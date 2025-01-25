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Катер ВМС ВСУ уничтожил российскую ракету, которой враг хотел ударить по порту "Южный". ВИДЕО

Украинские военные моряки уничтожили вражескую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

Как отмечается, экипаж одного из катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожил вражескую ракету Х-59, которая была выпущена с самолета Су-57 и направлена на гражданскую инфраструктуру морского торгового порта "Южный".

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Больше информации не указывается.

Автор: 

ВМС (1478) Порт Пивденный (14) порт (739) ракеты (3592) война в Украине (4489)


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Честь і хвала нашим бійцям 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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25.01.2025 07:36 Ответить
і сусу треба було знищити за разом
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25.01.2025 08:10 Ответить
Щоб в мене такий зір був, як в нашіх невтомних хлопців. Слава ЗСУ! Пора вже нищити бункерну валізку разом з екіпажем.
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25.01.2025 08:25 Ответить
 
 