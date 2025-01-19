РУС
Дроны-камикадзе атаковали российский танк Т-72, ​​два ББМ с пехотой и ЗРК "Оса". ВИДЕО

Украинские воины поразили российский танк Т-72, ББМ с пехотой. Также бойцы уничтожили внедорожник с личным составом, ЗРК "Оса", ББМ с пехотой, пикап с РЭБом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в соцсети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в соцсети.

армия РФ (20375) война (1442) танк (2301) уничтожение (7739) ББМ (31)
Йойойой! А шо сі стало? Не пройшли митний контроль перед тим, як ступили на землю "Ненька Україна"?
19.01.2025 17:25 Ответить
Горить,палає техніка ворожа...
19.01.2025 19:07 Ответить
 
 