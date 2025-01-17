Операторы дронов Полка Калиновского атакуют позиции армии РФ: "Вас убачылі". ВИДЕО

Операторы дронов белорусского полка имени Кастуся Калиновского атаковали позиции россиян на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько успешных атак белорусские добровольцы сняли с помощью камер БПЛА.

"Операторы FPV-дронов Полка Калиновского успешно выполняют боевые задачи на Запорожском направлении. В результате: уничтожено или выведено из строя несколько 120-мм минометов, 152-мм гаубица Д-20, крупнокалиберный пулемет ДШК", - отмечают бойцы в комментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы полка Калиновского ведут стрелковый бой с врагом. ВИДЕО