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Генерал-майор ЗСУ Марченко звільняється зі служби через стан здоров’я

Марченко звільняється із ЗСУ

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який у 2022 році керував  обороною Миколаєва, повідомив про звільнення зі служби за станом здоров’я.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров’ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним", - написав Марченко.

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Генерал Марченко перерахував у дописі шлях своєї служби:

"Розвідка в окупованому Криму, виведення 75 побратимів з оточення в Ізваринському котлі, Донецький аеропорт, десятки тисяч кілометрів по безкрайнім степам Донбасу, в часи коли мало хто розумів де свої, а де ворог. Тяжка праця по реформуванню речового забезпечення і введення нової системи харчування, розробка і боротьба за нові сухі пайки в Міністерстві оборони України. Сфабриковані карні справи і СІЗО. Рідна Миколаївщина і Херсонщина... довгий не легкий шлях, який трансформував мене на кожному етапі та зробив тим ким я є", - написав він.

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Нагадаємо, 5 листопада 2019 року п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів. 11 листопада Печерський суд ухвалив рішення про арешт генерал-майора Дмитра Марченка з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави. Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка.

У 2022 році Дмитро Марченко керував успішною обороною Миколаєва.

Автор: 

звільнення (2699) Марченко Дмитро (37)


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Топ коментарі
+40
Дяка за службу Генерале
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08.11.2024 16:26 Відповісти
+34
Завдяки цьому генералу ворогу не вдалось захопити Миколаїв і Одесу хоча влада не дуже цим переймалась.
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08.11.2024 16:30 Відповісти
+24
Зелені, не майте жодних сумнівів.
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08.11.2024 16:27 Відповісти
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Сподіваюсь, це не зелені г@ндони довели Генерала.
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08.11.2024 16:25 Відповісти
Зелені, не майте жодних сумнівів.
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08.11.2024 16:27 Відповісти
Це така процедура. Коли є вислуга років та право виходу на пенсію всі лягають на так звану диспансериза́цію. Звісно, що за час служби у людини з'являються багато болячок. От їх наявність і фіксують. Не більше, не менше.
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08.11.2024 17:01 Відповісти
в нього реально проблеми зі здоров'ям
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09.11.2024 15:31 Відповісти
Тоді, бажаю здоров'я генералу.
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09.11.2024 16:55 Відповісти
Тепер ще з пенсійним кожен рік судитись, що б пенсію правильно рахували, ви ж не прокурор…
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08.11.2024 16:25 Відповісти
Так прокуру теж не нараховують відповідно до закону. Так що судитимуться разом
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08.11.2024 20:17 Відповісти
Дивні дива, військовий льотчик смокче ноги, а прокурорша в 40 років отримує 80000 пенсії, за те що об пачку паперу вдарилась головою, коли іі в сраку перли…
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08.11.2024 20:27 Відповісти
А потім хтось ще питає, а чому нас КАБами рівняють, де ті пілоти? Сажайте прокурорів в літаки, нехай летять!!!
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08.11.2024 20:33 Відповісти
Дяка за службу Генерале
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08.11.2024 16:26 Відповісти
не нада мене дурить , я ще не п'яній ,це із за конфлікта с Кімом
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08.11.2024 16:28 Відповісти
за оборону мого міста Вознесенськ Велике Дякую
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08.11.2024 16:29 Відповісти
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08.11.2024 16:32 Відповісти
A Small, Stubborn Town
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08.11.2024 16:33 Відповісти
маленьке вперте місто
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08.11.2024 16:35 Відповісти
Фактично на Вознесенську кацапи тоді і зупинились. Це за декілька десятків кілометрів до мого рідного міста де не живу вже понад 20 років і де лишились близькі родичі... І куди мене не пускають з Білорусі з початку повномаштабного вторгнення...
Велике Дякую!
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08.11.2024 16:52 Відповісти
Пам'ятаю напад кацапні на Вознесенськ і стійку оборону ЗСУ і тероборони міста. Підірвані мости? zr fdnjvj,skmybq nfr s pfkspybxybq і ворог зайшов з боку підстанції, полів та окупував "Болгарку". Далі його не пустили. Особисто я нарахував 35 танків і за сотню БТР фашистів із боліт. Такого масованого обстрілу "градами", мінометами і гарматами я ще не бачив. Весь цей час аходився в епіцентрі цих подій. Потім вийшов у "Болгарку". Коли ходили в АТБ, як його відкрили, на той бік річки Мертвовод бачив десантнмків зі Львова, 80-ту бригаду. Поруч з ними була місцева тероборона. Стало легко на душі, коли хлопці із 80-ки поставили статую Діви Марії на своєму блокпосту.
Я не знав, що з Вознесенська. Я там працюю і все це пережив і бачив на свої очі.
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08.11.2024 17:05 Відповісти
Завдяки цьому генералу ворогу не вдалось захопити Миколаїв і Одесу хоча влада не дуже цим переймалась.
