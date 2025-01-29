Уничтожение российского оптоволоконного FPV-дрона с применением беспилотника-истребителя и мобильной РЛС. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра" перехватили и уничтожили российский БПЛА-камикадзе, управление которым осуществлялось через оптоволоконный кабель.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Перехват хромого оптоволоконного fpv-дрона. Мобильная РЛС и истребитель птиц Мадяра. Беда с теми оптоволоконными червивыми дронами. Но первые варианты их детекции и уничтожения есть и уже применяются в 414 ОБрУБАС", - говорится в комментарии к видео.
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+33 Александр Чуднивец #474549
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+13 Luk Viktor
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+11 vova den
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Завжди в пошуку і на крок попереду ворога в антидроновій війні!
Респект і повага !!!
Наприклад кевларова нитка перерізає пропеллери, точніше пластикові пропеллери розрізаються от кевларову нитку чи міцну леску.
От зробить русня щось типу Ка-52 з двома соосними гвинтами, що будуть обертатись у протилежних напрямках, і вийдуть такі собі летючі ножиці, з якими достатньо під дроном пролетіти - і все.
Поки інших способів виявити і знищити, які можуть бути масовими та відносно недорогими, немає.
В майбутньому ще щось вигадають.
По факту як кажуть самі війскові: ніякий дрон не замінить міни, арту чи крилаті ракети, тяжке короче. Тобто треба тяжка зброя. А дрони - це круто, але просто що потужніше обмежено і люди викручуються хоч так. Нажаль.
Сміялися дурні, що раша не нападе і за 8 років не накопали ровів по периметру країни, а тільки ділили бабло дорвавшись до влади, але це не новина.
Скільки кричали про донаведення на ціль, і що? А нема, бо виявилося, що це не просто і на це треба роки.
Реальний спосіб боротьби з дронами - це ЕМІ, але ця технологія настільки не розвинута, що просто також на її розробку треба роки. Бо наразі реально діючий ЕМІ, який палить усе тільки після ядерки.
Ну і не забувайте, що на розробки треба БАБЛО і багато + інженери, але багато чиновників зацікавлені більше в новому РолсРойс, ніж в системі захисту. Але вже ж тікати вони на тих ролсах один за одним з Києва наприклад аж гай шумів, але мозок равлика не вчиться.
Крім того - можно загубити свій дрон через поламані гвинти.
Тож нема сенсу - краще вже надійно!
Усі ЕМІ та лазери - дорого, складно, немає масовості.
Дрон проти дрона. Тепер не тільки у розвідці.
Дронів знадобиться втричі більше. Донатьте на дрони.
Дрони ЗСУ сьогодні наносять 50-70 (%) задокументованих втрат ворогу. Тому компоненти комплексів БПЛА, як виду систем зброї, гостро потрібні ЗСУ у якомога більшій кількості для ефективного знищення ворога.
Цей теж непростий: треба РЛС. Бо проблема виявлення не менша за проблему власне знищення.
Уявіть собі аналог УР-83П/УР-77, який вистрілює канат з вибухівкою та детонаційним шнуром під певним кутом до напрямку, в якому ліг на поверхню хвіст дрону, який щойно пролетів. Вочевидь потужність вибухівки та масогабаритні характеристики канату, орієнтованого не на підрив мін, а на пошкодження китайського посиленого оптоволокна в області перетину , можна зробити суттєво меншими, ніж в УР-83П/УР-77. Зрозуміло, що тактика застосування подібних засобів - засади на імовірних напрямках прольотів ворожих дронів на оптоволокні.
Об этом заявил командир отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ со https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3938468-madar-efektivnist-vikoristanna-fpvdroniv-u-zsu-i-v-rosian-2040.html ссылкой на Укрінформ. Источник:
https://censor.net/ru/news/3525281/kakova-effektivnost-primeneniya-fpv-otvet-madyara#:~:text=%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20FPV%20%D0%B8%20%D0%B2,(%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%80)%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80.
Але ККД 20-40% точно не означає, що від 20 до 40 (%) від усієї кількості дронів , отриманих ЗСУ (від волонтерів, держави, та ін джерел) наносять ураження ворогу. До фази атаки цілі з різних причин доживає набагато менший відсоток від усіх отриманих ЗСУ дронів. Причини - вплив на шляху до цілі ворожих і дружніх (своїх) засобів РЕБ, вогневе ураження (теж від ворожого та дружнього вогню), помилки пілотів, технічні несправності, відмови через неякісні вузли та деталі, помилки софта, тощо.
