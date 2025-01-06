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Новости
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Лубинец призвал Красный Крест и ООН отреагировать на казнь оккупантами трех пленных украинских воинов возле Нескучного

Рашисти розстріляли 3 військовополонених біля Нескучного

Войска РФ совершили очередное военное преступление - вероятный расстрел трех украинских военнопленных.

Об этом информирует в телеграмм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в очередной раз становимся свидетелями зверств, демонстрирующих истинное лицо государства-агрессора. 3 января недалеко от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области, российские оккупанты совершили ужасное преступление - вероятно расстреляли трех украинских военнопленных. По информации DeepState, россияне связали им руки и расстреляли в затылок", - отметил он.

Лубинец напоминает, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные находятся под особой защитой, и ни одна страна не имеет права их пытать, издеваться или лишать жизни. Но Россия демонстрирует пренебрежение международными нормами.

"Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, в очередной раз немедленно обращаюсь к Международному комитету Красного Креста (МККК) и Организации Объединенных Наций. Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов.

Читайте также: Лубинец обратится к ООН и Красному Кресту из-за расстрела оккупантами пяти украинских военнопленных

Украина сохраняет обязательства соблюдать гуманитарное право даже во времена войны, но мы не позволим России превратить мир в территорию беззакония. Виновные должны быть наказаны!", - призывает омбудсмен.

Напомним, по данным DeepState, рашисты расстреляли трех пленных украинских воинов возле Нескучного. По информации Лубинца, только за 2024 год рашисты расстреляли по меньшей мере 109 украинских военнопленных.

Автор: 

военнопленные (1074) расстрел (503) Донецкая область (9734) Лубинец Дмитрий (466) военные преступления (1437) Волновахский район (225) Нескучное (8)


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Топ комментарии
+7
Просить у агентов путина - тупо
Израильтяне давно ничего ни у кого не просят
Они тихо или громко мочат каждого ,кто совершил преступление
Против израильского народа
И это правильно
Неправильно - когда в международных организациях
Сидят продажные суки
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06.01.2025 14:56
+6
Подібне жахіття здійснили німці з американськими полоненими у битві при Арденах. Як відповіли американці ? Всіх німців з цього підрозділу надалі не брали у полон. Всупереч Міжнародній конвенції.
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06.01.2025 14:57
+6
Так званий "червоний хрест" безпосередньо приймає участь в катуванні наших військовоплонених на нацистській россії. А нам тут ці виродки мізки пудрять, що борщ для полонениї не достатньо калорійний.
Пистати в червний хрест і ООН - зря втрачати час. Краще виявити злочинців і ліквідувати їх разом з їхніми родичами.
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06.01.2025 15:02
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Правила форума Совет форумчан
Просить у агентов путина - тупо
Израильтяне давно ничего ни у кого не просят
Они тихо или громко мочат каждого ,кто совершил преступление
Против израильского народа
И это правильно
Неправильно - когда в международных организациях
Сидят продажные суки
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06.01.2025 14:56 Ответить
Подібне жахіття здійснили німці з американськими полоненими у битві при Арденах. Як відповіли американці ? Всіх німців з цього підрозділу надалі не брали у полон. Всупереч Міжнародній конвенції.
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06.01.2025 14:57 Ответить
У нас теж мамою клялися не брати в полон з 155 та 810, але минає місяць, і що ми бачимо? Чергове - на браток закури.
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06.01.2025 15:46 Ответить
Наші бояться ! Хтось застукає. Потім не поясниш черговому зєлєнскому.
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07.01.2025 14:50 Ответить
Так званий "червоний хрест" безпосередньо приймає участь в катуванні наших військовоплонених на нацистській россії. А нам тут ці виродки мізки пудрять, що борщ для полонениї не достатньо калорійний.
Пистати в червний хрест і ООН - зря втрачати час. Краще виявити злочинців і ліквідувати їх разом з їхніми родичами.
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06.01.2025 15:02 Ответить
Розмова сліпого з глухим...
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07.01.2025 11:24 Ответить
Вони виразять глубоку стурбованність та занепокохння! Кацапські гроші, для них, рашистським лайном, та кров'ю українці не пахнуть! 🤬
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06.01.2025 15:11 Ответить
До кого він звертається? Це ж порожні місця. Глухі, незрячі, німі.
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06.01.2025 15:19 Ответить
І одна і друга ''кантора'' міжнародні іпотенти. З таким успіхом можна і ''лгбт'' закликати..
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06.01.2025 15:20 Ответить
Ці скоріш будуть захищати "народ палестини" від "ізраїльського геноциду", аніж скажуть слово в підтримку українців.
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06.01.2025 15:22 Ответить
і як вони відреагували на попередні звернення?

Лубінець - ще той клоун

одних звернень - недостатньо, невже не зрозуміло?
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06.01.2025 15:33 Ответить
Червоний хрест на зарплаті у х*йла. Як він може відреагувати нам відомо.
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06.01.2025 15:35 Ответить
Я б, закликав лубінця у відставку!, у зв'язку з імпотенцією неспроможністью вплинути на оон, ч. Хрест, та інш. ******* структури!( гроші від лубінця і Ко., спрямувати на виплати сім'ям постраждалих...)
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06.01.2025 15:40 Ответить
Ні про що. Треба просто поступати дзеркально
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06.01.2025 16:19 Ответить
Мабуть в ООН та "Червоному хресті" бланки "занепокоєнь" та "стурбованостей" скінчилися...
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06.01.2025 17:10 Ответить
А в ООН йде дискусія про "ростріл" українцями роійських полоненних.
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06.01.2025 17:12 Ответить
Лубінець, трясця - покарання для окупантів буде не від МЧХ і не від ООН. Рятуй цивільних - під носом у тебе, в ТЦК вбивають людей
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06.01.2025 17:19 Ответить
Абсолютно не дієва і марна трата часу.Ні ООН ні ЧХ не має ніякого механізму впливу на порушників так званих женевських конвенцій.
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06.01.2025 18:31 Ответить
 
 