Зеленский встретился с Санду: Отсутствие кризисов в Молдове – это и наша безопасность. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Маей Санду, которая сегодня, 25 января, прибыла с визитом в Киев.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Рад приветствовать сегодня в Киеве Маю Санду - настоящего друга Украины. Был предметный разговор о ситуации в нашем регионе", - отметил он.
Зеленский отметил необходимость объединения усилий для безопасности в регионе.
"Серьезная ситуация у наших соседей, нестабильная, и только вместе мы можем эту ситуацию исправить. В частности, в энергетике и во многих социальных вопросах, которые используются нашим общим врагом против интересов не только Молдовы, но и всего нашего региона. Отсутствие кризисов в Молдове - это, в том числе, и наша безопасность.
Должны работать вместе, поддерживать друг друга и находить общие решения, которые могут помочь людям", - добавил президент.
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