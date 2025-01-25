Катер ВМС ВСУ уничтожил российскую ракету, которой враг хотел ударить по порту "Южный". ВИДЕО

Украинские военные моряки уничтожили вражескую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

Как отмечается, экипаж одного из катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожил вражескую ракету Х-59, которая была выпущена с самолета Су-57 и направлена на гражданскую инфраструктуру морского торгового порта "Южный".

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