РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4495 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 887 3

В Торецке FPV-дроны залетели в укрытие врага, из-за чего несколько сооружений сложились, как карточный дом. ВИДЕО

В Торецке Донецкой области бойцы бригады "Хижак" Национальной полиции Украины FPV-дронами атаковали здания, где прятались российские захватчики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на россиян опубликована в соцсети.

Смотрите также: Оккупант отлетел на несколько метров после прилета украинского FPV-дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) война (1401) ликвидация (3674) Нацполиция (16552) Донецкая область (9950) Торецк (492) Бахмутский район (469)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто із мечем на нашу землю прийшов - той від меча дрона і загине!
показать весь комментарий
29.01.2025 17:30 Ответить
Москалі не гинуть - вони дохнуть!
показать весь комментарий
29.01.2025 19:11 Ответить
Хто із мечем на нашу рідну "Неньку Україна" прийде - той від меча дрона і здохне! Варіант тут єдиний....
показать весь комментарий
29.01.2025 19:29 Ответить
 
 