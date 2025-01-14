Обезглавленный и безрукий российский захватчик валяется среди поля. ВИДЕО 18+
Бойцы роты ударных БпАк 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады "PERUN GROUP" ликвидировали немало российских захватчиков точными сбросами боеприпасов
На опубликованном видео можно насчитать по меньшей мере шесть раненых и ликвидированных оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Благодаря совместной работе противник понес потери в живой силе", - сообщили бойцы.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Тре' ще добре палкою його поштурхати, щоб точно знати: здох кацап чи грає вар'ята. Бо ж достеменно відомо: ані клешні, ані "голова" для тих істот не є життєво необхідними частинами тєла.
Во!