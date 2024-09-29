Комбриг 72 ОМБр Винник после увольнения поблагодарил воинов за службу: Не опускайте рук и шагайте к победе

Командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая ныне защищает Угледар на Донетчине, полковник Иван Винник после перевода на высшую должность. поблагодарил военных за службу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении командира на странице 72 ОМБр в Facebook.

Он отметил, что от своего назначения на должность летом 2022 года до сегодняшнего дня он имел "долгий и непростой путь".

"Но он не был тяжелым, потому что преодолевал я его не сам. Рядом была верная и мотивированная команда... Для меня честь быть частью "Черных Запорожцев", и та связь, которая образовалась между нами, останется навсегда. Учитесь. Боритесь. Не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей Победе", - подчеркнул Винник.

Также полковник поблагодарил "каждого и каждую за терпение, волю и силы".

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Напомним, об увольнении полковника Ивана Винника сообщали еще 21 сентября в оперативном командовании "Північ".

Там заявили, что Винник назначен на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".

В свою очередь, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала решение о переводе Винника на другую должность, мотивируя это тем, что оно снизит боеспособность подразделения.

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