Комбриг 72 ОМБр Віннік після звільнення подякував воїнам за службу: Не опускайте рук і крокуйте до перемоги

Командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка нині боронить Вугледар на Донеччині, полковник Іван Віннік після переведення на вищу посаду подякував військовим за службу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні командира на сторінці 72 ОМБр у Facebook.

Він зазначив, що від свого призначення на посаду влітку 2022 року до сьогодні він мав "довгий і непростий шлях".

"Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда... Для мене честь бути частиною "Чорних Запорожців", і той зв’язок, який утворився між нами, залишиться назавжди. Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги", - наголосив Віннік.

Також полковник подякував "кожному та кожній за терпіння, волю та сили".

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Нагадаємо, про звільнення полковника Івана Вінніка повідомляли ще 21 вересня в оперативному командуванні "Північ".

Там заявили, що Віннік призначений на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду".

Своєю чергою, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла розкритикувала рішення про переведення Вінніка на іншу посаду, мотивуючи це тим, що воно знизить боєздатність підрозділу.

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