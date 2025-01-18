Военные 48 ОШБ заявили о снятии их командира Ленура Ислямова с должности: это подрыв нашей боеспособности. ВИДЕО

В пятницу, 17 января, военнослужащие 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана заявили, что их командира и основателя батальона Ленура Ислямова сняли с должности.

Об этом говорится в видеообращении военных, сообщает Цензор.НЕТ.

В защиту Ислямова встал также украинский журналист Айдер Муждабаев:

Военные рассказали, что последние 11 месяцев батальон держал оборону в Донецкой области.

"Мы доказали свою отвагу и эффективность: ни одной потерянной позиции, десятки успешных штурмовых операций, освобожденные населенные пункты в Донецкой области! Однако, вместо возможности восстановиться, 10 дней назад нас перебросили с одного горячего направления на другое - в Покровск",- заявляют военные.

По словам бойцов, 17 января они получили приказ о назначении другого командира вместо Ленура Ислямова, который создал батальон. Имени нового командира они не называют.

"Считаем это решение недопустимым во время активной фазы войны. Таким образом, вы просто уничтожаете действующее эффективное боевое подразделение, которое было готово идти до конца за своим командиром", - говорится в обращении.

Военные отметили, что их командир Ленур Ислямов сформировал батальон на 90% из добровольцев, среди которых бойцы из Крыма и других оккупированных территорий, имеющие такую же цель, как и комбат, вернуть свои дома.

"Смена командира в критический момент - это не просто подрыв доверия, это подрыв нашей боеспособности, и даже просто уничтожение нас как целой боевой единицы. Мы призываем остановиться и уберечь батальон, который кровью доказал свою преданность на поле боя", - заявили военные.

