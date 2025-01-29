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Бойцы 47-й ОМБр "Магура" уничтожили российскую бронегруппу на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 47-й ОМБр "Магура" уничтожили вражескую бронеколонну, которая пыталась развернуться в боевой строй и атаковать украинские позиции на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи с фрагментами боевых действий, видно, что россияне пытались атаковать при поддержке не менее четырех бронемашин.

"От первого мехбата не скроется ни одна мразь путинского войска. Наши пилоты БпАК "Божье дело" провели аэроразведку и обнаружили колонну вражеской техники. А дальше специалисты 1 МБ отработали по вражеским БМП, грузовикам и пехоте FPV-дронами и сбросами", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

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Курск (1140) бой (180) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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И всьо патаму шта - глаз уззкий !
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29.01.2025 10:39 Ответить
глаз узкій
нос плускій
шибка рускій
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29.01.2025 10:55 Ответить
Честь і повага хлопцям та дівчатам із 47 ОМБР "Магура"!
Слава пілотам дронів і дяка всій команді дроноводів за службу
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29.01.2025 10:46 Ответить
Блищик знімала?!
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29.01.2025 13:08 Ответить
ой ребятки бог в помощь
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29.01.2025 14:29 Ответить
То пишут дронов не хватает, то показывают, как разбитую вщент автивку еще три раза бьют, или тратят еще две бомбы на явно уже подыхающего кацапа…
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29.01.2025 17:23 Ответить
Дуже просто, у медійних підрозділів багато дронів, а в інших недостатньо. Чи у твоїй фірмі всі однакову зарплату отримують? Про бідних і багатих не чув, всі однакові?
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29.01.2025 22:44 Ответить
 
 