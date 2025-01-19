РУС
Украинские защитники уничтожили трактор, пушку МТ-12 "Рапира" и средство РЭБ оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" в составе Сил обороны Украины продолжают уничтожать личный состав и технику российско-оккупационных войск на Волчанском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны уничтожили танк, 5 военных грузовиков, 7 авто оккупантов и квадроцикл на Лиманском направлении. ВИДЕО

Разведка пограничников зафиксировала движение вражеских автомобилей - ударный БпЛА мгновенно отправился за ними. Кроме того, FPV-дронами и минометами были уничтожены вражеский трактор, пушка МТ-12 "Рапира" и средство РЭБ оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: Россиянин застрелился из автомата, услышав приближение украинского FPV-дрона. ВИДЕО

армия РФ (20375) война (1442) Госпогранслужба (6776) уничтожение (7739)
Комментировать
Ну раз трАктар знищили То за Волчанск можно не переживать >>>
19.01.2025 15:37 Ответить
На яку площу нашої землі "махнулись"?
19.01.2025 16:52 Ответить
 
 