Российская БМП с десантом взрывается после наезда на противотанковую мину в Курской области. ВИДЕО

Противник продолжает нести потери в вооружении и военной технике и живой силе в Курской области РФ.

Видео работы наших защитников по технике оккупантов опубликовано в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск, информирует Цензор.НЕТ.

"Воинские части Десантно-штурмовых войск вместе с другими смежными подразделениями Сил обороны Украины продолжают наносить немалые потери российским войскам на территории Курской области. В частности, ежедневно уничтожается и выводится из строя вражеское вооружение и военная техника, различные материальные средства, укрепления и непосредственно живая сила противника". - добавили в ДШВ.

