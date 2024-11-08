Генерал-майор ВСУ Марченко увольняется со службы по состоянию здоровья

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который в 2022 году руководил обороной Николаева, сообщил об увольнении со службы по состоянию здоровья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение. Ведь даже несокрушимых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов, служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать напрасным", - написал Марченко.

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Генерал Марченко перечислил в заметке путь своей службы:

"Разведка в оккупированном Крыму, вывод 75 побратимов из окружения в Изваринском котле, Донецкий аэропорт, десятки тысяч километров по бескрайним степям Донбасса, во времена, когда мало кто понимал где свои, а где враг. Тяжелый труд по реформированию вещевого обеспечения и введение новой системы питания, разработка и борьба за новые сухие пайки в Министерстве обороны Украины. Сфабрикованные уголовные дела и СИЗО. Родная Николаевщина и Херсонщина... долгий не легкий путь, который трансформировал меня на каждом этапе и сделал тем кем я есть", - написал он.

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Напомним, 5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов. 11 ноября Печерский суд принял решение об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. 28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн, уменьшив таким образом сумму залога. Фонд Порошенко внес залог в размере 19 млн за Марченко.

В 2022 году Дмитрий Марченко руководил успешной обороной Николаева.