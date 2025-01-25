Оккупант исчез после прямого попадания боеприпаса с дрона "Баба Яга" на Донетчине. ВИДЕО

Украинские пограничники с помощью дронов "Баба Яга" продолжают охотиться на российских захватчиков. На Курдюмовском направлении, в Донецкой области, воины комендатуры быстрого реагирования РУБпАК "Феникс" Гвардии наступления "Помста" с помощью БпЛА ликвидировали оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной записи можно увидеть, что после точного сброса боеприпаса тело российского солдата исчезло.

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