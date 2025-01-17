РУС
10 831 30

"Попали все-таки, да?" - в Калужской области РФ пылает нефтебаза после атаки БПЛА. ВИДЕО

Вечером 17 января беспилотники атаковали нефтебазу в городе Людиново, что в Калужской области РФ. На месте поражения начался масштабный пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об атаке БПЛА сообщил губернатор области Владислав Шапша.

По его словам, на территории Людиново в результате атаки БПЛА произошло "возгорание на территории промышленного предприятия".

Он добавил, что на месте работают все оперативные службы, а в результате якобы атаки никто не пострадал.

Дрони атакували Калузьку область РФ 17 січня: загорівся НПЗ

В то же время российские медиа сообщают, что беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод.

В Минобороны РФ заявили о якобы сбитии 7 беспилотников в пределах Брянской области.

Читайте также: Пожар на нефтебазе под Воронежем тушат десятки машин и 2 пожарных поезда

Автор: 

НПЗ (266) пожар (6020) россия (96924) Удары по РФ (478)
Топ комментарии
+26
Це типовий опис 99.9% території Московії останні десь 500 років.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:03 Ответить
+25
Ачєрєдним висакаточним українським асколкам-рєспєкт...
показать весь комментарий
17.01.2025 22:47 Ответить
+14
Малувато буде. Паліть 3,14дарів наші рідні. Make parasha small again.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:55 Ответить
А хлопОк був чи ні?
показать весь комментарий
17.01.2025 22:48 Ответить
КОГДА ЖЕ УЖЕ МОСКВУ И ПИТЕР БОМБИТЬ БУДЕМ !!!???
показать весь комментарий
17.01.2025 22:50 Ответить
Трамп не разрешает эскалировать.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:17 Ответить
От же ж х у й л о рыжее.
показать весь комментарий
18.01.2025 01:18 Ответить
Так, кацапські гниди, ви «попалі»!
Точніше в вас попалі.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:50 Ответить
Кацапота накуя вам нафтобази пересідайте на коней на крайняк на собак.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:51 Ответить
Був я у тому Людиново на початку 90-х. Глухомань і бєзнадьога. І люди якісь затрушені..
показать весь комментарий
17.01.2025 22:55 Ответить
Хорошее "возгорание"...
показать весь комментарий
17.01.2025 22:56 Ответить
...послє "хлопка с задімлєнієм".
показать весь комментарий
18.01.2025 01:02 Ответить
Excellent. 👍
показать весь комментарий
17.01.2025 22:57 Ответить
нєбольшоє возгораніє через ефект лінзи при восходящей лунє. тіко все вигорить, так все й почне гаснути.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:58 Ответить
"Попали все-таки, да?"
===============
нет нє папалі! Єта фсьо двіжуха і кантраліруємоє вігораніє топліва!
показать весь комментарий
17.01.2025 23:40 Ответить
А мені нравіца як воно горить!
Люди бігають, суєтяться! (с)
показать весь комментарий
17.01.2025 23:02 Ответить
розумію що у травні ми не мали технічної можливості знесту ту https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B051'06.1%22N+34%C2%B027'19.8%22E/@53.8516944,34.4555,414m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d53.8516944!4d34.4555?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDExNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D НБ з десятком РВСів на три та дві тисячі кубів. Але зараз вже від тої НБ повинен залишитись одні фундаменти, бо від кордону Чернігівської області всього 170 км.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:03 Ответить
У рашці нафти багато - можна бити навіть "наугад".... Не промахнешся....
показать весь комментарий
17.01.2025 23:05 Ответить
Файно
показать весь комментарий
17.01.2025 23:07 Ответить
"Попали все-таки, да?"

Попали в шляпу,
Попали в папу,
И вместе с шляпой папу унесло...
показать весь комментарий
17.01.2025 23:07 Ответить
Якщо куйло почав війну з Україною з метою перестати бути сировинним придатком, то це реально «многоходовочка»
показать весь комментарий
17.01.2025 23:15 Ответить
-На хіба вона кому нужна, та бензоколонка без бензину? Жгіть!
показать весь комментарий
17.01.2025 23:27 Ответить
Попали наші Воїни по кацапському по промисловому підприємству 🙁
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

показать весь комментарий
17.01.2025 23:35 Ответить
Як же БІСЯТЬ ці величезні ватермарки по центру!
Не пробували AI для видалення цієї похабшини?
показать весь комментарий
17.01.2025 23:38 Ответить
А, **** толку...нічого не змінюється. Зате змінюється кожен день на фронті...вже і в Харківській обл. ворог сьогодні просунувся.
показать весь комментарий
18.01.2025 01:00 Ответить
Так слазь с дивана, ********** и на фронт.
показать весь комментарий
18.01.2025 01:14 Ответить
Опять курили и произошел хлопок. Вот так скрепно. По-путински. Кацапню ************ набутылить вместе с ************* за дискредитацию ПВО вяличайшей и нипабядимой рабсеянской армии.
показать весь комментарий
18.01.2025 01:13 Ответить
А что кроме Нефтебаз других целей нету что ли? Ведь атакуют исключительно Нефтебазы, которых у кацапов тысячи, зато кацапв и дальше продолжают сидеть со светом и тепле, а атака на Нефтебазы проводится исключительно ради пиара и картинки для Телемарафона
показать весь комментарий
18.01.2025 03:10 Ответить
Результат який?! Зупинились кацапські танки, офігєнно підскочили ціни, дефіцит пального? Може по енергетиці треба, нафтобази вже який місяь без толку.
показать весь комментарий
18.01.2025 05:40 Ответить
Двіжуха, а то було сумно
показать весь комментарий
18.01.2025 06:58 Ответить
 
 