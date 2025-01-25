Зеленский встретился с Санду: Отсутствие кризисов в Молдове – это и наша безопасность. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Маей Санду, которая сегодня, 25 января, прибыла с визитом в Киев.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве Маю Санду - настоящего друга Украины. Был предметный разговор о ситуации в нашем регионе", - отметил он.

Зеленский отметил необходимость объединения усилий для безопасности в регионе.

Смотрите: Президент Молдовы Санду прибыла в Киев. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

"Серьезная ситуация у наших соседей, нестабильная, и только вместе мы можем эту ситуацию исправить. В частности, в энергетике и во многих социальных вопросах, которые используются нашим общим врагом против интересов не только Молдовы, но и всего нашего региона. Отсутствие кризисов в Молдове - это, в том числе, и наша безопасность.

Должны работать вместе, поддерживать друг друга и находить общие решения, которые могут помочь людям", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду подтвердила, что российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы