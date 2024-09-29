РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12057 посетителей онлайн
Новости Война
16 977 26

Комбриг 72 ОМБр Винник после увольнения поблагодарил воинов за службу: Не опускайте рук и шагайте к победе

Звільнений командир 72 ОМБр Іван Віннік подякував солдатам за службу

Командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая ныне защищает Угледар на Донетчине, полковник Иван Винник после перевода на высшую должность. поблагодарил военных за службу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении командира на странице 72 ОМБр в Facebook.

Он отметил, что от своего назначения на должность летом 2022 года до сегодняшнего дня он имел "долгий и непростой путь".

"Но он не был тяжелым, потому что преодолевал я его не сам. Рядом была верная и мотивированная команда... Для меня честь быть частью "Черных Запорожцев", и та связь, которая образовалась между нами, останется навсегда. Учитесь. Боритесь. Не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей Победе", - подчеркнул Винник.

Также полковник поблагодарил "каждого и каждую за терпение, волю и силы".

Звільнений командир 72 ОМБр Іван Віннік подякував солдатам за службу

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 72-я ОМБр остается в Угледаре, из города не выходили, - заявление бригады. ВИДЕО

Напомним, об увольнении полковника Ивана Винника сообщали еще 21 сентября в оперативном командовании "Північ".

Там заявили, что Винник назначен на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".

В свою очередь, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала решение о переводе Винника на другую должность, мотивируя это тем, что оно снизит боеспособность подразделения.

Читайте: 72-я механизированная бригада может оказаться в окружении под Угледаром, - Forbes

Автор: 

увольнение (2680) 72 отдельная механизированная бригада (240)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
Верховний ішак все робить і надалі , щоб послабити ЗСУ.
показать весь комментарий
29.09.2024 11:22
+22
Залужного таки само перевели на "вищу посаду"...наслідки побачили всі...😢
показать весь комментарий
29.09.2024 11:39
+17
Чесно кажучи я сподівався що нашим генералам вистачить сміливості встановити військову хунту та повісити османського віслюка разом з іншими кротами, але на жаль
показать весь комментарий
29.09.2024 11:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Верховний ішак все робить і надалі , щоб послабити ЗСУ.
показать весь комментарий
29.09.2024 11:22 Ответить
Новий комбриг нормальний і навіть дуже. У нового комбрига своя історія. Його з попередньої посади зняв Арахамія з Єрмаком за те, що той не прогибався під Трухановим та трухановською та зеленою шобли.
показать весь комментарий
29.09.2024 12:33 Ответить
Цей полковник якийсь не психолог. Частка "не" не відображається і не фіксується у підсвідомості. От заберіть оте "не" і куди воно. Можна ж скласти фразу, яка б піднімала
показать весь комментарий
29.09.2024 11:28 Ответить
Залужного таки само перевели на "вищу посаду"...наслідки побачили всі...😢
показать весь комментарий
29.09.2024 11:39 Ответить
заміна неоднозначна. Віник був на своєму місці, скала ...ля. Новий, бувший воєнком, - виглядає як йому покарання...
показать весь комментарий
29.09.2024 11:42 Ответить
Новий нормальний комбриг був до посади воєнкома. Поважна людина. А з Одеси його знав арахамія і єрмак за те, що труханову і депутатам особисто на засіданні вручив повістки
показать весь комментарий
29.09.2024 12:41 Ответить
Я й кажу що це призначення щось типу заслання, покарали воєнкома за якісь провини переводом в діючу бригаду. Це явно зроблено не для посилення бригади, про неї думали в останню чергу. А зараз така жопа...
І який би не був "поважний" новий комриг йому треба кілька тижнів/місяців щоб ввійти в курс. Це явно не допоможе в обороні..
показать весь комментарий
29.09.2024 13:59 Ответить
А можна було зробити з 72-й дивізію і підвищити Вінника до комдива...
показать весь комментарий
29.09.2024 11:45 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2024 11:49 Ответить
Чесно кажучи я сподівався що нашим генералам вистачить сміливості встановити військову хунту та повісити османського віслюка разом з іншими кротами, але на жаль
показать весь комментарий
29.09.2024 11:53 Ответить
І стати ще на крок ближче до Африки.
показать весь комментарий
29.09.2024 11:59 Ответить
Влада зеленого наркомана і так нас наблизила до Африки..я дивлюсь з досвіду Чилі, яку врятував Піночет свого часу не давши стати комуняцькою клоакою
показать весь комментарий
29.09.2024 12:03 Ответить
Там працювали США..ссср не втручався бо це не була його "зона відповідальності" світ реально був біполярний і совок вліз на чужий простір...йому дали зрозуміти
показать весь комментарий
29.09.2024 12:29 Ответить
Як це не втручався, совок дружив з Альєнде тоді, тут усі змі і та трубили про переворот та хунту, я це добре пам'ятаю, совок дружив з Альєнде. У мене навіть у колекції є поштова марка з ним.
показать весь комментарий
29.09.2024 13:23 Ответить
читай уважно що я написав...вліз на чужий простір..отримав стусана
показать весь комментарий
29.09.2024 15:38 Ответить
Скинути продажну крадівницьку кліку - то є не право, а обов'язок справжніх патріотів.
показать весь комментарий
29.09.2024 12:03 Ответить
Занадто велика відповідальність. Для цього потрібно бути дуже сміливим. Пожертвувати собою. На Євромайдані люди жертвували собою. Виявилося даремно. У країні нічого не змінилося. Тепер ніхто не хоче висовуватися. Краще заробити грошей і виїхати в Європу.
показать весь комментарий
29.09.2024 12:29 Ответить
Відверто кажучи - було таке сподівання на Генерала Залужного. Легендарний полководець мав у своїх руках чи не найефективнішу і віддану йому Армію і командирів, авторитет у народу. Та виявився ... нікчемою: дав себе скинути купці продажних злодюжних брехливих мерзотників.
А наша Армія - то остання наша Надія і Опора. Упаде Армія - упаде Україна.
показать весь комментарий
29.09.2024 17:27 Ответить
Вашим хєнєралам, які здавали українських військових кацапам ще з 2014 року, що малоросію в Україні організувати?
показать весь комментарий
29.09.2024 20:36 Ответить
Нова посада,здорово.
показать весь комментарий
29.09.2024 11:54 Ответить
А главное как вовремя.
показать весь комментарий
29.09.2024 12:35 Ответить
Ну що зе кодло,як вам?
Ви нас тоді називали порохоботами,ким завгодно,що тепер падли скажете за свою зграю безхребетних фсбешник потвор?
показать весь комментарий
29.09.2024 12:31 Ответить
Спочатку мерзотники з Банкової обезголовили Армію, а зараз взялися за бригади. Готують Україну до здачі...
показать весь комментарий
29.09.2024 13:07 Ответить
Це дуже невчасно.
показать весь комментарий
29.09.2024 14:56 Ответить
Висмикнули з потенційного оточення ?
показать весь комментарий
29.09.2024 17:18 Ответить
 
 