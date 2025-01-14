РУС
Обезглавленный и безрукий российский захватчик валяется среди поля. ВИДЕО 18+

Бойцы роты ударных БпАк 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады "PERUN GROUP" ликвидировали немало российских захватчиков точными сбросами боеприпасов

На опубликованном видео можно насчитать по меньшей мере шесть раненых и ликвидированных оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Благодаря совместной работе противник понес потери в живой силе", - сообщили бойцы.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Два десантника 79 ОДШБр взяли в плен 14 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20316) война (1437) ликвидация (3965) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (199)
14.01.2025 16:46 Ответить
14.01.2025 16:42 Ответить
14.01.2025 16:48 Ответить
та і х#й з ним
14.01.2025 16:42 Ответить
14.01.2025 16:42 Ответить
красівоє..
14.01.2025 16:46 Ответить
14.01.2025 16:46 Ответить
Без голови буде невідомо кому біла лада.
14.01.2025 16:48 Ответить
14.01.2025 16:48 Ответить
Гарна робота, хлопців ЗСУ ! 👏👏👏
14.01.2025 16:48 Ответить
14.01.2025 16:48 Ответить
Респект!!!
Відео 5
Музичний супровід 5+
14.01.2025 16:48 Ответить
14.01.2025 16:48 Ответить
Супровід бомба! Музична тема аж настрій підняла)))
14.01.2025 17:05 Ответить
14.01.2025 17:05 Ответить
Задник без головы 😁
14.01.2025 16:49 Ответить
14.01.2025 16:49 Ответить
Ето он косплеїт Бєзрукова і "Всадніка бєз голови"!
14.01.2025 16:50 Ответить
14.01.2025 16:50 Ответить
как жже бесит этот серпастый - молодкастый на зоне на жопу им понашивать всем....
14.01.2025 18:41 Ответить
14.01.2025 18:41 Ответить
може цого такого і призвали
14.01.2025 19:03 Ответить
14.01.2025 19:03 Ответить
Нє вєрьтє йему! Он притваряєццо! (с)
Тре' ще добре палкою його поштурхати, щоб точно знати: здох кацап чи грає вар'ята. Бо ж достеменно відомо: ані клешні, ані "голова" для тих істот не є життєво необхідними частинами тєла.
Во!
14.01.2025 22:35 Ответить
14.01.2025 22:35 Ответить
центр прийняття рішень уражено не було
15.01.2025 09:32 Ответить
15.01.2025 09:32 Ответить
 
 