Украинский воин забросил гранату в укрытие врага, откуда оккупанты вели обстрел наших позиций. ВИДЕО
Пограничник бригады "Форпост" с гранатой вплотную подобрался к укрытию оккупантов, из которого они обстреливали позиции наших военных, и забросил им "горячий привет".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойца опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
"Результат - минус несколько захватчиков", - сообщили пограничники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ирина Александра
показать весь комментарий14.01.2025 17:30 Ответить Мне нравится 20 Ссылка
Юрій Туркеш
показать весь комментарий14.01.2025 17:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сима Симатакс
показать весь комментарий14.01.2025 18:28 Ответить Мне нравится 17 Ссылка
AbOriginal_UA
показать весь комментарий14.01.2025 20:50 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Горбунков СС
показать весь комментарий14.01.2025 21:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль