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Уничтожение российского оптоволоконного FPV-дрона с применением беспилотника-истребителя и мобильной РЛС. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра" перехватили и уничтожили российский БПЛА-камикадзе, управление которым осуществлялось через оптоволоконный кабель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Перехват хромого оптоволоконного fpv-дрона. Мобильная РЛС и истребитель птиц Мадяра. Беда с теми оптоволоконными червивыми дронами. Но первые варианты их детекции и уничтожения есть и уже применяются в 414 ОБрУБАС", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Бойцы бригады "Черный лес" уничтожили вражескую радиолокационную станцию 96Л6Е. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) беспилотник (3736) оружие (10257) РЛС (80) уничтожение (7183)


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Топ комментарии
+33
Птахам Мадяра-черговий респект...
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29.01.2025 11:30
+13
"Птахи Мадяра" і в цій ситуації щось придумали, що вартує уваги ....
Завжди в пошуку і на крок попереду ворога в антидроновій війні!
Респект і повага !!!
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29.01.2025 11:46
+11
круто було б не писати дурні, якщо в тому не розумієте. Оптоволокно не висить за дроном, я стелиться вниз під мінімальним кутом відразу на землю під силою земного тяжіння. І ще спробуй так ювелірно в камеру побачити ту леску, щоб її перерубати. І більше всього, що вже китайці внесли поправки в склад, щоб оптоволокно було міцніше. Зберіть дрон і спробуйте перерізати просто леску і все стане зрозуміло, гвинти не ножі і передня кромка гвита не є гострою, навіть при швидкому обертанні.

Наприклад кевларова нитка перерізає пропеллери, точніше пластикові пропеллери розрізаються от кевларову нитку чи міцну леску.
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29.01.2025 12:40
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Птахам Мадяра-черговий респект...
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29.01.2025 11:30 Ответить
"Птахи Мадяра" і в цій ситуації щось придумали, що вартує уваги ....
Завжди в пошуку і на крок попереду ворога в антидроновій війні!
Респект і повага !!!
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29.01.2025 11:46 Ответить
Это не они придумали. Это все обсуждалось еще пару недель назад у Флеша. У Мадяра просто наглядно показали как эта модель работает. Там вопрос в количестве детекторов, чтобы перекрыть участок на все 360 градусов.
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29.01.2025 12:02 Ответить
Ще зовсім круто було б підлітати ззаду і рубати те оптоволокно гвинтами.
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29.01.2025 12:04 Ответить
круто було б не писати дурні, якщо в тому не розумієте. Оптоволокно не висить за дроном, я стелиться вниз під мінімальним кутом відразу на землю під силою земного тяжіння. І ще спробуй так ювелірно в камеру побачити ту леску, щоб її перерубати. І більше всього, що вже китайці внесли поправки в склад, щоб оптоволокно було міцніше. Зберіть дрон і спробуйте перерізати просто леску і все стане зрозуміло, гвинти не ножі і передня кромка гвита не є гострою, навіть при швидкому обертанні.

Наприклад кевларова нитка перерізає пропеллери, точніше пластикові пропеллери розрізаються от кевларову нитку чи міцну леску.
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29.01.2025 12:40 Ответить
У Флеша и не такой бред обсуждали. Там и нагретый нихром был, и кислота, и еще куча ереси.
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29.01.2025 12:43 Ответить
Колись сміялись і над оптикою, і над ФАБ з УМПК.
От зробить русня щось типу Ка-52 з двома соосними гвинтами, що будуть обертатись у протилежних напрямках, і вийдуть такі собі летючі ножиці, з якими достатньо під дроном пролетіти - і все.
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29.01.2025 13:10 Ответить
Когда-то в будущем может и мужики будут рожать. Проблема острая есть сейчас и есть реальный способ ее решения. А вообще все решения и все ноу-хау сейчас живут очень недолго. Помните "Байрактары" еще пару лет назад? Про них уже и забыли. А соревнование частот и РЭБа сейчас - это сплошная гонка со временем.
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29.01.2025 13:33 Ответить
Ось це і є реальний спосіб вирішення проблеми - РЛС + дрон-перехоплювач.
Поки інших способів виявити і знищити, які можуть бути масовими та відносно недорогими, немає.
В майбутньому ще щось вигадають.
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29.01.2025 13:36 Ответить
Я же об этом и говорю. Тоже со своими нюансами, но реально работающий уже сейчас способ.
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29.01.2025 14:11 Ответить
Щоб дрон перехоплювач міг працювати, то треба моніторити територію буквально 24/7 яка ще і під обстрілом і банально встигнути перехопити. Переважна більшість відео не вдалі, а показують тільки вдалі. Самі військові казали, що іноді щоб зловити залу, треба навіть 10 перехоплювачів витратити.

По факту як кажуть самі війскові: ніякий дрон не замінить міни, арту чи крилаті ракети, тяжке короче. Тобто треба тяжка зброя. А дрони - це круто, але просто що потужніше обмежено і люди викручуються хоч так. Нажаль.
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29.01.2025 14:11 Ответить
Прикол розповісти, сміялися тільки дурні в інтернеті, а оптика давно використовується наприклад у підводних дронах чи підземних, бо радіосигнал моментально затухає у воді чи землі. Ну і оптика досить дорого, наразі китайці продають один набір (катуха + електроніка) приблизно за 40 000 грн (підняли ціну). А це ціна 4 готовий дронів на радіо.

Сміялися дурні, що раша не нападе і за 8 років не накопали ровів по периметру країни, а тільки ділили бабло дорвавшись до влади, але це не новина.

Скільки кричали про донаведення на ціль, і що? А нема, бо виявилося, що це не просто і на це треба роки.

Реальний спосіб боротьби з дронами - це ЕМІ, але ця технологія настільки не розвинута, що просто також на її розробку треба роки. Бо наразі реально діючий ЕМІ, який палить усе тільки після ядерки.

Ну і не забувайте, що на розробки треба БАБЛО і багато + інженери, але багато чиновників зацікавлені більше в новому РолсРойс, ніж в системі захисту. Але вже ж тікати вони на тих ролсах один за одним з Києва наприклад аж гай шумів, але мозок равлика не вчиться.
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29.01.2025 14:06 Ответить
Теж спочатку так подумав, але зрозумів, що коли він впаде - вибухне.
Крім того - можно загубити свій дрон через поламані гвинти.
Тож нема сенсу - краще вже надійно!
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29.01.2025 14:47 Ответить
Схоже, єдиний реалістичний спосіб боротьби.
Усі ЕМІ та лазери - дорого, складно, немає масовості.
Дрон проти дрона. Тепер не тільки у розвідці.
Дронів знадобиться втричі більше. Донатьте на дрони.
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29.01.2025 11:58 Ответить
Мабуть не єдиний. Інші способи ще попереду.
Дрони ЗСУ сьогодні наносять 50-70 (%) задокументованих втрат ворогу. Тому компоненти комплексів БПЛА, як виду систем зброї, гостро потрібні ЗСУ у якомога більшій кількості для ефективного знищення ворога.
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29.01.2025 13:27 Ответить
Єдиний реалістичний. Інші занадто дорогі та складні.
Цей теж непростий: треба РЛС. Бо проблема виявлення не менша за проблему власне знищення.
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29.01.2025 13:30 Ответить
Пофантазуємо трохи?
Уявіть собі аналог УР-83П/УР-77, який вистрілює канат з вибухівкою та детонаційним шнуром під певним кутом до напрямку, в якому ліг на поверхню хвіст дрону, який щойно пролетів. Вочевидь потужність вибухівки та масогабаритні характеристики канату, орієнтованого не на підрив мін, а на пошкодження китайського посиленого оптоволокна в області перетину , можна зробити суттєво меншими, ніж в УР-83П/УР-77. Зрозуміло, що тактика застосування подібних засобів - засади на імовірних напрямках прольотів ворожих дронів на оптоволокні.
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29.01.2025 14:06 Ответить
Коэффициент полезного действия у FPV-дронов составляет около 20-40%.

