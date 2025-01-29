Ликвидированные оккупанты валяются вокруг своей уничтоженной БМП. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята уничтоженная вражеская БМП и ликвидированные российские штурмовики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вражеская бронемашина еще дымит. Камера беспилотника фиксирует около десятка оккупантов.
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+11 Наталия Савицкая #582979
показать весь комментарий29.01.2025 10:05 Ссылка
+8 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий29.01.2025 09:58 Ссылка
+8 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий29.01.2025 09:58 Ссылка
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Шукав собі пригоду...
Аж раптом їбонуло
І здригнулася земля (с)
- А вокруг БМП дохлые кацапы валяются! И тишина....
Я надеюсь аХматовцЫ перехватят челендж