Роберт Бровді (Мадяр) без сумніву краще знає всю картину в деталях, але, як діючий військовий, із зрозумілих причин не завжди має право і можливість про неї розповідати.
Страйкери з 50кВт HEL на борту мабуть здатні ефективно рубати дронам хвости. Правда це трохи інша тактика, і необхідно буде переналаштувати режими HEL.
Найважча проблема не в тому щоб знищити дрон - проблема його відпеленгувати, бо він дрібний. РЕБ цю проблему обходить, бо радіосигнал має ширший кут дії і валить сигнал керування, а не сам дрон.
Добре що наші дрони патрулюють ключові шляхи постачання, але патрулювати всі шанці з захисниками важко - не вистачає дронів.
https://www.youtube.com/watch?v=65*********&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Невже і 1,5 кВт лазер не впорався?
Малоімовірно, що китайці створили якесь унікальне захисне покриття та вторинний буфер. Як в глайдері ?
Зазвичай, волокна у кіловатному лазері дуже сильно гріються, тому і волокна, і комбайнер, в якому в одне вихідне волокно зʼєднуються близько 10 волокон від напівпровідникових лазерів вимагають ефективного тепловідведення.
Волокно хвоста дрона без тепловідведення повинно швидко нагріватися та без проблем руйнуватися лазерним променем достатньої потужності.
Тільки дотримуйтесь техніки безпеки. Подивитися на лазерний промінь без спеціальних захисних окулярівможна лише два рази: один раз правим і один раз лівим оком
А ще як ви збираєтесь наводити лазером.
І якщо не знали, то в такому приладі для дронів ОДНЕ волонко, по якому з великою швидкістю в дві сторони передається сигнал, ОДИН, нема там 2-3-5 і т.д. один і все.
В житло до людей інтернет на оптиці і також заходить ОДНЕ оптичне волонко. Декілька волокон в кабелі це вже і кабель більший і там більше магістралі до провайдера від районів густонаселених, щоб всі абоненти не перевантажили одну лінію.
На рахунок подивитися на лазер, то ви в курсах, що сітківка у людини ЧОРНА і вона ловить фотони, ясне діло якщо подивитися на високоенергетичне світло лазера, то сітківка згорить від перевантаження. Також матриця телефона також згорить. Чи новина?
Ви написали багато, а краще подивіться відео у Флеша і все, я його скинути не можу, але знайти його просто.
Стосовно 10 напівпровідникових лазерів, які світять кожний у своє оптичне волокно, кожне з яких зʼєднуються разом в оптичному комбайнері так, щоб на виході отримати одне оптичне волокно з лазерним променем потужністю близько 1,5 кВт для однієї з моделей лазерних зварювальних апаратів, (не для зварювання оптичного волокна). Це було написано зовсім не про дрони з простим оптоволоконним каналом з двома медіаконвертерами. Частина сітківки ока, на яку хрусталіком ока фокусується промені називається жовтою плямою. Тобто вона трохи жовтувата через характерний колір рецепторів. Їжте курудзу, моркву і дотримуйтесь правил безпеки про роботі з лазерним випромінюванням
Потужність лазеру для швидкого пошкодження оптичного волокна на мій погляд повинна бути на 1-2 порядки більше. Тобто 100-1000 Вт.
Не так вже й важливо, які саме фізичні пошкодження або зміни фізичних характеристик при такому впливі (опромінюванні) отримає чи не отримає оптичне волокно. Така собі екстраполяція РЕБ на оптичний діапазон довжин хвиль
Дивлячись по тексту, то з військовими ви не спілкуєтесь, які багато чого на позиції тягнуть в руках або невеликими дронами на гусеницях, дивно чому, а може що авто буде преорітетом на ураження, а бронетехніка взагалі 100% приорітет. Не просто так військові у переважній більшості на позиції йдуть пішки.
Таке враження, що ви живете у власному світі і взагалі не розумієте як все відбуваєтся на фронті. Але відео також наче вистачає від військових і як вони заходять на позиції.
Ну придумуйте "сферичного коня у вакуумі", який завідомо мертвий, це ваше право.
Лекску на розтяжках часто не бачать буквально під ногами.
Щоб таким займатися, то в першу чергу треба мати інженерно-технічну профільну освіту і досвід роботи. Вибачте, але по тексту видно, що освіта у вас не інженерна, бо нажаль не розумієте основ оптики, енергетики, електроніки. Вибачте це видно. Я наприклад в медицині нуль чи в автомобілях.