Об этом заявил командир отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ со https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3938468-madar-efektivnist-vikoristanna-fpvdroniv-u-zsu-i-v-rosian-2040.html ссылкой на Укрінформ. Источник:

https://censor.net/ru/news/3525281/kakova-effektivnost-primeneniya-fpv-otvet-madyara#:~:text=%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20FPV%20%D0%B8%20%D0%B2,(%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%80)%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80.
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29.01.2025 16:21 Ответить
Цей ККД мабуть можна розуміти так, що на кожні 100 спроб нанесення дронами ураження живій силі та військової техніки ворога, у різних підрозділів від 20 до 40 спроб закінчується задокументованими ураженнями. Спробою мабуть можна вважати задокументовану атаку дроном розвіданої цілі.
Але ККД 20-40% точно не означає, що від 20 до 40 (%) від усієї кількості дронів , отриманих ЗСУ (від волонтерів, держави, та ін джерел) наносять ураження ворогу. До фази атаки цілі з різних причин доживає набагато менший відсоток від усіх отриманих ЗСУ дронів. Причини - вплив на шляху до цілі ворожих і дружніх (своїх) засобів РЕБ, вогневе ураження (теж від ворожого та дружнього вогню), помилки пілотів, технічні несправності, відмови через неякісні вузли та деталі, помилки софта, тощо.
Роберт Бровді (Мадяр) без сумніву краще знає всю картину в деталях, але, як діючий військовий, із зрозумілих причин не завжди має право і можливість про неї розповідати.
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29.01.2025 19:33 Ответить
Вочевидь для пошкодження китайського посиленого оптоволокна (хвіст дрона) з дистанції порядку 100м потрібний лазерний промінь значно меншої потужності, ніж для ураження самого дрона на оптоволокні. Та й час експозиції проміня мабуть відносно менший. Американські
Страйкери з 50кВт HEL на борту мабуть здатні ефективно рубати дронам хвости. Правда це трохи інша тактика, і необхідно буде переналаштувати режими HEL.
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29.01.2025 13:45 Ответить
Солонін розібрав в ютюбі міф про лазер "Тризуб" : сам лазер невеличкий, але його джерело живлення це ціла вантажівка, а то й дві

Найважча проблема не в тому щоб знищити дрон - проблема його відпеленгувати, бо він дрібний. РЕБ цю проблему обходить, бо радіосигнал має ширший кут дії і валить сигнал керування, а не сам дрон.

Добре що наші дрони патрулюють ключові шляхи постачання, але патрулювати всі шанці з захисниками важко - не вистачає дронів.
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29.01.2025 15:30 Ответить
У Флеша було відео коли на оптоволокно світили впритул дуже потужним лазером, який легко запалює сірник, лишає опіки у людини на тілі, але самому оптичному волокну плювати через свою будову при цьому під оптикою згорів підкладний папір на столі, енергія лазера в оптоволокні не затримується через його будову і матеріал, а нема затримки енергії - нема нагріву і пошкодження.
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29.01.2025 18:17 Ответить
Потужності цього (близько 100 мВт) лазеру могло не вистачити:
https://www.youtube.com/watch?v=65*********&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Невже і 1,5 кВт лазер не впорався?
Малоімовірно, що китайці створили якесь унікальне захисне покриття та вторинний буфер. Як в глайдері ?
Зазвичай, волокна у кіловатному лазері дуже сильно гріються, тому і волокна, і комбайнер, в якому в одне вихідне волокно зʼєднуються близько 10 волокон від напівпровідникових лазерів вимагають ефективного тепловідведення.
Волокно хвоста дрона без тепловідведення повинно швидко нагріватися та без проблем руйнуватися лазерним променем достатньої потужності.
Тільки дотримуйтесь техніки безпеки. Подивитися на лазерний промінь без спеціальних захисних окулярівможна лише два рази: один раз правим і один раз лівим оком
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29.01.2025 20:53 Ответить
))) Більше фото треш недоблогерів з мозковитікальним контентом. Тобто в групу Флеша ви не ногою? де давно все є і показано військовими. Це перше що було куплено, потужний лазер доступний і тестовано. І тестували на волокні з картинкою, спалили стіл під волокном, а волокну хоч би що, навіть картинка не зіпсувалася і світили більше 10 секунд, взагалі нічого. Волокно має прозорість 99,999999%, тому то сигнал втрачається мінімально і проходить сигнал на кілометри на кілометри. Світили в бочину оптичної лески і їй нічого, взагалі "нуль по фазі". Навіть якби горіло, то спробуй націлитися і тримати промінь, щоб перерепалити. Не джидайський меч жеж.

