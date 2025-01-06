Рашисты расстреляли в упор в голову двух пленных украинских воинов возле Времевки, - Офис Генпрокурора

Российские захватчики вблизи села Времевка Волновахского района Донецкой области расстреляли двух украинских военнопленных. Прокуратура начала расследование по факту военного преступления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"По оперативным данным, 3 января 2024 года во время штурма позиций украинских войск возле села Времевка Волновахского района оккупанты захватили двух военнослужащих ВСУ. Пленных вывели из блиндажа под прицелом автоматов и расстреляли в упор в голову. Для уверенности в их смерти враг сделал еще несколько выстрелов", - говорится в сообщении.

Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевских конвенций и классифицируется как тяжкое международное преступление, отметили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

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Напомним, по данным DeepState, рашисты расстреляли трех пленных украинских воинов возле Нескучного.

По информации Лубинца, только за 2024 год рашисты расстреляли по меньшей мере 109 украинских военнопленных.