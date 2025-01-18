Российская БМП с десантом взрывается после наезда на противотанковую мину в Курской области. ВИДЕО
Противник продолжает нести потери в вооружении и военной технике и живой силе в Курской области РФ.
Видео работы наших защитников по технике оккупантов опубликовано в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск, информирует Цензор.НЕТ.
"Воинские части Десантно-штурмовых войск вместе с другими смежными подразделениями Сил обороны Украины продолжают наносить немалые потери российским войскам на территории Курской области. В частности, ежедневно уничтожается и выводится из строя вражеское вооружение и военная техника, различные материальные средства, укрепления и непосредственно живая сила противника". - добавили в ДШВ.
Єхал ванька на машинє,
Подорвался он на мінє!
А тут, схоже, не один ванька!