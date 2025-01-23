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Россияне расстреляли шестерых пленных украинских военных. ВИДЕО 18+

Оккупанты расстреляли, по меньшей мере, шестерых пленных военных, захватив украинскую позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне снимали расстрел на свой телефон. Видеозапись с телефона оккупанта опубликована в соцсетях.

"Российский солдат выложил видео как расстреливает 6-х украинских военных, которые сдались в плен. Очередное зафиксированное ужасное военное преступление РФ против безоружных украинских пленных", - пишет в комментарии автор публикации.

Читайте: Рашисты расстреляли в упор в голову двух пленных украинских воинов возле Времевки, - Офис Генпрокурора

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте: Только за 2024 год рашисты расстреляли 109 украинских военнопленных, - Лубинец

Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) расстрел (505) пленные (2167) военные преступления (1445)


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Топ комментарии
+62
Кинули в посадці, сказали триматися і ось підсумок. Ну а з кацапами давно все зрозуміло. Незрозумілі тільки тарифи на їх утримання в полоні.
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23.01.2025 10:01
+47
Всі пам'ятають Ярослава Журавля, як зеленьский кинув його напризволяща, а тоді щей повномасштабного не було, тільки період заглядання в очи *****
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23.01.2025 10:09
+41
пробачать? Ті, хто дотепер їхню музику слухає чи ерефійською спілкується бо дебіли із щелепою схибнутою?
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23.01.2025 10:33
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Страница 3 из 3
Де можна подивитись фото?
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27.01.2025 13:19 Ответить
Тгк ММ
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27.01.2025 13:22 Ответить
Де можна подивитись фото?
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27.01.2025 13:22 Ответить
Що нині хіба що зареєстрований?
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27.01.2025 13:33 Ответить
Тут питання до командування. Чому наші бійці здались в полон. Якщо тому що закінчились набої то командування розстріляти. Тому що якщо посилаєте бійців тримати якусь територію то потрібно щоб ця територія була під прикриттям нашої артилерії і забезпечення ************.
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23.01.2025 13:40 Ответить
нафіга це показувати... я не можу на це дивитися..
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23.01.2025 14:42 Ответить
Це потрібно показувати , щоб світ схаменувся , щоб зрозуміли нарешті , що потвору московію потрібно повністю знищити .
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23.01.2025 17:13 Ответить
Надеюсь как минимум одного ******** идентифицируют. Второго с закрытой харей, возможно тоже, по голосу.
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23.01.2025 14:59 Ответить
І як люди після такого продовжують слухати цей ізик.
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23.01.2025 15:36 Ответить
будьте ви прокляті, нелюди!!
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23.01.2025 15:59 Ответить
Путч. Русский - нах*й: https://www.youtube.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Інсайд Важлива інформація, яка все пояснює - виявляється генералів Залужного почали саджати, бо він відмовився балотуватись у «блоці Зеленського», який планують створити. Наше джерело повідомляє, що будуть повторно затримувати всіх арештованих навіть у випадку внесення застави - придумають нові причини. І так, це якраз ті генерали, які мали сміливість заперечувати Сирському. Наразі контррозвідка на Харківщині отримала завдання перевіряти і не пускати всіх військових, якщо виявиться, що ті їдуть на Київ, щоб підтримати затриманих генералів.
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23.01.2025 16:50 Ответить
Покажіть Трампу це відео , це ті русские , яких він любить .
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23.01.2025 17:11 Ответить
практично усі воїни похилого віку...
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23.01.2025 17:36 Ответить
З огляду на те, що лежать колоди, вхід в бліндаж із свіжих досок це тил і бійці займалися обладнанням позицій. Охорону не виставили і, як результат зайшла московитська дрг.
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23.01.2025 17:44 Ответить
+ автомати з ящика діставали. Глибокий? тил або дурні
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24.01.2025 08:01 Ответить
Вічна пам'ять українським військовим загиблим у боротьбі проти московських окупантів.



"Сам Безлер и его подельники простреливали ноги, ломали молотками кости, душили, снимали скальпы, кастрировали, а также использовали электрический ток и раскаленные паяльники. Один из пострадавших был очевидцем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных украинцев во дворе Горловского горотдела внутренних дел. Подчиненные Безлера, боевики каждый вечер выстраивали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя при этом других пленных за этим наблюдать, а потом расчленять и упаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных пленных", - ген. прокурор Ю. Луценко.

"Стреляла в пах и в голову": всплыла жуткая правда о палачихе, отданной "ДНР" по обмену.

