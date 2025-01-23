Россияне расстреляли шестерых пленных украинских военных. ВИДЕО 18+

Оккупанты расстреляли, по меньшей мере, шестерых пленных военных, захватив украинскую позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне снимали расстрел на свой телефон. Видеозапись с телефона оккупанта опубликована в соцсетях.

"Российский солдат выложил видео как расстреливает 6-х украинских военных, которые сдались в плен. Очередное зафиксированное ужасное военное преступление РФ против безоружных украинских пленных", - пишет в комментарии автор публикации.

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