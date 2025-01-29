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Ликвидированные оккупанты валяются вокруг своей уничтоженной БМП. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята уничтоженная вражеская БМП и ликвидированные российские штурмовики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вражеская бронемашина еще дымит. Камера беспилотника фиксирует около десятка оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант улетает на несколько метров после прилета украинского FPV-дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) война (1401) уничтожение (7183) БМП (404)


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Топ комментарии
+11
Ш@к@ли, земельки українськрї захотілося, тьху п@д@ль
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29.01.2025 10:05
+8
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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29.01.2025 09:58
+8
Гарно, коли компактно...
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29.01.2025 09:58
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Яблуко від яблуньки далеко не падає
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29.01.2025 09:53 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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29.01.2025 09:58 Ответить
Гарно, коли компактно...
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29.01.2025 09:58 Ответить
Йойой! А шо сі стало? Не сезон засмагати.... Чи то бархатний сезон?
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29.01.2025 10:00 Ответить
Ш@к@ли, земельки українськрї захотілося, тьху п@д@ль
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29.01.2025 10:05 Ответить
ЇхАв москаль на танчіку
Шукав собі пригоду...
Аж раптом їбонуло
І здригнулася земля (с)
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29.01.2025 10:22 Ответить
самона**бнулися..
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29.01.2025 13:11 Ответить
Не дотянули до Берлина малехо..
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29.01.2025 10:39 Ответить
Розляглися, як у себе дома
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29.01.2025 10:48 Ответить
"Неуловимые мстители" :
- А вокруг БМП дохлые кацапы валяются! И тишина....
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29.01.2025 10:57 Ответить
Дякую ЗСУ!
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29.01.2025 11:59 Ответить
Вот это я понимаю -ТикТок ....
Я надеюсь аХматовцЫ перехватят челендж
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29.01.2025 12:44 Ответить
Картина Репина "На привале".
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29.01.2025 15:10 Ответить
Душевно, по-домашньому..
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29.01.2025 15:37 Ответить
 
 