Катер ВМС ВСУ уничтожил российскую ракету, которой враг хотел ударить по порту "Южный". ВИДЕО
Украинские военные моряки уничтожили вражескую авиационную ракету Х-59.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.
Как отмечается, экипаж одного из катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожил вражескую ракету Х-59, которая была выпущена с самолета Су-57 и направлена на гражданскую инфраструктуру морского торгового порта "Южный".
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Amber
показать весь комментарий25.01.2025 07:36 Ответить Мне нравится 19 Ссылка
Yurii #596422
показать весь комментарий25.01.2025 08:10 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Trevo Trow
показать весь комментарий25.01.2025 08:25 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
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