Обезглавленный и безрукий российский захватчик валяется среди поля. ВИДЕО 18+

Бойцы роты ударных БпАк 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады "PERUN GROUP" ликвидировали немало российских захватчиков точными сбросами боеприпасов

На опубликованном видео можно насчитать по меньшей мере шесть раненых и ликвидированных оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Благодаря совместной работе противник понес потери в живой силе", - сообщили бойцы.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

