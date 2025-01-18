Вблизи российского Краснодара неизвестные диверсанты сожгли вышки связи, - ГУР МО. ВИДЕО

В ночь на 17 января неизвестные диверсанты сожгли вышки связи вблизи Краснодара в РФ.

Об этом сообщает ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 17 января движение сопротивления путинскому режиму уничтожило две вышки связи вблизи Краснодара, подожгли их", - сообщили разведчики.

Украинская разведка отмечает: сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается.

