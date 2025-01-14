РУС
Украинский воин забросил гранату в укрытие врага, откуда оккупанты вели обстрел наших позиций. ВИДЕО

Пограничник бригады "Форпост" с гранатой вплотную подобрался к укрытию оккупантов, из которого они обстреливали позиции наших военных, и забросил им "горячий привет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойца опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

"Результат - минус несколько захватчиков", - сообщили пограничники.

армия РФ (20316) война (1437) Госпогранслужба (6758) ликвидация (3965)
Хоробрий воїн, респект..
14.01.2025 17:30 Ответить
Ролик досить сумнівний.Набагато переконливіше було б якби наш заліз туди в укриття,побачив там москалів,виліз і кинув туди гранату...А якщо без іроніі то чому не кинути з двадцяти метрів,чому так ризикувати?
14.01.2025 17:33 Ответить
У NBA сам Майкл Джордан іноді не влучав у кільце з 10 метрів і це в ідеальних умовах, коли в нього не стріляли і не тряслись піджилки А якщо без іронії, - то чого б ти не пішов показав би клас?
14.01.2025 18:28 Ответить
Юрій Туркеш, грає, виключно, у більярд в штанях !
14.01.2025 20:50 Ответить
Схоже на другий дубль від справжнього варіанту. Кацапури що, в цей час пили чай з самовару з чоботом?
