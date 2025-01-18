РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8650 посетителей онлайн
Новости Видео
12 659 58

Военные 48 ОШБ заявили о снятии их командира Ленура Ислямова с должности: это подрыв нашей боеспособности. ВИДЕО

В пятницу, 17 января, военнослужащие 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана заявили, что их командира и основателя батальона Ленура Ислямова сняли с должности.

Об этом говорится в видеообращении военных, сообщает Цензор.НЕТ.

В защиту Ислямова встал также украинский журналист Айдер Муждабаев:

Военные рассказали, что последние 11 месяцев батальон держал оборону в Донецкой области.

"Мы доказали свою отвагу и эффективность: ни одной потерянной позиции, десятки успешных штурмовых операций, освобожденные населенные пункты в Донецкой области! Однако, вместо возможности восстановиться, 10 дней назад нас перебросили с одного горячего направления на другое - в Покровск",- заявляют военные.

По словам бойцов, 17 января они получили приказ о назначении другого командира вместо Ленура Ислямова, который создал батальон. Имени нового командира они не называют.

"Считаем это решение недопустимым во время активной фазы войны. Таким образом, вы просто уничтожаете действующее эффективное боевое подразделение, которое было готово идти до конца за своим командиром", - говорится в обращении.

Читайте также: Генерал-майор ВСУ Марченко увольняется со службы по состоянию здоровья

Военные отметили, что их командир Ленур Ислямов сформировал батальон на 90% из добровольцев, среди которых бойцы из Крыма и других оккупированных территорий, имеющие такую же цель, как и комбат, вернуть свои дома.

"Смена командира в критический момент - это не просто подрыв доверия, это подрыв нашей боеспособности, и даже просто уничтожение нас как целой боевой единицы. Мы призываем остановиться и уберечь батальон, который кровью доказал свою преданность на поле боя", - заявили военные.

Читайте также: Командующего ОТГ "Донецк" Луценко уволили после стремительного продвижения россиян к Покровску, - FT

Автор: 

обращение (800) увольнение (2701) военнослужащие (6264) Ислямов Ленур (102) ВСУ (6863)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
Зеленські виродки вже в Добровольчі батальйони своє рило запхали і намагаються знищити найбільш боєздатні підрозділи.
показать весь комментарий
18.01.2025 02:03 Ответить
+39
курви !!! кримчани добре знають Ленур Іслямова як патріота киримли та України !
У 2010 рстворив телеканал «https://uk.wikipedia.org/wiki/ATR_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) ATR», після чого перезапустив телеканал (з 2-годинного мовлення, телеканал перейшов на 24-годинне мовлення

2013 року профінансував і спродюсував, спільно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ахтемом Сеітаблаєвим, фільм «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC) Хайтарма»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80_%D0%95%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].

2013 - спільно з автором книги https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерієм Возгріним підготував до видання і випустив книги «Історія кримських татар» (4 томи).

3 травня 2015 року - окупаційною владою РФ проти Іслямова було відкрито кримінальну справу за «прорив кордону», під час в'їзду до Криму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%94%D0%B2 Мустафи Джемілєва, якому окупаційна влада РФ заборонила в'їзд до Криму.

У 2014-2015 рр втратив весь свій великий !!! бізнес в Криму (телеканал АТР та автобусна фірма, яка обслуговувала маршрути половини Криму).
Іслямов покинув Крим, переїхавши на материкову частину України, де очолив блокаду Криму, ставши головою штабу і координатором громадянської блокади АР Кримhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80_%D0%95%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7].

У 2015-2016 роках був одним із тих, хто намагався створити кримськотатарський https://uk.wikipedia.org/wiki/48-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) батальйон ім. Челебіджіхана,
показать весь комментарий
18.01.2025 02:00 Ответить
+36
Головком сирскій призначений єрмаком... Що не ясно? Армія яка дозволяє знищувати себе зсередини виконуючи вбивчі для особового складу накази зрадників приречена на поразку.
показать весь комментарий
18.01.2025 02:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось призвища того, хто прислав наказ переводити льотних техніків до піхоти, тим самим саботувати сервіс Миражей , ДОСІ НЕ НАЗВАНО
АЛЕ знову наказ без призвища підписавшего

Тобто відповідальних за створення хаосу НЕМА?
показать весь комментарий
18.01.2025 01:57 Ответить
Єрмак, Зеленський.
показать весь комментарий
18.01.2025 10:29 Ответить
курви !!! кримчани добре знають Ленур Іслямова як патріота киримли та України !
У 2010 рстворив телеканал «https://uk.wikipedia.org/wiki/ATR_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) ATR», після чого перезапустив телеканал (з 2-годинного мовлення, телеканал перейшов на 24-годинне мовлення

2013 року профінансував і спродюсував, спільно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ахтемом Сеітаблаєвим, фільм «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC) Хайтарма»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80_%D0%95%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].

2013 - спільно з автором книги https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерієм Возгріним підготував до видання і випустив книги «Історія кримських татар» (4 томи).

