Лубинец призвал Красный Крест и ООН отреагировать на казнь оккупантами трех пленных украинских воинов возле Нескучного
Войска РФ совершили очередное военное преступление - вероятный расстрел трех украинских военнопленных.
Об этом информирует в телеграмм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы в очередной раз становимся свидетелями зверств, демонстрирующих истинное лицо государства-агрессора. 3 января недалеко от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области, российские оккупанты совершили ужасное преступление - вероятно расстреляли трех украинских военнопленных. По информации DeepState, россияне связали им руки и расстреляли в затылок", - отметил он.
Лубинец напоминает, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные находятся под особой защитой, и ни одна страна не имеет права их пытать, издеваться или лишать жизни. Но Россия демонстрирует пренебрежение международными нормами.
"Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, в очередной раз немедленно обращаюсь к Международному комитету Красного Креста (МККК) и Организации Объединенных Наций. Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов.
Украина сохраняет обязательства соблюдать гуманитарное право даже во времена войны, но мы не позволим России превратить мир в территорию беззакония. Виновные должны быть наказаны!", - призывает омбудсмен.
Напомним, по данным DeepState, рашисты расстреляли трех пленных украинских воинов возле Нескучного. По информации Лубинца, только за 2024 год рашисты расстреляли по меньшей мере 109 украинских военнопленных.
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Израильтяне давно ничего ни у кого не просят
Они тихо или громко мочат каждого ,кто совершил преступление
Против израильского народа
И это правильно
Неправильно - когда в международных организациях
Сидят продажные суки
Пистати в червний хрест і ООН - зря втрачати час. Краще виявити злочинців і ліквідувати їх разом з їхніми родичами.
Лубінець - ще той клоун
одних звернень - недостатньо, невже не зрозуміло?
імпотенцієюнеспроможністью вплинути на оон, ч. Хрест, та інш. ******* структури!( гроші від лубінця і Ко., спрямувати на виплати сім'ям постраждалих...)