Бойцы ГУР МО уничтожили вблизи поселка Теткино в РФ важное спутниковое оборудование. ВИДЕО

17 января бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины в районе населенного пункта Теткино на территории России обнаружили и уничтожили вражескую позицию с важным спутниковым оборудованием.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

С помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для пользования возможностями спутников "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300K", которые работают в Ка-диапазоне частот.

По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесено огневое поражение, добавили разведчики.

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