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Новини Війна
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Комбриг 72 ОМБр Віннік після звільнення подякував воїнам за службу: Не опускайте рук і крокуйте до перемоги

Звільнений командир 72 ОМБр Іван Віннік подякував солдатам за службу

Командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка нині боронить Вугледар на Донеччині, полковник Іван Віннік після переведення на вищу посаду подякував військовим за службу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні командира на сторінці 72 ОМБр у Facebook.

Він зазначив, що від свого призначення на посаду влітку 2022 року до сьогодні він мав "довгий і непростий шлях".

"Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда... Для мене честь бути частиною "Чорних Запорожців", і той зв’язок, який утворився між нами, залишиться назавжди. Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги", - наголосив Віннік.

Також полковник подякував "кожному та кожній за терпіння, волю та сили". 

Звільнений командир 72 ОМБр Іван Віннік подякував солдатам за службу

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 72 ОМБр залишається у Вугледарі, з міста не виходили, - заява бригади. ВIДЕО 

Нагадаємо, про звільнення полковника Івана Вінніка повідомляли ще 21 вересня в оперативному командуванні "Північ".

Там заявили, що Віннік призначений на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду".

Своєю чергою, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла розкритикувала рішення про переведення Вінніка на іншу посаду, мотивуючи це тим, що воно знизить боєздатність підрозділу.

Читайте також: 72-га механізована бригада може опинитися в оточенні під Вугледаром, - Forbes 

Автор: 

звільнення (2678) 72 окрема механізована бригада (243)


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Топ коментарі
+39
Верховний ішак все робить і надалі , щоб послабити ЗСУ.
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29.09.2024 11:22
+22
Залужного таки само перевели на "вищу посаду"...наслідки побачили всі...😢
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29.09.2024 11:39
+17
Чесно кажучи я сподівався що нашим генералам вистачить сміливості встановити військову хунту та повісити османського віслюка разом з іншими кротами, але на жаль
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29.09.2024 11:53
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Верховний ішак все робить і надалі , щоб послабити ЗСУ.
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29.09.2024 11:22 Відповісти
Новий комбриг нормальний і навіть дуже. У нового комбрига своя історія. Його з попередньої посади зняв Арахамія з Єрмаком за те, що той не прогибався під Трухановим та трухановською та зеленою шобли.
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29.09.2024 12:33 Відповісти
Цей полковник якийсь не психолог. Частка "не" не відображається і не фіксується у підсвідомості. От заберіть оте "не" і куди воно. Можна ж скласти фразу, яка б піднімала
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29.09.2024 11:28 Відповісти
Залужного таки само перевели на "вищу посаду"...наслідки побачили всі...😢
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29.09.2024 11:39 Відповісти
заміна неоднозначна. Віник був на своєму місці, скала ...ля. Новий, бувший воєнком, - виглядає як йому покарання...
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29.09.2024 11:42 Відповісти
Новий нормальний комбриг був до посади воєнкома. Поважна людина. А з Одеси його знав арахамія і єрмак за те, що труханову і депутатам особисто на засіданні вручив повістки
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29.09.2024 12:41 Відповісти
Я й кажу що це призначення щось типу заслання, покарали воєнкома за якісь провини переводом в діючу бригаду. Це явно зроблено не для посилення бригади, про неї думали в останню чергу. А зараз така жопа...
І який би не був "поважний" новий комриг йому треба кілька тижнів/місяців щоб ввійти в курс. Це явно не допоможе в обороні..
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29.09.2024 13:59 Відповісти
А можна було зробити з 72-й дивізію і підвищити Вінника до комдива...
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29.09.2024 11:45 Відповісти
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29.09.2024 11:49 Відповісти
Чесно кажучи я сподівався що нашим генералам вистачить сміливості встановити військову хунту та повісити османського віслюка разом з іншими кротами, але на жаль
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29.09.2024 11:53 Відповісти
І стати ще на крок ближче до Африки.
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29.09.2024 11:59 Відповісти
Влада зеленого наркомана і так нас наблизила до Африки..я дивлюсь з досвіду Чилі, яку врятував Піночет свого часу не давши стати комуняцькою клоакою
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29.09.2024 12:03 Відповісти
Там працювали США..ссср не втручався бо це не була його "зона відповідальності" світ реально був біполярний і совок вліз на чужий простір...йому дали зрозуміти
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29.09.2024 12:29 Відповісти
Як це не втручався, совок дружив з Альєнде тоді, тут усі змі і та трубили про переворот та хунту, я це добре пам'ятаю, совок дружив з Альєнде. У мене навіть у колекції є поштова марка з ним.
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29.09.2024 13:23 Відповісти
читай уважно що я написав...вліз на чужий простір..отримав стусана
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29.09.2024 15:38 Відповісти
Скинути продажну крадівницьку кліку - то є не право, а обов'язок справжніх патріотів.
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29.09.2024 12:03 Відповісти
Занадто велика відповідальність. Для цього потрібно бути дуже сміливим. Пожертвувати собою. На Євромайдані люди жертвували собою. Виявилося даремно. У країні нічого не змінилося. Тепер ніхто не хоче висовуватися. Краще заробити грошей і виїхати в Європу.
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29.09.2024 12:29 Відповісти
Відверто кажучи - було таке сподівання на Генерала Залужного. Легендарний полководець мав у своїх руках чи не найефективнішу і віддану йому Армію і командирів, авторитет у народу. Та виявився ... нікчемою: дав себе скинути купці продажних злодюжних брехливих мерзотників.
А наша Армія - то остання наша Надія і Опора. Упаде Армія - упаде Україна.
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29.09.2024 17:27 Відповісти
Вашим хєнєралам, які здавали українських військових кацапам ще з 2014 року, що малоросію в Україні організувати?
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29.09.2024 20:36 Відповісти
Нова посада,здорово.
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29.09.2024 11:54 Відповісти
А главное как вовремя.
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29.09.2024 12:35 Відповісти
Ну що зе кодло,як вам?
Ви нас тоді називали порохоботами,ким завгодно,що тепер падли скажете за свою зграю безхребетних фсбешник потвор?
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29.09.2024 12:31 Відповісти
Спочатку мерзотники з Банкової обезголовили Армію, а зараз взялися за бригади. Готують Україну до здачі...
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29.09.2024 13:07 Відповісти
Це дуже невчасно.
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29.09.2024 14:56 Відповісти
Висмикнули з потенційного оточення ?
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29.09.2024 17:18 Відповісти
 
 