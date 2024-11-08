Генерал-майор ЗСУ Марченко звільняється зі служби через стан здоров’я
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який у 2022 році керував обороною Миколаєва, повідомив про звільнення зі служби за станом здоров’я.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров’ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним", - написав Марченко.
Генерал Марченко перерахував у дописі шлях своєї служби:
"Розвідка в окупованому Криму, виведення 75 побратимів з оточення в Ізваринському котлі, Донецький аеропорт, десятки тисяч кілометрів по безкрайнім степам Донбасу, в часи коли мало хто розумів де свої, а де ворог. Тяжка праця по реформуванню речового забезпечення і введення нової системи харчування, розробка і боротьба за нові сухі пайки в Міністерстві оборони України. Сфабриковані карні справи і СІЗО. Рідна Миколаївщина і Херсонщина... довгий не легкий шлях, який трансформував мене на кожному етапі та зробив тим ким я є", - написав він.
Нагадаємо, 5 листопада 2019 року п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів. 11 листопада Печерський суд ухвалив рішення про арешт генерал-майора Дмитра Марченка з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави. Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка.
У 2022 році Дмитро Марченко керував успішною обороною Миколаєва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Велике Дякую!
Я не знав, що з Вознесенська. Я там працюю і все це пережив і бачив на свої очі.
Нагадаю, Марченка витягували Порошенко і "справа громад", а алахвердиєву кім і арахамія. Відчули різницю пріоритетів для Порошенка і для зеленої бидлоти кіма і арахамії? Звичайно Марченка з'їв кім, який наполягав, щоб Марченко озвучував версію, що керував захистом Миколаївської і Одеської області кім і депутати облради, які втекли так далеко, що насилу через три місяці зупинилися. Але Марченко озвучив правду!!!
Я не потребую відповідді на риторичні і логічні запитання.
Позітівні: без стерненка нема України, ..він інвалід і не може стріляти.
Марченко: завершує багаторічну службу через хворобу.
Позітівні: алкаш, ухилянт, накрав, жирний, бреше, кококо, чого не воює, влк..
Перемога?