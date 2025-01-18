РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8601 посетитель онлайн
Новости Видео Война
12 647 9

Российская БМП с десантом взрывается после наезда на противотанковую мину в Курской области. ВИДЕО

Противник продолжает нести потери в вооружении и военной технике и живой силе в Курской области РФ.

Видео работы наших защитников по технике оккупантов опубликовано в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск, информирует Цензор.НЕТ.

"Воинские части Десантно-штурмовых войск вместе с другими смежными подразделениями Сил обороны Украины продолжают наносить немалые потери российским войскам на территории Курской области. В частности, ежедневно уничтожается и выводится из строя вражеское вооружение и военная техника, различные материальные средства, укрепления и непосредственно живая сила противника". - добавили в ДШВ.

Также смотрите: Украинские десантники взяли в плен 27 военных РФ в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20375) война (1442) уничтожение (7739) Десантно-штурмовые войска (232) БМП (407) Курск (1182)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Фарш-машін" - як сказав би Мадяр....
показать весь комментарий
18.01.2025 16:39 Ответить
"Хто несе вогонь в сусідську хату - хай чекає пожежі у власному домі...".
показать весь комментарий
19.01.2025 07:56 Ответить
Непогана компіляція. Така собі "м'ясна нарізка"! )))
показать весь комментарий
18.01.2025 16:41 Ответить
Згадалося дитяче:
Єхал ванька на машинє,
Подорвался он на мінє!

А тут, схоже, не один ванька!
показать весь комментарий
18.01.2025 16:43 Ответить
Нех шастають по курській народній...
показать весь комментарий
18.01.2025 17:13 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 18:35 Ответить
гарно тельбухи летіли, з пафосом
показать весь комментарий
18.01.2025 18:35 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
18.01.2025 19:10 Ответить
Смерть свинособакам!
показать весь комментарий
18.01.2025 20:25 Ответить
 
 