А ще як ви збираєтесь наводити лазером.

І якщо не знали, то в такому приладі для дронів ОДНЕ волонко, по якому з великою швидкістю в дві сторони передається сигнал, ОДИН, нема там 2-3-5 і т.д. один і все.

В житло до людей інтернет на оптиці і також заходить ОДНЕ оптичне волонко. Декілька волокон в кабелі це вже і кабель більший і там більше магістралі до провайдера від районів густонаселених, щоб всі абоненти не перевантажили одну лінію.

На рахунок подивитися на лазер, то ви в курсах, що сітківка у людини ЧОРНА і вона ловить фотони, ясне діло якщо подивитися на високоенергетичне світло лазера, то сітківка згорить від перевантаження. Також матриця телефона також згорить. Чи новина?

Ви написали багато, а краще подивіться відео у Флеша і все, я його скинути не можу, але знайти його просто.
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29.01.2025 21:11 Ответить
Дякую за пояснення. Я колись зварював для інтернет одномодове оптичне волокно портативним зварювальним апаратом. На одному оптичному волокні (не кабелі) мабуть було близько пʼяти шарів - оптичний сердечник, оптична відбиваюча оболонка, шар захисного лаку, захисне покриття (буфер) та вторинний буфер. Перед зварюванням захисні шари волокна механічно знімалися і сердечник з відбиваючою оболонкою протирався ізопропіловим спиртом від бруду. Потім - сколювання волокна, і т.д. Мабуть те волокно (хвіст дрону) - коаксіальна, багатошарова структура з різних горючих матеріалів з скляним сердечником і відбиваючим шаром (саме в них, дуже тонких і розповсюджується одна чи декілька оптичних мод сигналу). Руйнуватись під впливом енергії лазерного проміня оптичне волокно мабуть буде також пошарово. Так, я трохи знайомий з технологією та обладнанням оптичних мереж передачі даних, з якими працюють інтернет-провайдери, які затягують оптику в будинки. Трохи знаю, як монтуються оптичні муфти, і різні інші лахи оптики у будинок.
Стосовно 10 напівпровідникових лазерів, які світять кожний у своє оптичне волокно, кожне з яких зʼєднуються разом в оптичному комбайнері так, щоб на виході отримати одне оптичне волокно з лазерним променем потужністю близько 1,5 кВт для однієї з моделей лазерних зварювальних апаратів, (не для зварювання оптичного волокна). Це було написано зовсім не про дрони з простим оптоволоконним каналом з двома медіаконвертерами. Частина сітківки ока, на яку хрусталіком ока фокусується промені називається жовтою плямою. Тобто вона трохи жовтувата через характерний колір рецепторів. Їжте курудзу, моркву і дотримуйтесь правил безпеки про роботі з лазерним випромінюванням
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29.01.2025 22:33 Ответить
Ось відео залив і подивіться, якщо вже тяжко шукати і не пишіть казочки і фантазії, все вже відтестовано. Якщо не вивчати технології, то багато що буде здаватися реальним, хоча по факту придумки і не більше https://www.youtube.com/shorts/jbjz9cEwI60.
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29.01.2025 21:18 Ответить
Дякую, ваш дослід доводить, що цей лазер (указка) , потужністю 10 Вт, який працює у видимий області спектру (близько 330 нм) за час порядку 10 сек не здатний пошкодити застосоване у досліді невідоме оптичне волокно каналу передачі даних між дроном та оператором.
Потужність лазеру для швидкого пошкодження оптичного волокна на мій погляд повинна бути на 1-2 порядки більше. Тобто 100-1000 Вт.
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29.01.2025 22:46 Ответить
Мабуть доцільно уточнити, що подібні дослідження інколи мають на меті створення перешкод сигналу в оптичному каналі між дроном та оператором шляхом опромінювання оптичного волокна каналу передачі даних лазерним випромінюванням з певним набором параметрів (певної потужності, довжини хвилі та інших параметрів).
Не так вже й важливо, які саме фізичні пошкодження або зміни фізичних характеристик при такому впливі (опромінюванні) отримає чи не отримає оптичне волокно. Така собі екстраполяція РЕБ на оптичний діапазон довжин хвиль
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30.01.2025 01:23 Ответить
навіть якщо буде лазер 30кВт в теорії, то ви собі представляєте як це відбувається хоч приблизно? цю установку треба доставити (особливо живлення для неї, яке в рази більше), потім нею пробують десь якось палити ті оптокабелі (легше буде спалити траву і дерева і т.д.) і це треба робити трохи з висоти (зрозуміло чому). Але є проблема, що дуже добре видно буде потужну лазерну установку і звідки вона світить і туди 100% летить мінімум іскандер. І ще ви в курсах що на нуль тягнуть в більшості все в руках, або доставляють невеликими пакунками дронами? і як тільки москалі бачать техніку, то в неї летить все.

