Ликвидированные оккупанты валяются вокруг своей уничтоженной БМП. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята уничтоженная вражеская БМП и ликвидированные российские штурмовики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вражеская бронемашина еще дымит. Камера беспилотника фиксирует около десятка оккупантов.

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