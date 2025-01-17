"Попали все-таки, да?" - в Калужской области РФ пылает нефтебаза после атаки БПЛА. ВИДЕО

Вечером 17 января беспилотники атаковали нефтебазу в городе Людиново, что в Калужской области РФ. На месте поражения начался масштабный пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об атаке БПЛА сообщил губернатор области Владислав Шапша.

По его словам, на территории Людиново в результате атаки БПЛА произошло "возгорание на территории промышленного предприятия".

Он добавил, что на месте работают все оперативные службы, а в результате якобы атаки никто не пострадал.

В то же время российские медиа сообщают, что беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод.

В Минобороны РФ заявили о якобы сбитии 7 беспилотников в пределах Брянской области.

