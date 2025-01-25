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Новости Видео Война
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Оккупант исчез после прямого попадания боеприпаса с дрона "Баба Яга" на Донетчине. ВИДЕО

Украинские пограничники с помощью дронов "Баба Яга" продолжают охотиться на российских захватчиков. На Курдюмовском направлении, в Донецкой области, воины комендатуры быстрого реагирования РУБпАК "Феникс" Гвардии наступления "Помста" с помощью БпЛА ликвидировали оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной записи можно увидеть, что после точного сброса боеприпаса тело российского солдата исчезло.

Смотрите также: Бойцы 5 ОШБр уничтожили "Орлан", Zala, Supercam оккупантов, в небе, на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) Госпогранслужба (6546) ликвидация (3657) Донецкая область (9910) Бахмутский район (462) Курдюмовка (2)


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Топ комментарии
+11
Телепортація на концерт кобзона
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25.01.2025 09:34
+7
Був москаль/ нема москаль.
Дяка та повага!
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25.01.2025 09:26
+5
Коперфільд віддихає.
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25.01.2025 09:41
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Був москаль/ нема москаль.
Дяка та повага!
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25.01.2025 09:26 Ответить
Чарівник країни моксель
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25.01.2025 09:31 Ответить
Телепортація на концерт кобзона
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25.01.2025 09:34 Ответить
Коперфільд віддихає.
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25.01.2025 09:41 Ответить
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25.01.2025 16:30 Ответить
Ахалай-махалай москаль щезай
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25.01.2025 09:42 Ответить
Ну тільки що був.
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25.01.2025 09:50 Ответить
пойдут клочки по закоулочкам
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25.01.2025 09:50 Ответить
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25.01.2025 12:07 Ответить
Зникло, ну та і добре
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25.01.2025 12:52 Ответить
Анігіляція.
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25.01.2025 12:52 Ответить
Дерашизация.
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25.01.2025 14:21 Ответить
Мабуть вже акумулятор розрядився, якщо таку бомбу на одного мудака витратили
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25.01.2025 13:06 Ответить
Та нехай би вони усі так зникли!
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25.01.2025 14:07 Ответить
Це називається магія по-українськи)
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25.01.2025 14:28 Ответить
Москаля бачиш?
Ні.
А він є.
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25.01.2025 14:30 Ответить
Як на мене то нашим не потрібно добивати поранених, маю на увазі тяжких. Потрібно плодити їм, як побільше інвалідів, щоб вони заполонили вулиці Московії.
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25.01.2025 14:35 Ответить
мільйонер
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25.01.2025 14:51 Ответить
Містика..
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25.01.2025 16:36 Ответить
Випарувався!
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25.01.2025 20:00 Ответить
Бачу цей зелений приціл і вже, наперед, знаю, що будуть сер'йозні бімби, а не якісь хлопалки.
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25.01.2025 21:52 Ответить
 
 