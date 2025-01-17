Уничтожена колонна вражеской техники: враг потерял три БМП и БТР. ВИДЕО

Во время выполнения боевых задач на одном из участков ведения активных боевых действий пограничники совместно с другими составляющими Сил обороны, уничтожили колонну вражеской техники.

Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

По результатам совместной работы украинскими защитниками сожжено три БМП и один БТР. Также враг понес потери и в живой силе.

