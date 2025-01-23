Россияне расстреляли шестерых пленных украинских военных. ВИДЕО 18+
Оккупанты расстреляли, по меньшей мере, шестерых пленных военных, захватив украинскую позицию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне снимали расстрел на свой телефон. Видеозапись с телефона оккупанта опубликована в соцсетях.
"Российский солдат выложил видео как расстреливает 6-х украинских военных, которые сдались в плен. Очередное зафиксированное ужасное военное преступление РФ против безоружных украинских пленных", - пишет в комментарии автор публикации.
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"Сам Безлер и его подельники простреливали ноги, ломали молотками кости, душили, снимали скальпы, кастрировали, а также использовали электрический ток и раскаленные паяльники. Один из пострадавших был очевидцем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных украинцев во дворе Горловского горотдела внутренних дел. Подчиненные Безлера, боевики каждый вечер выстраивали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя при этом других пленных за этим наблюдать, а потом расчленять и упаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных пленных", - ген. прокурор Ю. Луценко.
"Стреляла в пах и в голову": всплыла жуткая правда о палачихе, отданной "ДНР" по обмену.
"Достала пистолет, у нее кобура была, достала пистолет и выстрелила ему (втором украинскому военному) в бедро, он упал, и пошел второй выстрел, я так думаю, где-то в шею, потому что он больше не двигался. Второму парню из Нацгвардии дала по уху рукояткой и выстрелила в него раз, два, три, четыре, пять, да, пять раз в область паха, а потом в голову. Я уже не могу точно говорить, но они больше не двигались".
https://www.obozrevatel.com/crime/ukraina-otdala-dnr-po-obmenu-palachihu-voinov-vsu.htm
У липні 2014-го Степан поїхав до друга в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2#_blank Київ. 23 липня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками з батальйону «Керч», за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку.
Бити неповнолітнього хлопця бандити почали ще в Донецьку. Потім відвезли до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#_blank Горбачево-Михайлівки, де після страшних катувань розстріляли.
1. Кто запретил ликвидировать врагов с 2019 в днр+лнр?
2. Кто провалил операцию по вагнеровцам?
3. Кто выдал москалям ингуша, которого москали обвинили в терроризме против себя- москалей?
4. Кто успокаивал народ с шашлыками?
5. Какой дурак внушил вам, что в воюющей стране можно позволить себе сосредоточиться на социально- экономическом, на маленьком благополучии маленького человека?
6. В какой партии после опзж больше всего предателей?
7.Беглец генерал Наумов - носитель большого количества гостайн арестован и даёт показания? Кто его выпустил?
8. Кто приказал разминировать мосты с Крыма, и минные поля на юге?
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Просто ви вважали, що бої на Донбасі - це не проблема всієї України і жили своїм життям.
Прив'язаний до машини з вирізаним серцем на світлині - Мірошніченко Олексій, боєць батальйону "Донбас" на псевдо "Федір"!
Наш боєць загинув 23 травня 2014 року, в бою з російськими окупантами у селищі Карлівка, Донецької області. Після бою, московські покидьки, прив'язали тіло Олексія до вантажівки, перед тим вирізавши серце і так тягали його цілий день...
Знущання над українськими воїнами в полоні - це нормальний стан російського агресора, моральний рівень всього їхнього, гнилого суспільства.
Журналісти та громадські діячі, які постійно працювали на фронті і допомагали нашій армії, говорили про звірства росіян, але нас було дуже мало.
Більшість воліла не бачити війни, більшість - дивилася "квартал" та інші шоу для недоумків.
Про катування наших воїнів, нестачу зброї на фронті - не обговорювали на телеканалах "марафону", людей годували дешевою, проросійською половою.
Приховували інформацію від народу про злочини росіян з 2014, щоб не було лютої ненависті до росіян, до росії, так відкрито і говорили такі як матиос.
Якщо цього не буде, вважатиму роботу МЗС неефективною.
Крім цього, у мене є підстави вважати, що обмін товарів з РФ, продовжується.
Вот, установили личность одного из участников очередного расстрела шестерых украинских пленных. Известно подразделение и воинская часть.
Нет, самого русского солдата наказывать смысла мало - он все равно биомусор, даже для своих, в первую очередь для своих. Просто очередной лишний человек, как сами русские их и называют. Наказан должен быть командир. Но не просто Hammer на голову прилетел или что-то покрупнее - это война, постоянно что-то прилетает, желаемого эффекта это не даст. Расправа должна быть показной, демонстрационной и максимально страшной.
Например, какие-то люди в масках (не украинцы, конечно же, ведь Украина строго соблюдает законы ведения войны) зачитывают отловленному командиру текст, где говорят, что те и те его подчиненные убивали сдавшихся украинских солдат. После этого с человеком на камеру же и расправляются.
Командиры среднего звена - это не генералы, у которых свита и которые живут и перемещаются рельсово по безопасным маршрутам и локациям. Командную шушеру среднего звена, которая ездит в тыл, ходит в бордели, навещает родственников и т. д., вычислить несложно. И еще раз: от просто ликвидации командира среднего звена всем будет пох. В России их как грязи, и для элит их жизнь не намного ценнее, чем жизнь рядовых солдат. Расправа должна быть именно демонстрационной - чтобы видели и боялись.
Твои солдаты насилуют, убивают и устраивают казни? С твоего мандата или молчаливого позволения? Не проблема: ты умрешь на камеру в виде шоу и мучительно. Мир ведь не без добрых людей.
История показывает, что такие методы крайне действенны и, когда становятся системными, приводят к чудесным эффектам. Любое насилие перебивается не бумагами, не жалобами, не нытьем, не петициями и тем более не международными инстанциями, а еще большим, многократно большим насилием. Так всегда было и так всегда будет. А кто пишет жалобы и петиции - того будут еще больше убивать и устраивать над ним расправы.
Нужно отметить, что русские вообще очень не пуганные. Но ликвидаций боятся. Когда легким эхом прилетает весточка об очередной Дугиной или Татарском, или более громким рокотом - уничтожение какого-то генерала - у них сразу начинается бурление и легкий режим тряски.
И пример с добрыми людьми в масках - всего лишь пример. Фантазия человека безгранична. Главное, чтобы событие (пугающее событие, еще раз подчеркну) строго привязывалось к казням украинских солдат. Это должно быть доведено на уровне условного рефлекса: сделал зло - заплатил цену. Но не по-партизански, когда никто не знает, а так, чтобы сразу включался тот самый легкий режим тряски.
@yigal_levin