"Достала пистолет, у нее кобура была, достала пистолет и выстрелила ему (втором украинскому военному) в бедро, он упал, и пошел второй выстрел, я так думаю, где-то в шею, потому что он больше не двигался. Второму парню из Нацгвардии дала по уху рукояткой и выстрелила в него раз, два, три, четыре, пять, да, пять раз в область паха, а потом в голову. Я уже не могу точно говорить, но они больше не двигались".

https://www.obozrevatel.com/crime/ukraina-otdala-dnr-po-obmenu-palachihu-voinov-vsu.htm

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23.01.2025 18:21 Ответить
Степан Вікторович Чубенко (https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0#_blank 11 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1997#_blank 1997, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA#_blank Краматорськ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#_blank Донецька область, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#_blank Україна - https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F#_blank 25 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014#_blank 2014, смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#_blank Горбачево-Михайлівка, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#_blank Моспинська міська рада, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA#_blank Донецьк, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#_blank Україна) - український школяр і патріот, воротар футбольного клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA)#_blank «Авангард» (Краматорськ), катований і розстріляний бойовиками проросійської терористичної організації «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#_blank ДНР» за проукраїнську позицію, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB#_blank народний Герой України.

У липні 2014-го Степан поїхав до друга в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2#_blank Київ. 23 липня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками з батальйону «Керч», за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку.
Бити неповнолітнього хлопця бандити почали ще в Донецьку. Потім відвезли до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#_blank Горбачево-Михайлівки, де після страшних катувань розстріляли.
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23.01.2025 18:24 Ответить
Убили на фронте 22.01.2020 солдата Николая Сорочука. Его девушка написала. "Пусть слово "мир" застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит".

1. Кто запретил ликвидировать врагов с 2019 в днр+лнр?
2. Кто провалил операцию по вагнеровцам?
3. Кто выдал москалям ингуша, которого москали обвинили в терроризме против себя- москалей?
4. Кто успокаивал народ с шашлыками?
5. Какой дурак внушил вам, что в воюющей стране можно позволить себе сосредоточиться на социально- экономическом, на маленьком благополучии маленького человека?
6. В какой партии после опзж больше всего предателей?
7.Беглец генерал Наумов - носитель большого количества гостайн арестован и даёт показания? Кто его выпустил?
8. Кто приказал разминировать мосты с Крыма, и минные поля на юге?
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23.01.2025 18:34 Ответить
твари конченые нацистские будьте вы вечно прокляты,горите вечно в аду!!!
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23.01.2025 18:35 Ответить
Фашисты стреляют по Харькову,
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ
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23.01.2025 18:36 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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23.01.2025 18:37 Ответить
Панове, щоб ви розуміли, росіяни знущалися над українськими полоненими солдатами - починаючи з 2014.
Просто ви вважали, що бої на Донбасі - це не проблема всієї України і жили своїм життям.
Прив'язаний до машини з вирізаним серцем на світлині - Мірошніченко Олексій, боєць батальйону "Донбас" на псевдо "Федір"!
Наш боєць загинув 23 травня 2014 року, в бою з російськими окупантами у селищі Карлівка, Донецької області. Після бою, московські покидьки, прив'язали тіло Олексія до вантажівки, перед тим вирізавши серце і так тягали його цілий день...
Знущання над українськими воїнами в полоні - це нормальний стан російського агресора, моральний рівень всього їхнього, гнилого суспільства.
Журналісти та громадські діячі, які постійно працювали на фронті і допомагали нашій армії, говорили про звірства росіян, але нас було дуже мало.
Більшість воліла не бачити війни, більшість - дивилася "квартал" та інші шоу для недоумків.
Про катування наших воїнів, нестачу зброї на фронті - не обговорювали на телеканалах "марафону", людей годували дешевою, проросійською половою.
Приховували інформацію від народу про злочини росіян з 2014, щоб не було лютої ненависті до росіян, до росії, так відкрито і говорили такі як матиос.
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23.01.2025 18:54 Ответить
Всі руцкі це рашисти! Вони гірші за гестапо. Но за то рашисти від їдають морди в нас в полоні...
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23.01.2025 18:57 Ответить
Нет слов нет, просто жесть , **** дай бог кинуть на этих тварей Ядерную бомбу , ребята ждали помощи а дождались свою смерть.. **** кричать хочется не берите в плен эту мразь, вы только посмотрите кого мы принимаем после плена , инвалидов , это ужас, и как кормят в условиях эту Мразь на Украине , на которого тратят более 10000 гр в месяц , точно не уточнял , возможно списывают или приписывают. Кацапы судя по голосам это молодые Твари , для которых нет чести совести .. Слава героям слава !
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23.01.2025 21:28 Ответить
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23.01.2025 21:30 Ответить
ТАК ГДЕ 1.5 МИЛЛИОНА ДРОНОВ И 100 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ !!!???
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23.01.2025 21:34 Ответить
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24.01.2025 00:35 Ответить
По Мацієвському розслідування зам'яли, дали Героя, прокляли русню і все. А як такий рішучий чоловік опинився в безпорадному становищі? Яка була задача, хто проводив розвідку, хто відповідав за зв'язок і координацію на рівні батальона, роти, взводу? Ніякої різниці насправді немає між тим розстрілом і цим. Пізно геройствувати на такому етапі.
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24.01.2025 03:54 Ответить
Українське МЗС Забов'язане вийти з заявою в ООН, про виключення раші з організації. Привід - неодноразовий розтріл полонених.
Якщо цього не буде, вважатиму роботу МЗС неефективною.
Крім цього, у мене є підстави вважати, що обмін товарів з РФ, продовжується.
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23.01.2025 22:28 Ответить
Нехай побільше продукують відео про наше гуманне ставлення до тварин у полоні. Раціон, одяг, телефонні дзвінки додому. Сваріння пальчиком... ІДІОТИ І ПАДЛЮКИ
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23.01.2025 23:37 Ответить
Самое страшное, что всем в Мире плевать на это
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24.01.2025 00:25 Ответить
Віктор Паплинський має рацію. Тільки МЗСу в нас практично нема (при Кулебі хоч видимість була). Нема й президента. Нікому на міжнар. арені й гавкнути...
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24.01.2025 06:44 Ответить
Напомните сколько тратит бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком на одного козломордого???
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24.01.2025 07:26 Ответить
Очередные видео с казнями украинских солдат - прямое следствие общей атмосферы безнаказанности. Когда ты целенаправленно делаешь зло и жестокость, и тебе за это ничего не прилетает, ты будешь делать еще больше зла.

