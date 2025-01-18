Военные 48 ОШБ заявили о снятии их командира Ленура Ислямова с должности: это подрыв нашей боеспособности. ВИДЕО
В пятницу, 17 января, военнослужащие 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана заявили, что их командира и основателя батальона Ленура Ислямова сняли с должности.
Об этом говорится в видеообращении военных, сообщает Цензор.НЕТ.
В защиту Ислямова встал также украинский журналист Айдер Муждабаев:
Военные рассказали, что последние 11 месяцев батальон держал оборону в Донецкой области.
"Мы доказали свою отвагу и эффективность: ни одной потерянной позиции, десятки успешных штурмовых операций, освобожденные населенные пункты в Донецкой области! Однако, вместо возможности восстановиться, 10 дней назад нас перебросили с одного горячего направления на другое - в Покровск",- заявляют военные.
По словам бойцов, 17 января они получили приказ о назначении другого командира вместо Ленура Ислямова, который создал батальон. Имени нового командира они не называют.
"Считаем это решение недопустимым во время активной фазы войны. Таким образом, вы просто уничтожаете действующее эффективное боевое подразделение, которое было готово идти до конца за своим командиром", - говорится в обращении.
Военные отметили, что их командир Ленур Ислямов сформировал батальон на 90% из добровольцев, среди которых бойцы из Крыма и других оккупированных территорий, имеющие такую же цель, как и комбат, вернуть свои дома.
"Смена командира в критический момент - это не просто подрыв доверия, это подрыв нашей боеспособности, и даже просто уничтожение нас как целой боевой единицы. Мы призываем остановиться и уберечь батальон, который кровью доказал свою преданность на поле боя", - заявили военные.
АЛЕ знову наказ без призвища підписавшего
Тобто відповідальних за створення хаосу НЕМА?
У 2010 рстворив телеканал «https://uk.wikipedia.org/wiki/ATR_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) ATR», після чого перезапустив телеканал (з 2-годинного мовлення, телеканал перейшов на 24-годинне мовлення
2013 року профінансував і спродюсував, спільно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ахтемом Сеітаблаєвим, фільм «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC) Хайтарма»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80_%D0%95%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].
2013 - спільно з автором книги https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерієм Возгріним підготував до видання і випустив книги «Історія кримських татар» (4 томи).
3 травня 2015 року - окупаційною владою РФ проти Іслямова було відкрито кримінальну справу за «прорив кордону», під час в'їзду до Криму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%94%D0%B2 Мустафи Джемілєва, якому окупаційна влада РФ заборонила в'їзд до Криму.
У 2014-2015 рр втратив весь свій великий !!! бізнес в Криму (телеканал АТР та автобусна фірма, яка обслуговувала маршрути половини Криму).
Іслямов покинув Крим, переїхавши на материкову частину України, де очолив блокаду Криму, ставши головою штабу і координатором громадянської блокади АР Кримhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80_%D0%95%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7].
У 2015-2016 роках був одним із тих, хто намагався створити кримськотатарський https://uk.wikipedia.org/wiki/48-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) батальйон ім. Челебіджіхана,
то чим ти відрізняєшся від рашиських окупантів ?
Крим - Батьківщина киримли
і політична складова України -киримли мають право на свою форму державності у вигляді національної атономії
.
киримли походять ще з корінних народів давнього та середньовічного Криму, основний субстрат - половці
тільки з солдатиків вийшов пшик та ганьба на весь світ
.
"Над всей Испанией безоблачное небо " ?
.
просирський своєю сракою буде дірку на фронті закривати ?
пора класти край цьому ЗЄльоному ***..ву !
"какая разніца ?"
В.А.Зєлєнский
тільки наріт тоді клюва в зад засунув та мовчав
.
якого ЗЄлі ?
СЗЧ у нас в законі !
можна ще гуляти до березня безкарно
Це вже будуть очевидні для всіх речі,що пішла відверта руїна ЗС.
Будуть мовчати-не стане таких підрозділів,як УДА,ДУК ПС,до речі найкращих не лише серед добробатів.
Не прогноз,не аналіз,а достовірні дані.
Що вони на нього найшли-хто зна? А може,пообіцяли долю Червінського,як батіг,та посаду посла і героя,як пряник. Медкомісія явно не проходить,як пояснення.
Як би то не було,наслідком стало провал на фронті.
"Ми довели свою відвагу та ефективність: жодної втраченої позиції, десятки успішних штурмових операцій, визволені населені пункти на Донеччині!...
.... але 17 січня отримали наказ про призначення нового командира.
*
Не втратили жодної позиції....
Так саме за це Зермаки і знімають командира.
НЕ здача українських позицій протирічить планам вошей і гнид.
Так і зермак не втратив жодної позиції,а навпаки,набув ще: позбувся проукраїнських міністрів,діячів в сн і наблизив собі або дегенератів,або рос.походження людей-вся держ.кадрова політика в його руках,включаючи силові органи.
Він сам насміхався над нами,промовляючи ДУМАЙ-ТЕ.