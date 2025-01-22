Бойцы ГУР МО уничтожили вблизи поселка Теткино в РФ важное спутниковое оборудование. ВИДЕО
17 января бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины в районе населенного пункта Теткино на территории России обнаружили и уничтожили вражескую позицию с важным спутниковым оборудованием.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
С помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для пользования возможностями спутников "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300K", которые работают в Ка-диапазоне частот.
По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесено огневое поражение, добавили разведчики.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий22.01.2025 19:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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