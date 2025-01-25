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Бойцы 5 ОШБр уничтожили "Орлан", Zala, Supercam оккупантов, в небе, на Краматорском направлении. ВИДЕО

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, в небе, на Краматорском направлении сбили вражеские беспилотники, в частности - "Орлан", Zala, Supercam.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки наших бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

Также смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 828 470 человек (+1650 за сутки), 9859 танков, 22 309 артсистем, 20 545 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3723) война (1400) уничтожение (7156) 5 ОШБр (109)


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молодці.. слава ЗСУ!
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25.01.2025 09:08 Ответить
Це вам не КМДА - це 5-та Київська!!!!
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25.01.2025 12:28 Ответить
Всі ми українці і як казав наш НШ других не маємо
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25.01.2025 16:58 Ответить
 
 