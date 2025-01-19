Россиянин застрелился из автомата, услышав приближение украинского FPV-дрона. ВИДЕО
В Донецкой области, российский захватчик, услышав приближение украинского FPV-дрона, выстрелил себе в голову из автомата.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+9 Angry Ronin UA
показать весь комментарий19.01.2025 13:18 Ответить Ссылка
+8 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий19.01.2025 13:13 Ответить Ссылка
+5 ZoV KobZona
показать весь комментарий19.01.2025 13:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Застрели командира и сам застрелися!
На земле после вас - будет все *******!
Губами нежно обними окружность компенсатора,
И чтоб избавить этот мир от рака и заразы -
Нажми курок, впусти в башку пороховые газы !