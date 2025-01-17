РУС
4 563 7

Уничтожена колонна вражеской техники: враг потерял три БМП и БТР. ВИДЕО

Во время выполнения боевых задач на одном из участков ведения активных боевых действий пограничники совместно с другими составляющими Сил обороны, уничтожили колонну вражеской техники.

Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

По результатам совместной работы украинскими защитниками сожжено три БМП и один БТР. Также враг понес потери и в живой силе.

 

Слава ЗСУ
17.01.2025 23:01 Ответить
А хто зупинив ту техніку і куди екіпаж подівся? І коли...?
17.01.2025 23:03 Ответить
Ви про екіпаж прямо словами з опери: «Куда, куда ви удалілісь?»
17.01.2025 23:13 Ответить
міни, або артилерія.
а екіпаж втік.
17.01.2025 23:33 Ответить
Казали хлопці - після першого ж удару ФПВ-шки, всі кидають машини і тікають в різні боки. Ще в часи моєї молодості БМП розшифровувалося, як "братська могила піхоти". Тепер ця назва точна, як ніколи...
18.01.2025 02:10 Ответить
От борта в лузу, красвчик!
17.01.2025 23:26 Ответить
Нехайм усім маскалям їхні машінки БМП стали!
18.01.2025 09:29 Ответить
 
 