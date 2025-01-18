РУС
Вблизи российского Краснодара неизвестные диверсанты сожгли вышки связи, - ГУР МО. ВИДЕО

В ночь на 17 января неизвестные диверсанты сожгли вышки связи вблизи Краснодара в РФ.

Об этом сообщает ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 17 января движение сопротивления путинскому режиму уничтожило две вышки связи вблизи Краснодара, подожгли их", - сообщили разведчики.

Украинская разведка отмечает: сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ поразили нефтебазу "8 марта" в Тульской области РФ и средства ПВО врага на ВОТ Херсонщины и Донетчины, - Генштаб

Автор: 

поджог (1116) россия (96953) диверсия (314) ГУР (559)
Топ комментарии
+6
Слава борцям з путінським режимом!
показать весь комментарий
18.01.2025 15:33 Ответить
+5
Это украинские бобры из американских биолабораторий
показать весь комментарий
18.01.2025 14:51 Ответить
+5
Шукаєш роботу,чи просто звичка чужими грошима цікавитись?
показать весь комментарий
18.01.2025 16:27 Ответить
Горить палає техніка ворожа...
показать весь комментарий
18.01.2025 14:52 Ответить
Гарно. Напевно знов таджиків при плутають.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:53 Ответить
І ешелони військові туди ж під укіс. На Кубані живе немало етнічних українців, як і в Тюмені та Сургуті.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:55 Ответить
Самокат під"їхав непомітно.....
показать весь комментарий
18.01.2025 15:05 Ответить
Цікаво скільки тому диверсанту заплатили,за таку потужну диверсію.
показать весь комментарий
18.01.2025 15:22 Ответить
А нас там нєт!
показать весь комментарий
18.01.2025 17:23 Ответить
Тарифи сильно підняли. "Київстар", зверни увагу!
показать весь комментарий
18.01.2025 17:24 Ответить
Не вежі, а деяке зовнішнє, супутне обладнання. Станційне обладнання,що всередині контейнера БС не постраждало, роботи на відновлення, ну десь на добу. Ну й то добре.
показать весь комментарий
18.01.2025 17:47 Ответить
"Відновлення" там тільки шляхом встановлення повністю нового обладнання, а його засрашка або не купує взагалі, бо санкціїї, або купує за величезні гроші через ланцюжок посередників з кінськими націнками. Вже було декілька новин про поступове погіршення забезпечення регіонів мобільним зв'язком в засрашці з причини "санкції, нічого не закупається, перепаюють те, що не встигли утилізувати після списань, як відпрацювавше по 5 гарантійних строків".

Тож копійка до копійки...
показать весь комментарий
18.01.2025 21:04 Ответить
Краснодар - це Україна !
показать весь комментарий
18.01.2025 20:13 Ответить
а харошіє руССкіє говорят, что нічего не могут сдєлать
показать весь комментарий
18.01.2025 22:49 Ответить
 
 