Украинский воин забросил гранату в укрытие врага, откуда оккупанты вели обстрел наших позиций. ВИДЕО

Пограничник бригады "Форпост" с гранатой вплотную подобрался к укрытию оккупантов, из которого они обстреливали позиции наших военных, и забросил им "горячий привет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойца опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

"Результат - минус несколько захватчиков", - сообщили пограничники.