3 травня 2015 року - окупаційною владою РФ проти Іслямова було відкрито кримінальну справу за «прорив кордону», під час в'їзду до Криму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%94%D0%B2 Мустафи Джемілєва, якому окупаційна влада РФ заборонила в'їзд до Криму.

У 2014-2015 рр втратив весь свій великий !!! бізнес в Криму (телеканал АТР та автобусна фірма, яка обслуговувала маршрути половини Криму).
Іслямов покинув Крим, переїхавши на материкову частину України, де очолив блокаду Криму, ставши головою штабу і координатором громадянської блокади АР Кримhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80_%D0%95%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7].

У 2015-2016 роках був одним із тих, хто намагався створити кримськотатарський https://uk.wikipedia.org/wiki/48-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) батальйон ім. Челебіджіхана,
показать весь комментарий
18.01.2025 02:00 Ответить
НІ - автономії. ТАК - Кримській області в складі України.
показать весь комментарий
18.01.2025 04:09 Ответить
НІ Незалежності України. ТАК малоросскім губєрніям в складі росії.

то чим ти відрізняєшся від рашиських окупантів ?

Крим - Батьківщина киримли
і політична складова України -киримли мають право на свою форму державності у вигляді національної атономії

.
показать весь комментарий
18.01.2025 05:26 Ответить
ти не міг би виражаться члєно-раздєльно, чи той в тебе в горлянці застряг ?

киримли походять ще з корінних народів давнього та середньовічного Криму, основний субстрат - половці
показать весь комментарий
18.01.2025 06:17 Ответить
Не нервуйте. Подивиться на дату реєстрації цього ***ла.
показать весь комментарий
18.01.2025 09:07 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2025 20:55 Ответить
ні
показать весь комментарий
18.01.2025 05:59 Ответить
Зеленські виродки вже в Добровольчі батальйони своє рило запхали і намагаються знищити найбільш боєздатні підрозділи.
показать весь комментарий
18.01.2025 02:03 Ответить
ЗЄлі потрібні не Воїни, а свіжефарбовані оловьяні солдатики Анни Київської для мясних контратак по-сирськи.

тільки з солдатиків вийшов пшик та ганьба на весь світ

.
показать весь комментарий
18.01.2025 02:16 Ответить
Головком сирскій призначений єрмаком... Що не ясно? Армія яка дозволяє знищувати себе зсередини виконуючи вбивчі для особового складу накази зрадників приречена на поразку.
показать весь комментарий
18.01.2025 02:05 Ответить
коли ми вже почуємо прогноз погоди:

"Над всей Испанией безоблачное небо " ?

.
показать весь комментарий
18.01.2025 02:08 Ответить
Поясніть. Що має статися за цим паролем? Там - відомо що сталося, а тут?
показать весь комментарий
18.01.2025 05:10 Ответить
ду-май-те !
показать весь комментарий
18.01.2025 05:27 Ответить
і це не пароль, а політичний прогноз для правлячого режиму максимум на півроку
показать весь комментарий
18.01.2025 06:59 Ответить
Нині вроді безхмарне небо...А як буде,хто зна.
показать весь комментарий
18.01.2025 09:51 Ответить
Що сирский, що єрмак, їхні батьки кацапи, живуть кацапстані, призначені верховним виродком, що не ясно?
показать весь комментарий
18.01.2025 07:31 Ответить
ЗЄлень шукає капітуляції перед буйлом і зливає добровольчі батальони та їх командирів !
показать весь комментарий
18.01.2025 02:06 Ответить
це 100% правда
показать весь комментарий
18.01.2025 06:03 Ответить
Він зливає області, які Путін записав собі в конституцію
показать весь комментарий
18.01.2025 14:36 Ответить
дати ЗЄлі 24 години, а інакше в СЗЧ всім батальоном !

просирський своєю сракою буде дірку на фронті закривати ?

пора класти край цьому ЗЄльоному ***..ву !
показать весь комментарий
18.01.2025 02:12 Ответить
Агітація на повалення державного устрою під час війни?
показать весь комментарий
18.01.2025 03:01 Ответить
ПНХ ...
показать весь комментарий
18.01.2025 03:27 Ответить
краще втратити ще кілька сіл (ми їх і так втрачаємо вже щодня, а загалом за рік втратили до тисячі квадратних кілометрів української землі !!!!) ніж втратити мотивовану Армію

"какая разніца ?"
В.А.Зєлєнский
показать весь комментарий
18.01.2025 05:32 Ответить
ЗЄлю треба було раком ставити ще рік тому, коли він звільнив весь Генштаб ЗСУ на чолі з Головнокомандуючим Залужним - загалом обезголовив ЗСУ, звільнив 17 топ Генералів та Полковників !!!

тільки наріт тоді клюва в зад засунув та мовчав

.
показать весь комментарий
18.01.2025 05:37 Ответить
яке повалення ?
якого ЗЄлі ?

