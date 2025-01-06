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Новости Война
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Рашисты расстреляли в упор в голову двух пленных украинских воинов возле Времевки, - Офис Генпрокурора

За фактом розстрілу ворогом двох полонених ЗСУ у Волноваському районі розпочато розслідування

Российские захватчики вблизи села Времевка Волновахского района Донецкой области расстреляли двух украинских военнопленных. Прокуратура начала расследование по факту военного преступления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"По оперативным данным, 3 января 2024 года во время штурма позиций украинских войск возле села Времевка Волновахского района оккупанты захватили двух военнослужащих ВСУ. Пленных вывели из блиндажа под прицелом автоматов и расстреляли в упор в голову. Для уверенности в их смерти враг сделал еще несколько выстрелов", - говорится в сообщении.

Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевских конвенций и классифицируется как тяжкое международное преступление, отметили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Читайте также: Лубинец призвал Красный Крест и ООН отреагировать на казнь оккупантами трех пленных украинских воинов возле Нескучного

Напомним, по данным DeepState, рашисты расстреляли трех пленных украинских воинов возле Нескучного.

По информации Лубинца, только за 2024 год рашисты расстреляли по меньшей мере 109 украинских военнопленных.

Автор: 

военнопленные (1074) война (1380) расстрел (503) Донецкая область (9734) военные преступления (1437) Офис Генпрокурора (2476) Волновахский район (225) Времьевка (31) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+15
В нас стільки зайвих россійських полонених, плюс віськовослужбовці РПЦ плюс агенти впливу. Пора на террор відповідати.
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06.01.2025 17:58
+10
Кажу ще раз поки не буде розстрілів кацапів на камеру одного нашого розстріляти одного підара і ***** на тирнешинал і хрести червоні.
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06.01.2025 18:12
+8
Лубінець вже поскаржився в ООН? Треба визнати очевидне. Ніякої протидії цьому немає окрім розстрілів кацапського біосміття у відповідь. Знову середньовічна дикість і варварство перемагає цивілізацію здоровий глузд. 21 століття крокує по планеті.
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06.01.2025 18:12
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В нас стільки зайвих россійських полонених, плюс віськовослужбовці РПЦ плюс агенти впливу. Пора на террор відповідати.
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06.01.2025 17:58 Ответить
Ми б з вами,так би і відповіли. Але,ви так нічого й не зрозуміли,для Зюзі,прокурорів-інвалідів,чекістів на мерсах тощо.....своїми є росполонені,а наші полонені і просто воїни,вороги!
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06.01.2025 18:17 Ответить
Ви тут один одному повідповідайте 🤣🤣🤣🤣🤣
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06.01.2025 19:03 Ответить
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06.01.2025 19:53 Ответить
🖕
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06.01.2025 20:11 Ответить
🖕
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06.01.2025 20:57 Ответить
Кажу ще раз поки не буде розстрілів кацапів на камеру одного нашого розстріляти одного підара і ***** на тирнешинал і хрести червоні.
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06.01.2025 18:12 Ответить
Лубінець вже поскаржився в ООН? Треба визнати очевидне. Ніякої протидії цьому немає окрім розстрілів кацапського біосміття у відповідь. Знову середньовічна дикість і варварство перемагає цивілізацію здоровий глузд. 21 століття крокує по планеті.
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06.01.2025 18:12 Ответить
є , масове знищення родин кацапських катів глибоко в тилу ворога .
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06.01.2025 20:42 Ответить
Translator

нащо їх жаліти там як не полонений то зек
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06.01.2025 18:13 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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06.01.2025 18:14 Ответить
Молодець! Відрапортував по хвормі,тепер з почуттям виконаного обов"язку і далі сиди на тиловому дивані в тиловій норі.
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06.01.2025 18:23 Ответить
Потужно відповів🤣🤣🤣🤣
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06.01.2025 19:04 Ответить
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06.01.2025 19:54 Ответить
👉🖕
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06.01.2025 20:12 Ответить
👉🖕
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06.01.2025 21:06 Ответить
Думаю,"достойною" і оперативною відповіддю Зюзі на таке....стане оперативне покращення меню для росполонених,підвищення калорійності,асортименту тощо,а також запровадження спа-процедур,режиму відпочинку тощо....
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06.01.2025 18:20 Ответить
е
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06.01.2025 18:40 Ответить
меня ЦЕНЗОР все время блокирует за то что я радикально выступаю против руских фашистов !!! Пора прекращать гуманитарное обращение к ним !!! война по любому перейдет в стадию НЕНАВИСТИ к врагу на генном уровне !!!(((
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06.01.2025 18:44 Ответить
Так все в твоїх руках -не бери кацапа в полон а знищуй його на місті
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06.01.2025 19:08 Ответить
повністю згоден,друже! ти де живеш? у вас там,мабуть,попи,дяки,прихожани УПЦ МП ходять табунами? не хочеш помститися русні?
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06.01.2025 20:14 Ответить
Може вже досить полонених кацапів салатом Олів'є годувати? Розжиріють вони тут на наших харчах. Що скаже товариш Єрмак?
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06.01.2025 18:49 Ответить
Может пора перестать про Женевскую конвенцию, сколько можно? И на эту конвенцию и на все международные договора орки ложили прибор, которым *идор играл на рояле и до сих играет на нервах украинцев и западных партнёров......За дело взялись знатоки? Извиняюсь если дело ведут инвалиды ( здоровых силовиков не только среди прокуроров уже не осталось...) значит какие будут результаты очевидно...Я не согласен что надо орков в ответ отстреливать на камеру...не надо, украинцы люди а не звери...А что делать? Делать надо то что уже в прошлом году уже було зроблено...В прошлом году на каком то участке фронтa, не помятаю на каком, это не так важно...А важно то что на камеру стратили несколько военных ЗСУ..... очень скоро оказалось что это були орки с 155 бригады так называемой морской пехоты....И что потрапилось? А ровно ничего...война продолжалась, боестолкновения в различных участках фронта происходили, и даже пленных орков брали, но как то так получалось что пленных с 810 бригады морской пехоты брали и с других соединений брали, а с 155-ки ну никак неполучалось......совпадение? Не думаю.... скорей всего було как в том анекдоте про гонки...ну не шмогла я шмогла...И коню понятно, что самое качественное расследование со справедливым исходом могут провести лишь ЗСУ...
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06.01.2025 19:11 Ответить
полонені це ті кому не вдалося тебе вбити. обміни це показуха поки наших страчюють сотнями і тисячами
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06.01.2025 20:16 Ответить
Кацапи завжди так робили. Що в 1708 що в 1918 і сьогодні
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07.01.2025 22:58 Ответить
 
 