Дивлячись по тексту, то з військовими ви не спілкуєтесь, які багато чого на позиції тягнуть в руках або невеликими дронами на гусеницях, дивно чому, а може що авто буде преорітетом на ураження, а бронетехніка взагалі 100% приорітет. Не просто так військові у переважній більшості на позиції йдуть пішки.

Таке враження, що ви живете у власному світі і взагалі не розумієте як все відбуваєтся на фронті. Але відео також наче вистачає від військових і як вони заходять на позиції.

Ну придумуйте "сферичного коня у вакуумі", який завідомо мертвий, це ваше право.
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30.01.2025 13:44 Ответить
ну і ще, покладіть леску в траву і подивіться з якої відстані ви її можете побачити, я вже за 10 метрів не бачу (ну або якась дуже контраст поверхня). А з висоти то це треба буквально мікроскоп роздивлятися траву (0,3мм діаметр), навіть круті камери на дронах з висоті 40 метрів не бачать оптокабель на землі в принципі, це ловля бліх. А як визначити чи активний той оптокабель чи ні? Бо дуже багато просто валяється і створюють перешкоди.

Лекску на розтяжках часто не бачать буквально під ногами.

Щоб таким займатися, то в першу чергу треба мати інженерно-технічну профільну освіту і досвід роботи. Вибачте, але по тексту видно, що освіта у вас не інженерна, бо нажаль не розумієте основ оптики, енергетики, електроніки. Вибачте це видно. Я наприклад в медицині нуль чи в автомобілях.
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30.01.2025 13:53 Ответить
ну і на рахунок (близько 330 нм), чому в атмосфері не використовують УФ лазери, а тільки сині і зелені??? (Ізраїль також використовує або зелені, або сині) Просте питання для людини з технічною освітою. Це треба для розуміння вас як спеціаліста з пропонованими ідеями.
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30.01.2025 13:56 Ответить
 
 