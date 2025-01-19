Дроны-камикадзе атаковали российский танк Т-72, два ББМ с пехотой и ЗРК "Оса". ВИДЕО
Украинские воины поразили российский танк Т-72, ББМ с пехотой. Также бойцы уничтожили внедорожник с личным составом, ЗРК "Оса", ББМ с пехотой, пикап с РЭБом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в соцсети.