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08.11.2024 16:30 Відповісти
Не дуже цим переймалась ? нагадати вам як влада вимагала від Генерала підірвати мости і відрізати Миколаїв..
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08.11.2024 16:57 Відповісти
Дело о брониках передали в суд, Марченко арестовали, а потом выяснилось, что экспертиза проверяла не бронежелеты закупленные Марченко, а закупленные МВС.
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08.11.2024 16:32 Відповісти
Кім настучал
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08.11.2024 16:34 Відповісти
Так, сфальшували кримінальну справу ті, що здавали і здають інтереси України, ті, що мародерять і тирать все, що попадеться під руки і навіть в армії. Думаю всі пам'ятають, хто заплатив, здається 18 мільйонів гривень застави за генерала, щоб він вийшов на свободу і також всі пам'ятають, хто безкоштовно витягнув із кічі депутатку від слуг алахвердиєву(Кормишкіну)?
Нагадаю, Марченка витягували Порошенко і "справа громад", а алахвердиєву кім і арахамія. Відчули різницю пріоритетів для Порошенка і для зеленої бидлоти кіма і арахамії? Звичайно Марченка з'їв кім, який наполягав, щоб Марченко озвучував версію, що керував захистом Миколаївської і Одеської області кім і депутати облради, які втекли так далеко, що насилу через три місяці зупинилися. Але Марченко озвучив правду!!!
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08.11.2024 16:51 Відповісти
Зфальшували ті хто зараз оформлює собі інвалідності та судиться за підвищення % спецпенсії.
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08.11.2024 17:02 Відповісти
Ясно що такі Генерали завадять боневтіку підписати капітуляцію. А він уже все узгодив і заглянув в очко кому треба.
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08.11.2024 16:36 Відповісти
Він критикував Курську операцію.
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08.11.2024 16:43 Відповісти
І назвав просунення
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08.11.2024 22:15 Відповісти
46 років, а вже комісується... СІЗО дається взнаки...
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08.11.2024 16:43 Відповісти
О том, что Марченко уволят сказал у себя на ютубе Береза. Так, шо здоровье тут ни при чем.
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08.11.2024 17:04 Відповісти
Якби причиною було би не здоров'я - не звільнили б.
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08.11.2024 17:14 Відповісти
Ха-ха-ха. Посадить не смогли, так ушли "по согласию". Мор какой-то в ЗСУ на генералов - Залужный -51 год, Шаптола - 50 и еще 17 генералов, и самое интересное, что самые толковые стали слабы здоровьем А аосле отставки Залужного еще и убрали с должностей еще и 72 комбрига.
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08.11.2024 17:29 Відповісти
а ти би, наприклад, працював (служив) би на роботі, де тебе щодня принижує твій хазяїн (роботодавець), та ще й платить 10% з/п, передбаченої по контракту? І при тому, що в тебе були би всі підстави розірвати контракт (ну, варіант - через ВЛК) - служив би?
Я не потребую відповідді на риторичні і логічні запитання.
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08.11.2024 17:40 Відповісти
В смысле 10 %?
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08.11.2024 18:20 Відповісти
А скількі ця зелена мерзота попила його крові ?
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08.11.2024 16:43 Відповісти
Кримінальні справи проти Марченка не скасовані. Зермаки і Червінського кошмарять.
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08.11.2024 16:44 Відповісти
- Ма́рченко Дмитро́ Олекса́ндрович (нар. 25 лютого 1978, Вознесенськ, Миколаївська область)
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08.11.2024 16:49 Відповісти
Кореляції немає!
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08.11.2024 17:42 Відповісти
Чергового толкового генерала турнули з армії через ВЛК, розчищають дорогу перед Стамбулом-2..
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08.11.2024 16:58 Відповісти
По кримінальній справі особисто Хламідія листами заставляв ДБР.Для чого? Щоб розчистити дорогу для крадіжки грошей на бронежилетах, і так сталося.
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08.11.2024 17:08 Відповісти
Инфу об увольнении Марченко, у себя на ютубканале сообщил Береза, с дней 5-7 назад, и связал это с критикой Марченком курской аферы.
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08.11.2024 17:11 Відповісти
В інтерв'ю, що давав Марченко, було видно, що зі здоров'ям його не все гаразд. Звільнятися, не звільнятися, коли ти не потрібен державі у вогні - читай, владі у лайні, - право і вибір генерала. Буде "партизанка" - візьме зброю!
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08.11.2024 17:40 Відповісти
генерали зливаються поодинці, поки зелена пліснява гуртом нищить країну. такі в нас генерали. інших не народили.
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08.11.2024 17:43 Відповісти
*просування ворога на Донеччині обвалом фронту
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08.11.2024 22:21 Відповісти
Подяка вам ЩИРА пане генерале МАРЧЕНКО за службу УКРАЇНІ
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08.11.2024 17:57 Відповісти
Стерненко: ниє через мобілізацію.
Позітівні: без стерненка нема України, ..він інвалід і не може стріляти.
Марченко: завершує багаторічну службу через хворобу.
Позітівні: алкаш, ухилянт, накрав, жирний, бреше, кококо, чого не воює, влк..
Перемога?
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08.11.2024 23:22 Відповісти
 
 