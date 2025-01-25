РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8242 посетителя онлайн
Новости Видео
2 268 11

Зеленский встретился с Санду: Отсутствие кризисов в Молдове – это и наша безопасность. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Маей Санду, которая сегодня, 25 января, прибыла с визитом в Киев.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве Маю Санду - настоящего друга Украины. Был предметный разговор о ситуации в нашем регионе", - отметил он.

Зеленский отметил необходимость объединения усилий для безопасности в регионе.

Смотрите: Президент Молдовы Санду прибыла в Киев. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

"Серьезная ситуация у наших соседей, нестабильная, и только вместе мы можем эту ситуацию исправить. В частности, в энергетике и во многих социальных вопросах, которые используются нашим общим врагом против интересов не только Молдовы, но и всего нашего региона. Отсутствие кризисов в Молдове - это, в том числе, и наша безопасность.

Должны работать вместе, поддерживать друг друга и находить общие решения, которые могут помочь людям", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду подтвердила, что российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Молдова (1883) Мая Санду (217)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
після цього наш потужний Лідор врятує так зване " придністровя" від холоду і голоду. Нібито на прохання Санду, насправді по наказу путіна
показать весь комментарий
25.01.2025 14:48
+2
Президент Молдови Майя Санду зустрілась з потужним ... "мєнєджером" зєлєнським в українському президентському кабінеті.
показать весь комментарий
25.01.2025 14:32
+2
В январе, на радость Раше,

Сорок с **** лет назад,

Родила тебя мамаша...

Лучше-б, папа был кастрат...

Родила тебя, не зная,

То, что станет сын родной

Величайшим "********"

Управляющим страной...

В сериале отработав,

Стал Вован, дуря "лохов",

Президентом идиотов

И кумиром дураков!

В этот день мы отмечаем
Твою «днюху», наш «НЕ ЛОХ»

Поздравляем! Поздравляем!

С днём рожденья!

Чтоб ты ЗДОХ!!!»
показать весь комментарий
25.01.2025 15:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Президент Молдови Майя Санду зустрілась з потужним ... "мєнєджером" зєлєнським в українському президентському кабінеті.
показать весь комментарий
25.01.2025 14:32 Ответить
Попри днюху - може, домовляться спільно ліквідувати молдовський апендицит?
показать весь комментарий
25.01.2025 14:38 Ответить
В январе, на радость Раше,

Сорок с **** лет назад,

Родила тебя мамаша...

Лучше-б, папа был кастрат...

Родила тебя, не зная,

То, что станет сын родной

Величайшим "********"

Управляющим страной...

В сериале отработав,

Стал Вован, дуря "лохов",

Президентом идиотов

И кумиром дураков!

В этот день мы отмечаем
Твою «днюху», наш «НЕ ЛОХ»

Поздравляем! Поздравляем!

С днём рожденья!

Чтоб ты ЗДОХ!!!»
показать весь комментарий
25.01.2025 15:13 Ответить
Давайте поздоровимо нашого президента з 47-річчям!!! Побажаємо йому здоров*я ...сил... наснаги та всього найкращого! І щоб всі наступні дні народження він святкував виключно за гратами своєї камери!!!
показать весь комментарий
25.01.2025 15:21 Ответить
навколо цієї фігури в 19 році об,єдналося 3/4 виборців...ще жодна постать до цього не викликала подібної одностайності...дійсно схід та зід об,єднались в своєму пориві...всі регіони, включно зі столицею були на піднесення...лише львів вибивався з цієї когорти і тому його не згадували, щоби не псувати картину...
показать весь комментарий
25.01.2025 15:30 Ответить
схід та захід
показать весь комментарий
25.01.2025 15:31 Ответить
А зараз рідко знайдеш того, хто чесно признається, що голосував за "Блазня"... Саме те, про що я писав ще в 2019-му...
показать весь комментарий
25.01.2025 16:42 Ответить
після цього наш потужний Лідор врятує так зване " придністровя" від холоду і голоду. Нібито на прохання Санду, насправді по наказу путіна
показать весь комментарий
25.01.2025 14:48 Ответить
 
 