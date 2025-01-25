Бойцы 5 ОШБр уничтожили "Орлан", Zala, Supercam оккупантов, в небе, на Краматорском направлении. ВИДЕО

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, в небе, на Краматорском направлении сбили вражеские беспилотники, в частности - "Орлан", Zala, Supercam.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки наших бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

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