то там подкрутили и теперь могут сбивать мелкие БПЛА.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:59 Ответить
в цьому місті невинуватих немає
показать весь комментарий
14.01.2025 13:03 Ответить
- Склади *********** (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі "Енгельс" (Саратовська обл.). Дрони СБУ досягли цілей, "бавовна" палає і досі.

Ось це дуже потішило.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:04 Ответить
вся засраха має сидіти на пороховій діжці !
показать весь комментарий
14.01.2025 13:08 Ответить
Бачте, вони хотіли нас заморозити, а ми їх гріємо.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:14 Ответить
Звучить непогано. Хотілося б частіше, щоб кацапам було веселіше.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:50 Ответить
В якості маячні давайте повіримо: "Міноборони Росії заявило, що Україна випустила 31 БПЛА, 6 ATACMS і 6 ракет Storm Shadow по цілях у Брянській області, але все було збито"
показать весь комментарий
14.01.2025 14:37 Ответить
 
 