СЗЧ у нас в законі !
можна ще гуляти до березня безкарно
показать весь комментарий
18.01.2025 06:47 Ответить
Хто б сумнівався
показать весь комментарий
18.01.2025 02:14 Ответить
І чому ніхто не поспішає йти воювати під керівництвом таких командувачів?🤔
показать весь комментарий
18.01.2025 02:20 Ответить
Вороги України у владі рулюють...
показать весь комментарий
18.01.2025 06:49 Ответить
І призначив їх на виборах мутрий нарід, який виявився ворогом сам собі. Люди, які втратили інстинкт самозбереження, такими не являються. Просто істоти, схожі на людей.
показать весь комментарий
18.01.2025 07:36 Ответить
Це народ призначив Єрмака, Сирського, Татарова ?
показать весь комментарий
18.01.2025 09:53 Ответить
так
показать весь комментарий
18.01.2025 09:58 Ответить
Кацапські кроти працюють тихою сапою... Коли ж ви подохнете вже?
показать весь комментарий
18.01.2025 07:12 Ответить
А чого їм дохнути? В них все добре.
показать весь комментарий
18.01.2025 07:37 Ответить
А якщо зелена погань торкнеться УДА,ДУК ПС
Це вже будуть очевидні для всіх речі,що пішла відверта руїна ЗС.
Будуть мовчати-не стане таких підрозділів,як УДА,ДУК ПС,до речі найкращих не лише серед добробатів.
показать весь комментарий
18.01.2025 08:15 Ответить
Вони просто розігнали генштаб та послали командуючого в Велику Британію.
показать весь комментарий
18.01.2025 09:55 Ответить
Омельченко ще за кілька місяців до зняття За писав,що в нього достовірні є дані,що зелені шукають компромат на генерала,щоби його зняти.
Не прогноз,не аналіз,а достовірні дані.
Що вони на нього найшли-хто зна? А може,пообіцяли долю Червінського,як батіг,та посаду посла і героя,як пряник. Медкомісія явно не проходить,як пояснення.
Як би то не було,наслідком стало провал на фронті.
показать весь комментарий
18.01.2025 10:07 Ответить
Це і є, наслідки для ворога, діяльності отого каГАлу, під назвою СТАФКА УХИЛЯНТА! Під контролем єрмвка/татарова?
показать весь комментарий
18.01.2025 08:16 Ответить
У п"ятої колони все розплановано. Найвеличніший матюкальник з єрмачньой нищить політичну, зовнішньополітичну та економічну частину держави (включно з оборонпромом), а сирок нищить з середини ЗСУ. ***** лише рученята свої криваві в кремлі потирає, нарадуватися не може, як він вдало запхав українцям в 2019 свого зеленого троянського коня.
показать весь комментарий
18.01.2025 08:31 Ответить
"Військові розповіли, що останні 11 місяців батальйон тримав оборону на Донеччині.

"Ми довели свою відвагу та ефективність: жодної втраченої позиції, десятки успішних штурмових операцій, визволені населені пункти на Донеччині!...
.... але 17 січня отримали наказ про призначення нового командира.

Джерело: https://censor.net/ua/v3530915

*
Не втратили жодної позиції....
Так саме за це Зермаки і знімають командира.
НЕ здача українських позицій протирічить планам вошей і гнид.
показать весь комментарий
18.01.2025 08:50 Ответить
"Не втратили жодної позиції....".
Так і зермак не втратив жодної позиції,а навпаки,набув ще: позбувся проукраїнських міністрів,діячів в сн і наблизив собі або дегенератів,або рос.походження людей-вся держ.кадрова політика в його руках,включаючи силові органи.
показать весь комментарий
18.01.2025 09:49 Ответить
Верховного ішака вже давно треба було розстріляти за зраду та підрив боєздатності країни. Усі біди мають своїх "героїв" і це обкурене чмо є головною причиною усіх проблем.
показать весь комментарий
18.01.2025 09:06 Ответить
Вперед бери волыну и становись народным мстителем. Ну, на цензоре п....ь не мешки ворочать конечно ахах
показать весь комментарий
18.01.2025 14:57 Ответить
Шапіто...
показать весь комментарий
18.01.2025 09:47 Ответить
Ось,що вартують солодкі слова найвеличнішого на телеекранах.
Він сам насміхався над нами,промовляючи ДУМАЙ-ТЕ.
показать весь комментарий
18.01.2025 10:13 Ответить
Трохи відступили, і зразу зняли з посади командира. Бо ж треба "нішагуназад". Як заповідав сралін.
показать весь комментарий
18.01.2025 10:25 Ответить
Сыркина снять с командования ЗСУ.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:28 Ответить
Терпим дальше, майдан не на часи. После войны не забываем голосовать за препизЗента нынешнего и слуг народа вместе с опзж. Поезд мудрого нарида отправляется следующая остановка выборы
показать весь комментарий
18.01.2025 14:56 Ответить
Так ****** из ОП сливают самые боеготовые подразделения меняя командование на марше.
показать весь комментарий
18.01.2025 15:05 Ответить
Що ви розхрабрилися тут: все іде по плану спецоперації кремля "слуга народа"- здадуть з потрохами все і всіх.
показать весь комментарий
18.01.2025 16:22 Ответить
те лайно щр виплескується на широкий загал то лише верхівка айсбергу...точніш верхівка верхівки
показать весь комментарий
18.01.2025 17:23 Ответить
 
 