СБУ и Силы обороны устроили россиянам "горячую" ночь: взрывалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома "Энгельс". ВИДЕО

Прошедшая ночь выдалась взрывной для целого ряда вражеских объектов в разных регионах России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации источников, в результате совместной спецоперации СБУ и Сил Обороны были поражены:

- Алексинский химический комбинат (Тульская обл.). После работы дронов СБУ зафиксирован крупный пожар.

- Склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатых ракет) на аэродроме "Энгельс" (Саратовская обл.). Дроны СБУ достигли целей, "хлопок" пылает до сих пор.

- Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксирован масштабный пожар.

- Брянский химический завод. Зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями.

"СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по вражеским военным объектам и предприятиям, которые работают на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод - это болезненный удар по способности рф вести войну в Украине", - сообщил информированный источник в СБУ.