Вот, установили личность одного из участников очередного расстрела шестерых украинских пленных. Известно подразделение и воинская часть.

Нет, самого русского солдата наказывать смысла мало - он все равно биомусор, даже для своих, в первую очередь для своих. Просто очередной лишний человек, как сами русские их и называют. Наказан должен быть командир. Но не просто Hammer на голову прилетел или что-то покрупнее - это война, постоянно что-то прилетает, желаемого эффекта это не даст. Расправа должна быть показной, демонстрационной и максимально страшной.

Например, какие-то люди в масках (не украинцы, конечно же, ведь Украина строго соблюдает законы ведения войны) зачитывают отловленному командиру текст, где говорят, что те и те его подчиненные убивали сдавшихся украинских солдат. После этого с человеком на камеру же и расправляются.

Командиры среднего звена - это не генералы, у которых свита и которые живут и перемещаются рельсово по безопасным маршрутам и локациям. Командную шушеру среднего звена, которая ездит в тыл, ходит в бордели, навещает родственников и т. д., вычислить несложно. И еще раз: от просто ликвидации командира среднего звена всем будет пох. В России их как грязи, и для элит их жизнь не намного ценнее, чем жизнь рядовых солдат. Расправа должна быть именно демонстрационной - чтобы видели и боялись.

Твои солдаты насилуют, убивают и устраивают казни? С твоего мандата или молчаливого позволения? Не проблема: ты умрешь на камеру в виде шоу и мучительно. Мир ведь не без добрых людей.

История показывает, что такие методы крайне действенны и, когда становятся системными, приводят к чудесным эффектам. Любое насилие перебивается не бумагами, не жалобами, не нытьем, не петициями и тем более не международными инстанциями, а еще большим, многократно большим насилием. Так всегда было и так всегда будет. А кто пишет жалобы и петиции - того будут еще больше убивать и устраивать над ним расправы.

Нужно отметить, что русские вообще очень не пуганные. Но ликвидаций боятся. Когда легким эхом прилетает весточка об очередной Дугиной или Татарском, или более громким рокотом - уничтожение какого-то генерала - у них сразу начинается бурление и легкий режим тряски.

И пример с добрыми людьми в масках - всего лишь пример. Фантазия человека безгранична. Главное, чтобы событие (пугающее событие, еще раз подчеркну) строго привязывалось к казням украинских солдат. Это должно быть доведено на уровне условного рефлекса: сделал зло - заплатил цену. Но не по-партизански, когда никто не знает, а так, чтобы сразу включался тот самый легкий режим тряски.

@yigal_levin
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24.01.2025 07:55 Ответить
Уйобки русняві, щоб ви всі здохли як собаки дикі, на українській землі.
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24.01.2025 12:31 Ответить
эхто робота сысркого, зЕрмака, при першом армия хуже русских, при втором страна помыйка. зеленского уже должни раз 10 на електрическом стуле дергаться, вместе с сысркий и всем их семьями.
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28.01.2025 20:33 Ответить
Важко жити коли країною керують моральні підари а ще важче, коли більшість, такіж самі
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03.02.2025 10:24 Ответить
У моральних підадарів порад не питав , тож давай їх та коментуй таких уйобків яким є ти сопляве чмо
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03.02.2025 10:30 Ответить
Щоб видохли всі кацапи. Амінь
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25.02.2025 02:50 Ответить
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