Операторы дронов Полка Калиновского атакуют позиции армии РФ: "Вас убачылі". ВИДЕО
Операторы дронов белорусского полка имени Кастуся Калиновского атаковали позиции россиян на запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько успешных атак белорусские добровольцы сняли с помощью камер БПЛА.
"Операторы FPV-дронов Полка Калиновского успешно выполняют боевые задачи на Запорожском направлении. В результате: уничтожено или выведено из строя несколько 120-мм минометов, 152-мм гаубица Д-20, крупнокалиберный пулемет ДШК", - отмечают бойцы в комментарии.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий17.01.2025 16:02 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Володимир Ярощук #452835
показать весь комментарий17.01.2025 18:09 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Vik Tor #521724
показать весь комментарий18.01.2025 09:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль