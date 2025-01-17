Уничтожена колонна вражеской техники: враг потерял три БМП и БТР. ВИДЕО
Во время выполнения боевых задач на одном из участков ведения активных боевых действий пограничники совместно с другими составляющими Сил обороны, уничтожили колонну вражеской техники.
Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
По результатам совместной работы украинскими защитниками сожжено три БМП и один БТР. Также враг понес потери и в живой силе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а екіпаж втік.