В Торецке FPV-дроны залетели в укрытие врага, из-за чего несколько сооружений сложились, как карточный дом. ВИДЕО
В Торецке Донецкой области бойцы бригады "Хижак" Национальной полиции Украины FPV-дронами атаковали здания, где прятались российские захватчики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на россиян опубликована в соцсети.
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мечадрона і загине! мечадрона і здохне! Варіант тут єдиний....