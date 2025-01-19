РУС
Россиянин застрелился из автомата, услышав приближение украинского FPV-дрона. ВИДЕО

В Донецкой области, российский захватчик, услышав приближение украинского FPV-дрона, выстрелил себе в голову из автомата.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20375) война (1442) самоубийство (1024) Донецкая область (10583)
+9
Молодець який - цінний апарат зекономив.
19.01.2025 13:18 Ответить
+8
єдінственнає правільнає рєшеніє рашиста допомогло зберегти дрон для знищення іньших рашистів...
19.01.2025 13:13 Ответить
+5
Прекрасно расслабились.
19.01.2025 13:06 Ответить
19.01.2025 13:06 Ответить
Ух ти! Попал!
19.01.2025 13:08 Ответить
Снайпер херов... На кого ипотеку оставил?
19.01.2025 13:11 Ответить
Обдурив систему...
19.01.2025 13:12 Ответить
Може бути, що оператора дрону. Бо схоже на імітацію.
19.01.2025 13:25 Ответить
19.01.2025 13:13 Ответить
19.01.2025 13:18 Ответить
бл"дський кацапський егоїст! Не дав оператору отримати моральне задоволення!
19.01.2025 17:10 Ответить
Зачем пришел в Украину воевать? Напился бы себе бояры дома до потери пульса и заснул в сугробе насовсем.
19.01.2025 13:52 Ответить
Зло лізе в світ людей з усіх шпарин. Радіє той , кому поклоняється московія.
19.01.2025 13:59 Ответить
19.01.2025 14:27 Ответить
Кріпак скоріше застрелитися сам, ніж направить зброю на панів. Все як в книжці про герасима та муму
19.01.2025 14:37 Ответить
Кацап !
Застрели командира и сам застрелися!
На земле после вас - будет все *******!
19.01.2025 14:42 Ответить
Чтоб поскорей увидеть рай кремлевского диктатора -
Губами нежно обними окружность компенсатора,
И чтоб избавить этот мир от рака и заразы -
Нажми курок, впусти в башку пороховые газы !
19.01.2025 15:00 Ответить
психанул в этот раз. а ну да следующего раза не будет
19.01.2025 16:57 Ответить
Молодець !
19.01.2025 17:06 Ответить
Ще мінус один андрофаг!
19.01.2025 18:33 Ответить
Я люблю таких каzапів.
19.01.2025 18:36 Ответить
десь в школі якогось мухосранська поставлять бюст "герою сво", прирівняють його подвиг до подвигу "дєдов" і піонери будуть давати урочисту присягу
20.01.2025 09:44 Ответить
 
 