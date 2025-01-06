Лубинец призвал Красный Крест и ООН отреагировать на казнь оккупантами трех пленных украинских воинов возле Нескучного

Войска РФ совершили очередное военное преступление - вероятный расстрел трех украинских военнопленных.

Об этом информирует в телеграмм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в очередной раз становимся свидетелями зверств, демонстрирующих истинное лицо государства-агрессора. 3 января недалеко от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области, российские оккупанты совершили ужасное преступление - вероятно расстреляли трех украинских военнопленных. По информации DeepState, россияне связали им руки и расстреляли в затылок", - отметил он.

Лубинец напоминает, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные находятся под особой защитой, и ни одна страна не имеет права их пытать, издеваться или лишать жизни. Но Россия демонстрирует пренебрежение международными нормами.

"Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, в очередной раз немедленно обращаюсь к Международному комитету Красного Креста (МККК) и Организации Объединенных Наций. Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов.

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Украина сохраняет обязательства соблюдать гуманитарное право даже во времена войны, но мы не позволим России превратить мир в территорию беззакония. Виновные должны быть наказаны!", - призывает омбудсмен.

Напомним, по данным DeepState, рашисты расстреляли трех пленных украинских воинов возле Нескучного. По информации Лубинца, только за 2024 год рашисты расстреляли по меньшей мере 109 украинских военнопленных.