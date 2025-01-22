Тела двух российских солдат разлетелись на куски после точных сбросов боеприпасов. ВИДЕО
Бойцы бригады "Хищник" Национальной полиции Украины под покровом ночи ликвидировали двух российских захватчиков точными сбросами боеприпасов с дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на оккупантов опубликована в соцсети.
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