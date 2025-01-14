СБУ и Силы обороны устроили россиянам "горячую" ночь: взрывалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома "Энгельс". ВИДЕО
Прошедшая ночь выдалась взрывной для целого ряда вражеских объектов в разных регионах России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации источников, в результате совместной спецоперации СБУ и Сил Обороны были поражены:
- Алексинский химический комбинат (Тульская обл.). После работы дронов СБУ зафиксирован крупный пожар.
- Склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатых ракет) на аэродроме "Энгельс" (Саратовская обл.). Дроны СБУ достигли целей, "хлопок" пылает до сих пор.
- Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксирован масштабный пожар.
- Брянский химический завод. Зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями.
"СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по вражеским военным объектам и предприятиям, которые работают на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод - это болезненный удар по способности рф вести войну в Украине", - сообщил информированный источник в СБУ.
Ось це дуже потішило.