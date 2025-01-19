Украинские защитники уничтожили трактор, пушку МТ-12 "Рапира" и средство РЭБ оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" в составе Сил обороны Украины продолжают уничтожать личный состав и технику российско-оккупационных войск на Волчанском направлении.
Разведка пограничников зафиксировала движение вражеских автомобилей - ударный БпЛА мгновенно отправился за ними. Кроме того, FPV-дронами и минометами были уничтожены вражеский трактор, пушка МТ-12 "Рапира" и средство РЭБ оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
