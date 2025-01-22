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Новости Видео Война
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Тела двух российских солдат разлетелись на куски после точных сбросов боеприпасов. ВИДЕО

Бойцы бригады "Хищник" Национальной полиции Украины под покровом ночи ликвидировали двух российских захватчиков точными сбросами боеприпасов с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на оккупантов опубликована в соцсети.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр зашли в тыл врага и взяли в плен 6 оккупантов, которые приняли украинцев за своих. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) ликвидация (3657) Нацполиция (16546)


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Топ комментарии
+5
в ідеалі так, але дрон вічно висіти над ним не може. ризикувати, що його евакуюють також не можна, тому робота виконана на 100% бездоганно
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22.01.2025 16:43
+4
Кайф☺️
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22.01.2025 16:17
+3
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22.01.2025 16:16
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Щось олів'є захотілося.
Піду мабуть пляшку горілки куплю.
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22.01.2025 16:16 Ответить
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22.01.2025 16:16 Ответить
Кайф☺️
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22.01.2025 16:17 Ответить
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22.01.2025 16:18 Ответить
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22.01.2025 16:24 Ответить
"Фарш- машін...."
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22.01.2025 16:33 Ответить
Кілька скидів були зайвими,свинособаки повині здихати повільно і в стращних муках..
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22.01.2025 16:34 Ответить
в ідеалі так, але дрон вічно висіти над ним не може. ризикувати, що його евакуюють також не можна, тому робота виконана на 100% бездоганно
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22.01.2025 16:43 Ответить
Было у отца три сына, Веста, Гранта и Калина
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22.01.2025 16:51 Ответить
дуже дуже шкода зайвих витрачених *********** на рашистських мерзенних вбивць...
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22.01.2025 17:20 Ответить
Додому споряджений дрон не повертають. Якщо не знайшли іншіх цілец- треба все одно перед поверненям розрялити.
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22.01.2025 17:29 Ответить
х
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23.01.2025 08:57 Ответить
 
 