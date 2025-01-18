Вблизи российского Краснодара неизвестные диверсанты сожгли вышки связи, - ГУР МО. ВИДЕО
В ночь на 17 января неизвестные диверсанты сожгли вышки связи вблизи Краснодара в РФ.
Об этом сообщает ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"В ночь на 17 января движение сопротивления путинскому режиму уничтожило две вышки связи вблизи Краснодара, подожгли их", - сообщили разведчики.
Украинская разведка отмечает: сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается.
Топ комментарии
+6 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий18.01.2025 15:33 Ответить Ссылка
+5 Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий18.01.2025 14:51 Ответить Ссылка
+5 ТутАхламон
показать весь комментарий18.01.2025 16:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тож копійка до копійки...